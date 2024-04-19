Виза на три года за 50 млн инвестиций. В России упростят резидентство для иностранцев

Любой инвестор сможет получить многократную визу за инвестиции в российскую экономику. Мера должна успокоить потенциальных инвесторов, ведь статус резидента делает его работу в РФ безопасной.

Очередные меры для привлечения иностранных инвесторов разрабатывают в Минэкономразвития и «Деловой России». Власти планируют выдавать в упрощенном порядке многократные деловые визы на три года, пишут «Известия». Чтобы получить визу, нужно будет инвестировать в РФ от 50 млн руб., причем в любой проект в любом регионе страны.

Сейчас визы для иностранных инвесторов действуют всего год.

Изначально предполагалось, что длительную визу смогут получить лишь иностранные резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР). Сейчас в России действует 145 ОЭЗ и ТОР, в которых зарегистрировано почти 2400 организаций, уточняет издание. Но это предложение Минэка раскритиковали в «Деловой России»: ее представители считают, что узкая сегментация инвесторов ограничивает возможности привлечения средств из дружественных государств.

После обсуждений власти согласились, что целесообразнее предоставлять визы всем инвесторам, желающим реализовать свои проекты на территории любого региона РФ.

То, что в правительстве согласились расширить действие закона (не только на ОЭЗ и ТОР), положительно повлияет на настроения среди партнеров, сказали «Известиям» в «Опоре России».

Потенциал притока иностранного капитала высок: прежде всего из Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, отметил гендиректор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.

Проблема не столько в том, что иностранцы не могут вложиться в российские компании, а в том, что существуют высокие риски геополитического характера, санкционное давление, инфляционные риски и прочее. Нерезиденты еще долго будут держать в голове, что активы могут заблокировать в любой момент, — сказал он.

При этом сумма в 50 млн руб. — это средние по размеру вложения. «По сегодняшнему курсу это примерно $535 тыс., что вполне может оказаться оправданной инвестицией в будущем», — отметил управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

Напомним, до 2022 г. основной объем инвестиций в РФ приходился на крупнейшие европейские государства и США, но после начала действия санкций акцент сместился в сторону Китая и других азиатских стран.

Россия открыта для иностранных инвесторов, в том числе из недружественных стран, неоднократно заявляли в Минфине. На февральском заседании Американской торговой палаты в России с замглавы Минфина Иваном Чебесковым особо подчеркивалось, что если иностранный бенефициар хочет создать юрлицо в России, то власти готовы этому способствовать и даже вносить изменения в некоторые указы президента (по которым сейчас действия иностранных инвесторов подконтрольны правкомиссии).

Проработкой вопроса об упрощенном формате привлечения иностранных инвестиций в правительстве озаботились на фоне большого количества проектов, которые требуют финансовых вливаний. Председатель совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза отметил, что в правительстве сейчас идет подготовка изменений в закон о государственно-частном партнерстве:

Требуется огромный объем инвестиций — такого, которого не было никогда в стране. По моим оценкам, чтобы выполнить все проекты, в год надо привлекать не менее 10–15 трлн руб. Понятно, что нужны любые источники финансирования, в том числе прямые иностранные инвестиции.

Эксперт добавил, что за минувшие 30 лет российский бизнес инвестировал в зарубежные активы около $2 трлн, тогда как в Россию пришло примерно $1,2 трлн.

Однако управляющий партнер коллегии «Николаев и партнеры» Юрий Николаев уверен, что иностранцы не хотят заходить на российский рынок и создавать новые юрлица, но новый правовой механизм можно будет использовать в рамках ухода иностранного бизнеса из России:

Чтобы не платить добровольный взнос и не выводить деньги, иностранец создает новую фирму и в нее перечисляет деньги в рамках реального сектора экономики. Но в данном случае речь не идет о приходе иностранного бизнеса в Россию, — поясняет юрист.

Ранее DK.RU рассказывал, что западный бизнес боится уходить из России и искать покупателей на активы после того, как ряд предприятий был передан Росимуществу. Впрочем, ситуация меняется. Недавно российская компания «Торговые галерея» приобрела ТЦ, принадлежавшие французской Ceetrus, ранее МКАО «Яндекс» выкупил 100% акций Яндекса у нидерландской Yandex N.V.