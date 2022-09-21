После обращения Путина МИД Китая призвал прекратить огонь на Украине и возобновить диалог

Китай надеется, что международное сообщество «создаст подходящее пространство и условия для переговоров», заявил представитель МИДа Ван Вэньбинь, комментируя объявление в России частичной мобилизации.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о проведении в России частичной мобилизации. Он призвал стороны конфликта на Украине к прекращению огня и его урегулированию путем диалога, передает ТАСС:

Позиция Китая по кризису на Украине является последовательной и ясной. Призываем все стороны к диалогу и консультациям, чтобы положить конец боевым действиям и найти пути урегулирования законных опасений всех сторон в сфере безопасности.

Китай надеется, что международное сообщество «создаст подходящее пространство и условия для переговоров», добавил Ван Вэньбинь.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя свою встречу с Путиным в рамках саммита ШОС, заявил, что российский президент «стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине».

Как сообщал DK.RU, утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. А также намекнул на возможность использования ядерного оружия. Позже министр обороны Сергей Шойгу разъяснил, как мобилизация будет проводиться. Накануне депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях новые поправки к Уголовному кодексу, где появились такие понятия, как «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

19 сентября в ДНР и ЛНР, а 20 сентября — в Запорожской и Херсонской областях заявили о планах провести референдумы о присоединении к России. Они пройдут 23-27 сентября.

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