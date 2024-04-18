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Атаки дронов на российские НПЗ привели к снижению экспорта дизеля на 25%

Атаки дронов на российские НПЗ привели к снижению экспорта дизеля на 25%
Автор фото: SimonSkafar. Иллюстрация: iStock.com / РИА Новости

Теперь на экспорт, вероятно, отправится вся сырая нефть, которую не сможет переработать Россия. Это отразится на мировых ценах на энергоносители, поскольку глобальную экономику еще никто не отменял.

#ЭКСПОРТ#НЕФТЬ#НОВОСТИ

Экспорт дизельного топлива из России продолжил снижаться из-за атак украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Так, с 3 по 13 апреля РФ поставляла на экспорт в среднем 0,74 млн баррелей. Это почти на 25% ниже среднего показателя за период с 2019 по 2023 гг., пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg, который в свою очередь приводит данные аналитической компании Kpler.

Издание подчеркивает, что, поскольку темпы переработки нефти в стране в последнее время приблизились к 11-месячному минимуму, существует вероятность того, что России придется перенаправить всю сырую нефть, которую ее НПЗ не могут переработать, на экспорт.

Между тем экспорт российской нефти морским путем в марте 2024 г. вырос на 5% год к году и достиг 3,8 млн баррелей в сутки (б/с). Это максимальный показатель с мая 2023 г. (3,9 млн б/с), добавляет Коммерсант.

Последний раз украинские дроны атаковали российские НПЗ 2 апреля — тогда впервые они долетели до Татарстана. Дроны-камикадзе попытались разрушить предприятия в Елабуге и Нижнекамске, сообщал DK.RU. Атаки были отражены. В марте от ударов беспилотников пострадали четыре завода — Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа, Новошахтинский завод нефтепродуктов, Рязанский НПЗ и Сызранский НПЗ «Роснефти».

Ранее чиновники США выступали с предупреждением о негативном влиянии атак Украины на российские НПЗ на глобальные энергетические рынки. Сначала министр обороны США Ллойд Остин призвал Киев «сосредоточиться на военных целях», затем вице-президент США Камала Харрис в конфиденциальном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским попросила его воздержаться от атак на российские НПЗ. В марте этот вопрос обсуждался во время визита в Киев советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.

На этой неделе одновременно с продолжающимся ростом мировых цен на энергоносители вверх пошла и стоимость алюминия, меди и никеля. Причина — в расширении санкций США и Британии, полностью запретивших экспорт сырья российского происхождения. Например, стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов подскочила на 9,4%, что стало максимумом с 1987 г., рассказывал DK.RU.

Кризисные явления фиксируются и в угольной отрасли. Однако в большей степени они отражаются пока на России. Из-за переизбытка угля на складах остановлены фабрики как минимум в трех регионах страны, трудовые коллективы отправлены в вынужденный отпуск.

Автор: Андрей Широков
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