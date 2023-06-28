«Это очень качественный актив». Знаковая сделка для строек РФ и дело на 20 млрд на Урале

Пока на российском рынке жилья зреет крупнейшая сделка, на Урале готовят стройку гигантской теплицы за 20 млрд руб., а лучшие строители собрались в столицу. Минстрой РФ тем временем взялся за аренду.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Половину заплатит государство. В России хотят субсидировать аренду жилья для молодых

В России предлагают запустить программу субсидирования аренды жилья для людей в возрасте до 35 лет: им будут компенсировать 50% платы с условием, что они будут параллельно копить на первоначальный взнос по ипотеке. Как пишут «Известия» со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина, подробности программы планируют анонсировать в ближайшие месяцы. Сроки ее старта не называют.

Минстрой разрабатывает программу вместе с ДОМ.РФ и Росмолодежью, потенциально она может охватить 310 тыс. человек в год. Целевой аудиторией называют людей в возрасте 23-27 лет, которые уже закончили вуз, но еще зарабатывают не так много, чтобы приобрести собственное жилье.

По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос, — рассказал г-н Стасишин.

По его мнению, программа должна быть эффективна для граждан и не потребует существенных затрат бюджета, но предполагаемых сумм расходов замминистра не привел. По данным «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в крупнейших городах России, а также Московской и Ленинградской областях, составляет 21,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 32,5 тыс. руб., то есть 27,2 тыс. руб. в среднем за месяц или 326,2 тыс. руб. в год. Если государство будет субсидировать арендаторам половину суммы годового платежа, а программа охватит 310 тыс. человек в год, то расходы бюджета составят более 50 млрд руб.

Мощный российский девелопер покупает крупного столичного застройщика

Девелоперская группа «Самолет» подписала соглашение о приобретении 100% ГК МИЦ — одного из крупнейших столичных застройщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Самолета». В периметр сделки войдет весь бизнес ГК МИЦ: строящиеся и перспективные проекты, земельные участки в Московском регионе, все материальные и нематериальные активы — всего более 50 компаний. По данным источника агентства, сумма сделки превысит 40 млрд руб.

Мы приобретаем очень качественный актив — один из лучших портфелей на московском рынке по качеству, масштабу и расположению проектов, во многом дополняющий наш текущий портфель. Приобретение ГК МИЦ позволит нам существенно расширить земельный банк, усилить позиции на рынке Московского региона и выйти на объем текущего строительства в 4,2 млн кв. м по всей России, — сказал гендиректор и член совета директоров «Самолет» Антон Елистратов (цитата по пресс-службе).

По словам инвестстратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, сделка станет одной из крупнейших сделок на российском рынке недвижимости. По данным РИА «Новости», основатель ГК МИЦ Андрей Рябинский намерен заняться развитием собственного ИТ-проекта.

«Мы ими гордимся». Лучших уральских строителей отправляют в Москву

В Екатеринбурге состоялись два профессиональных конкурса для сотрудников строительной сферы. Речь о региональном этапе Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер 2023» и областном конкурсе профмастерства «Славим человека труда». Мероприятия были приурочены к грядущему Дню строителя и к 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Известно, что за победу боролись 37 специалистов из 14 строительных компаний Екатеринбурга, Новоуральска и Нижнего Тагила.

Конкурс профессионального мастерства — это серьезный вклад в популяризацию строительной отрасли и строительных профессий в Свердловской области и Екатеринбурге. Мероприятие традиционно проводится, чтобы выявить лучших специалистов, которые представят интересы нашего региона на всероссийском конкурсе. И мы гордимся их результатами, — подчеркнул министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

Как сообщает пресс-служба крупного регионального девелопера «Атомстройкомплекс», сотрудники компании завоевали четыре награды в шести номинациях. В частности, Константин Мельников стал лучшим монтажником каркасно-обшивных конструкций, его коллеги заняли призовые места в номинациях «Лучший штукатур», «Лучший плиточник» и «Лучший штукатур-маляр».

Участники, представлявшие «Атомстройкомлекс», сначала показали свои навыки в ежегодном корпоративном конкурсе профессионального мастерства. В нашей компании особое внимание уделяется повышению компетенций строителей, обеспечению возможностей для профессионального роста, обучения, освоения новых технологий. Именно так мы можем быть уверены в высоком качестве зданий, которые строим, в их комфорте и надежности, — отметила директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

Добавим, что национальный этап Конкурса профессионального мастерства «Строймастер» пройдет с 7 по 11 августа 2023 г. в Москве. Победители прошлогодних состязаний получили нагрудные знаки «Лучший по профессии», а также денежные призы — за первое место в номинации полагалось 200 тыс. руб.

В Свердловской области построят гигантскую теплицу

Правительство Свердловской области договаривается с агропромышленным холдингом «Эко-культура» о строительстве в регионе гигантской теплицы площадью 100 Га. Предполагается, что проект будет обеспечивать регион свежими овощами и поставлять продукцию в Сибирь. Для инвестора уже подготовили список площадок под комплекс и ведут переговоры с территориями. Предварительная сумма инвестиций — 20 млрд руб. Об этом сообщает ТГ-канал «Не для протокола».

Напомним, что в Свердловской области также планируют построить инновационный агрокомплекс, в котором будут выращивать около 100 тонн клубники в год. Известно, что объект возведет в Березовском компания «Внеземное» при поддержке Агентства по привлечению инвестиций. На строительство потребуется около двух лет. Сообщается, что проект потребует около 260 млн руб. инвестиций.

