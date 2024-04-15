Акции «Норникеля» и РУСАЛа падают на фоне расширения санкций Британии и США

А мировые цены растут: так, стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов подскочила на 9,4%, что стало максимумом за последние 37 лет.

Великобритания и США расширили санкции в отношении России в сфере торговли металлами. Теперь Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля на своих складах за счет поставок сырья российского происхождения. В совместном заявлении Лондона и Вашингтона отмечается, что вводимые ограничения не касаются имеющихся запасов российских металлов на складах обеих бирж, с которыми по-прежнему можно будет осуществлять торговые операции, сообщал DK.RU.

Великобритания полностью запретила импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения в декабре 2023 г. В США аналогичный запрет начинает действовать сейчас, но не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 г.

На этом фоне котировки акций «Норильского никеля» и РУСАЛа на торгах Мосбиржи начали падать на 2-2,7%, пишет ТАСС. Так, по данным на 10.08 мск, бумаги «Норникеля» снижались на 1,89%, до 161,68 руб. за акцию. Бумаги РУСАЛа — на 2,18%, до 41,575 руб.

К 10.34 мск акции «Норникеля» ускорили снижение и торговались на уровне 161,5 руб. за бумагу (-2%). В то же время акции РУСАЛа ускорили снижение до 2,74% и торговались на отметке в 41,33 руб.

В РУСАЛе прокомментировали новые ограничения США и Великобритании. «[Они] не повлияют на поставки, доступ к банковской системе, производство и качество продукции компании», — передает ТАСС со ссылкой на представителя компании:

[РУСАЛ] по-прежнему видит большой спрос на российский металл со стороны различных потребителей со всего мира. [Компания] также сохраняет возможность предоставлять услуги хеджирования клиентам и приверженность рыночному ценообразованию.

«Объявленные действия не влияют на поставки РУСАЛа ввиду глобальных логистических решений компании, доступ к банковской системе, в целом производство и системы качества не затронуты», — подчеркнули в компании.

По результатам 2023 г. РУСАЛ реализовал 4,153 млн тонн алюминия и сплавов, что на 6,6% выше показателя за 2022 г.

Между тем треть всех продаж «Норильского никеля» в 2023 г. пришлись на США и страны Европы, отмечал DK.RU. По словам вице-президента — руководителя блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антона Берлина, западные покупатели «готовы [продолжать] использовать российские металлы, но [хотят] покупать не у компаний, входящих в российскую группу, а у кого-то независимого».

Новый виток ограничений на российские металлы вызвал рост цен на мировых рынках. Так, стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов подскочила на 9,4%, что стало максимумом с 1987 г., пишут Известия. В Кремле назвали санкции «обоюдоострым оружием», которое будет «абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит».

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