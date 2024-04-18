Атаки дронов на российские НПЗ привели к снижению экспорта дизеля на 25%

Теперь на экспорт, вероятно, отправится вся сырая нефть, которую не сможет переработать Россия. Это отразится на мировых ценах на энергоносители, поскольку глобальную экономику еще никто не отменял.

Экспорт дизельного топлива из России продолжил снижаться из-за атак украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Так, с 3 по 13 апреля РФ поставляла на экспорт в среднем 0,74 млн баррелей. Это почти на 25% ниже среднего показателя за период с 2019 по 2023 гг., пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg, который в свою очередь приводит данные аналитической компании Kpler.

Издание подчеркивает, что, поскольку темпы переработки нефти в стране в последнее время приблизились к 11-месячному минимуму, существует вероятность того, что России придется перенаправить всю сырую нефть, которую ее НПЗ не могут переработать, на экспорт.

Между тем экспорт российской нефти морским путем в марте 2024 г. вырос на 5% год к году и достиг 3,8 млн баррелей в сутки (б/с). Это максимальный показатель с мая 2023 г. (3,9 млн б/с), добавляет Коммерсант.

Последний раз украинские дроны атаковали российские НПЗ 2 апреля — тогда впервые они долетели до Татарстана. Дроны-камикадзе попытались разрушить предприятия в Елабуге и Нижнекамске, сообщал DK.RU. Атаки были отражены. В марте от ударов беспилотников пострадали четыре завода — Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа, Новошахтинский завод нефтепродуктов, Рязанский НПЗ и Сызранский НПЗ «Роснефти».

Ранее чиновники США выступали с предупреждением о негативном влиянии атак Украины на российские НПЗ на глобальные энергетические рынки. Сначала министр обороны США Ллойд Остин призвал Киев «сосредоточиться на военных целях», затем вице-президент США Камала Харрис в конфиденциальном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским попросила его воздержаться от атак на российские НПЗ. В марте этот вопрос обсуждался во время визита в Киев советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.

На этой неделе одновременно с продолжающимся ростом мировых цен на энергоносители вверх пошла и стоимость алюминия, меди и никеля. Причина — в расширении санкций США и Британии, полностью запретивших экспорт сырья российского происхождения. Например, стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов подскочила на 9,4%, что стало максимумом с 1987 г., рассказывал DK.RU.

Кризисные явления фиксируются и в угольной отрасли. Однако в большей степени они отражаются пока на России. Из-за переизбытка угля на складах остановлены фабрики как минимум в трех регионах страны, трудовые коллективы отправлены в вынужденный отпуск.