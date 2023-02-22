Как миллионы из Москвы двигают уральский строительный рынок — опыт и планы

Будущие строительные рекорды, высотка из «однушек», большие дорожные работы и федеральные миллиарды для уральских мегапроектов. Главные события стройсферы за две недели — на DK.RU.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

В регионе ждут новых строительных рекордов

Средний Урал стабильно входит в десятку регионов-лидеров по объемам жилищного строительства. В 2022 г. Свердловская область перевыполнила план по вводу жилья, установленный национальным проектом «Жилье и городская среда», на 340 тыс. кв. м. Всего было введено 2,94 млн кв. м жилья.

Результаты текущего года должны быть выше, чем показатели прошлого. Мы надеемся максимально приблизиться к цифре 3 млн кв. м. Но резких рывков совершать не нужно, а нужно планово стремиться к целевым показателям 2030 г. — 3,27 млн кв. метров жилья, — сказал министр строительства Свердловской области Михаил Волков.

В настоящий момент на территории Свердловской области строится около 3,6 млн кв. м жилья. Это обеспечивает хороший объем ввода на несколько лет вперед, в 2023 г., по оценке чиновников, будет сдано 2,98 млн кв. м жилья, 56% от этого объема — в многоквартирных домах.

По мнению чиновников, спрос на новостройки должны обеспечить льготные ипотечные программы (продлены до середины 2024 г.), программы по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда и качественная инфраструктура в новых ЖК. В то же время число нереализованных квартир на первичном рынке Екатеринбурга к началу 2023 г. превысило отметку в 41,7 тыс. Это исторический максимум. В январе показатель снизился до 40 тыс. квартир.

В Екатеринбурге начнут возводить НИИ Охраны материнства и младенчества

Создание медицинского кластера в Академическом, в который должен войти и новый комплекс НИИ ОММ, обсуждается более 10 лет. В феврале Правительство России выделило региону часть необходимой суммы — на работы в 2024 г. направят 1,35 млрд руб., распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев презентовал проект медицинского кластера в Академическом Михаилу Мишустину в 2021 г. на Иннопроме. Тогда чиновник пообещал выделить из федерального бюджета 7,3 млрд руб. на первый этап — строительство НИИ ОММ.

Отметим, что федеральные деньги также пойдут на завершение строительства Дворца водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне. На него направят 700 млн руб., здание должны ввести в эксплуатацию весной 2023 г. Кроме того, власти РФ выделят 887 млн руб. на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в пос. Черноисточинск.

Ранее DK.RU сообщил, что Москва выделит Свердловской области 5 млрд руб. на модернизацию инфраструктуры ЖКХ. В 2023 г. регион получит из федерального центра на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 1,17 млрд руб., в 2024 году — 3,7 млрд.

Опыт строительных заводов: Как федеральные миллионы работают на Урале

Свердловский завод «Теплит» увеличил объем выпуска твинблоков, одного из основных стеновых материалов, применяемых в строительстве индивидуальных и многоквартирных домов в регионе. Теперь предприятие, входящее в НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс», производит 700 тыс. кубометров твинблоков в год и входит в пятерку крупнейших производителей автоклавного газобетона России.

В компании отмечают, что увеличить показатели и сделать процесс выпуска материала безотходным позволила модернизация производства, в которую вложено более 230 млн руб. Из них 170 млн завод получил в виде займа под 1% в рамках участия в нацпроекте «Повышение производительности труда».

Благодаря нацпроекту нам удалось без пересмотра числа сотрудников повысить выработку, внедрить инструменты бережливого производства, оптимизировать производственные процессы, — комментируют представители АТОМа.

И добавляют: «Теплит» стал первым заводом в структуре «Атомстройкомплекса», который принял участие в национальном проекте. Сейчас же свою эффективность в рамках нацпроекта повышают пять производственных предприятий, входящих в состав АТОМа.

Потенциал увеличения производительности на 5-10% есть даже у новых заводов, таких, как «Атом Цемент», который построен в 2020 г., — резюмируют в компании.

На месте завода в Екатеринбурге поставят дом из «однушек»

В ближайшие годы в квадрате улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина появится 11 домов. В первом ЖК с названием «СтудиоПарк» запланирована лишь одна двухкомнатная квартира. Напомним, что Свердловский инструментальный завод объявил о редевелопменте еще в 2015 г. На месте предприятия планируется возвести высотки (большинство будет 32-этажными), многоуровневые парковки и детсад. Все работы в этой локации должны быть завершены к 2030 г.

В прошлом году инвестор утвердил градостроительную документацию и получил разрешение на строительство пилотного дома. Согласно данным проектной декларации, в 28-этажном здании будет 387 квартир: 386 «однушек» площадью от 23 до 37 кв. м и одна «двушка» на 88 кв. м. В среднем на каждом этаже предусмотрено по 15 квартир. Жильцов будут обслуживать два лифта.

Отметим, что строительство большого объема малогабаритного жилья не раз становилось поводом для дискуссий, поскольку в будущем может привести к проблемам.

Спрос рождает предложение. С другой стороны, создавая такие недоквартиры, мы провоцируем проблемы на будущее. Жилье нужно эксплуатировать и после того, как оно перестанет быть таким актуальным, — сказал министр строительства Свердловской области Михаил Волков (цитата по 66.RU).

Микроклимат в екатеринбургских новостройках будет контролировать интернет вещей

МТС и «Атомстройкомплекс» начали тестировать датчики микроклимата «Цельсиум» в новостройках. Устройство будет отслеживать данные о температуре, давлении и количестве взвесей в воздухе. Мониторинг климата производится в режиме 24/7. Данные о температуре в квартире, атмосферном давлении, влажности и наличии в воздухе вредных взвесей фиксируются «Цельсиумом» каждые 10 минут и отправляются в облачное хранилище данных МТС посредством мобильной сети NB-IoT (интернет вещей). Каждый час заказчик получает полный отчет о состоянии микроклимата в помещениях. В случае обнаружения отклонений показателей от нормы система немедленно уведомляет об этом пользователя через сопутствующее приложение «Цельсиум» для устройств на базе Android и iOS.

Потребность в мониторинге микроклимата в новостройках вызвана использованием в строительстве большого количества воды и минеральных стройматериалов и необходимостью соблюдения жильцами ряда климатических параметров в первый год эксплуатации нового жилья.

Несмотря на свою новизну, «Цельсиум» уже хорошо зарекомендовал себя в деле мониторинга микроклимата десятка российских музеев и библиотек. Такие приборы охотно устанавливаются больницами и аптечными складами. Узнаваемый прибор в форме яйца можно встретить в детских садах и овощехранилищах. И даже в Антарктиде наши «Цельсиумы» следят за комфортом в домиках учёных-полярников. «Атомстройкомплекс», похоже, нашел этим приборам новое применение — объективный мониторинг новостроек должен стать гарантом качества сдаваемого жилья, — считает директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Благодаря круглосуточному мониторингу ключевых параметров можно увидеть любые отклонения буквально у себя в офисе, отмечает Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс».

Это даст возможность объективно оценивать качество примененных узлов и их реализации, а также соблюдение правил эксплуатации собственниками. В результате — позволит улучшать качество проектных решений и строительных работ. Осуществлять этот срез можно в любой момент удаленно, без выезда на объект, — продолжает спикер.

«Цельсиум» — новая разработка МТС, которая включена в реестр российского телеком-оборудования (ТОРП) и Государственный реестр средств измерения (ФГИС «Аршин»). Датчики микроклимата «Цельсиум» автономны и не требуют специального монтажа. Питание такого прибора осуществляется от батареек, которых хватает на два года непрерывной эксплуатации. Сеть NB-IoT покрывает всю экономически используемую территорию Свердловской области, а потому для подключения датчиков в новостройках нет необходимости в строительстве новых базовых станций сотовой связи или покупки заказчиком дополнительного оборудования.

На Урале начнут большие дорожные стройки

В ближайшее время стартует капитальный ремонт на автодороге Р-351 Екатеринбург – Тюмень, работы будут вестись на отрезке с 261 по 289 км. Как сообщает Уралуправтодор, на участке в 28 километров проезжую часть расширят с двух до четырех полос, транспортные потоки разделят металлическим барьером. Также на отрезке проведут капитальный ремонт искусственных сооружений, в том числе путепровода через железную дорогу, мостов через реки Айба, Кармак, Тугулымка.

На отрезке трассы появится пять разворотных петель и автобусных остановок, которые разместят в зоне примыкания, с заездными карманами. Также планируется оборудовать площадки для стоянки машин, оснастить трассу шумозащитными экранами на протяженности 3,5 км, наружным освещением на почти 13,5 км. Государственные контракты на выполнение работ заключены с подрядными организациями АО «ДЭП №33» и ООО «ДОРТЕХ».

Напомним, ранее ФКУ «Уралуправтодор» заключил госконтракт на строительство и реконструкцию обходов Богдановича и Белоярского по трассе на Тюмень. Планируется устроить шесть транспортных развязок, 11 разворотных петель, 26 мостовых сооружений, в том числе пять надземных пешеходных переходов. Работы начнутся в ближайшее время.

Также недавно стало известно, что масштабный ремонт стартовал на трассе Екатеринбург – Пермь. Работы пройдут на отрезке длиной более 100 км. Капитальный ремонт выполнят на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийку, Тюш, Пут и Чусовую, а также на путепроводах в составе транспортных развязок и проходящих над железнодорожными путями.

А вот строительство трассы Екатеринбург – Краснодар отложили в долгий ящик на федеральном уровне, передавал DK.RU.

Дисконт под 100 млн руб. Крупный застройщик обеспечивает жильем своих сотрудников

Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» развивает корпоративную жилищную программу, предоставляя возможность приобрести квартиры всем сотрудникам компании — со скидкой, пропорциональной стажу работы. За больше чем 10 лет существования программы жилье смогли купить свыше 700 семей. Как сообщили в АТОМе, в 2022 г. работники приобрели 133 квартиры общей площадью 6,1 тыс. квадратов. Больше всего объектов в рамках корпоративной программы в прошлом году было куплено в строящемся квартале «NOVA Park» на Широкой речке — 47 штук.

Средний размер скидки составил 15%, а общий размер дисконта превысил 94 млн руб. Сотрудники приобретали квартиры во всех жилых комплексах, которые сейчас возводит компания. Примечательно, что наша корпоративная жилпрограмма позволяет покупать жилье не только для себя, но и для своих детей и родителей. А представители строительных династий могут объединять свои скидки за стаж и покупать жилье сообща. Все это позволяет нам не только удерживать персонал, но и мотивирует сотрудников работать с высоким качеством, быть заинтересованными в том, чтобы наш продукт развивался и становился лучше, — рассказывает Данил Кузнецов, коммерческий директор «Атомстройкомплекса».

Отметим, что АТОМ также участвует в жилищных программах крупных предприятий и учреждений. Так, в рамках инвестиционных контрактов и федеральной целевой программы «Жилище» застройщик передал более 24 тыс. кв. м жилья в новостройках Краснолесья Уральскому отделению Российской академии наук. Эти квартиры предоставляются в качестве служебного жилья молодым ученым.

Фото: Pixabay.com/652234, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»