Глава вьетнамской диаспоры поставит гостиницу в центре Екатеринбурга

Бизнесмен и президент «Вьетнамской Диаспоры в Свердловской Области» Ле До Тхань намерен открыть гостевой дом на ул. Вайнера, 68 в центре уральского мегаполиса. По данным JustMedia.ru, объект появится на месте дома купца Ермолаева. Известно, что здание является объектом культурного наследия регионального значения. В 1990-е годы оно пережило пожар, и сейчас находится в руинированном состоянии. Ранее в помещении хотели открыть музей. Но, поскольку ни историческая планировка, ни отделка не сохранились, а техническое состояние остатков конструкций признано аварийным, от этой идеи отказались. Собственник объекта Ле До Тхань решил приспособить здание под гостиничный бизнес.

Сообщается, что особняк воссоздадут по историческим фотографиям и чертежам. Согласно заключению экспертов, ремонтировать сохранившиеся конструкции нецелесообразно — их полностью заменят.

Ранее DK.RU писал, что компания дочери экс-главы РМК Игоря Алтушкина Елизаветы Величкиной занимается реконструкцией здания середины XIX века, расположенного на набережной Исети, по соседству со штаб-квартирой РМК. Она планирует запустить там новый гастропроект.

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Одобрено Поветкиным и Мехонцевым. На Урале построили спортобъект для боксеров

В Каменск-Уральском возвели спортивный объект для подготовки спортсменов в различных видах единоборств. В торжественном открытии Центра прогресса бокса «Витязь» приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, олимпийские чемпионы Александр Поветкин и Егор Мехонцев, а также чемпион мира Денис Лебедев.

Известно, что площадь объекта превышает 7 тыс. кв. м, в нем размещены залы для проведения тренировок и соревнований по различным видам единоборств, зрительские трибуны и тренажерные зоны. Как сообщили в компании «Атомстройкомплекс», возведением «Витязя» занималось ООО СК «УКС Каменскстрой» (входит в структуру «АТОМа»).

Конструктивные особенности здания и необычная круглая форма потребовали индивидуального подхода — и в организации строительства, и в проведении отделочных работ и монтаже инженерных систем. Нам удалось обеспечить своевременность не только выполнения всех строительных работ, но и поставку сложного специального оборудования. Заказчику передали полностью укомплектованный объект, в котором установлено и отлажено все оборудование вплоть до тренажеров и мультимедийных систем, — рассказал Максим Кузнецов, заместитель директора ООО СК «УКС Каменскстрой».

Новый центр развития спорта стал частью культурного кластера в Южном микрорайоне Каменска-Уральского, развитием которого на протяжении многих лет занимается «Атомстройкомплекс». Уральский застройщик возвел там несколько жилых домов, детский сад, школу «Аксиома» на 1275 мест, а также благоустроил сквер. Новый спортивный объект ежедневно смогут посещать до 500 человек, он станет драйвером развития спорта во всем городе, отмечают в «АТОМе».

Рынок достиг дна: из торговых центров ушли продавцы

Доля пустующих площадей в торговых центрах России выросла за счет того, что у международных брендов заканчивается срок арендных соглашений, а сами они уходят с рынка РФ. Уровень вакантности в торговых центрах Москвы за первое полугодие вырос до рекордной за последние 14 лет отметки — 14,5%, это максимум с 2009 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании «Магазин магазинов». При пустующих площадях наблюдается минимальный ввод новых ТЦ.

В целом у международных ритейлеров сохранилось не более 20% договоров аренды, оценил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Остальные площади из-под магазинов западных сетей перешли к другим компаниям либо ведется поиск арендаторов. Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отметила, что владельцы объектов сейчас в основном меняют концепции уже существующих торгцентров. Директор по продажам Point Estate Роман Амелин считает, что девелоперы пока не видят особых перспектив в этом сегменте и замораживают планы.

Вакантность в ТЦ начнет сокращаться в третьем квартале, полагает руководитель направления «Аструм Недвижимость» Гузель Гумерова. По ее словам, многие арендаторы в этот период стремятся заключить договоры, чтобы успеть открыть магазины к высокому осеннему сезону. Ритейлеры стремятся снимать помещения с отделкой, чтобы минимизировать инвестиции.

Арендаторы считают, что могут добиться существенного снижения ставок на фоне растущей доли свободных площадей. Так, одна из сетей электротоваров, традиционно платившая за аренду магазинов 5% от оборота, стремится заключить новые договоры под 3,5–4%, заявляя, что уже выполнила план открытий. А собственники ТЦ часто используют высвободившиеся помещения, открывая свои универмаги.

Консультанты довольно перспективно оценивают будущее рынка торговой недвижимости: доля пустующих площадей снижается. Однако новые бренды пока неохотно заходят на рынок, рассказывал DK.RU.

Большой офисник легендарного банка уйдет с молотка

Российский аукционный дом выставил на торги здание, в котором когда-то располагался головной офис Уральского транспортного банка. 11-этажный «офисник» площадью 2,7 тыс. кв. м находится на Братьев Быковых, 28. Площадь земельного участка составляет 914 кв. м. Здание в хорошем состоянии, в помещениях сделан ремонт. Вместе с объектом новый владелец получит мебель и офисное оборудование. Начальная цена лота — 327,5 млн руб.

Одно из основных преимуществ объекта — готовность к эксплуатации. Здание подойдет для размещения штаб-квартиры компании, смарт-офиса, колл-центра, подразделений банков. При желании и дополнительных вложениях здесь можно организовать апарт-отель, — отмечает директор Уральского филиала РАД Дмитрий Сусликов.

Торги пройдут на федеральной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online. Заявки на участие в них принимаются до 27 июля.

Напомним, «Уралтрансбанк» был одной из старейших банковских структур на Урале, он вел свою историю с 1947 г., когда для обслуживания предприятий Свердловской железной дороги было открыто Кагановическое отделение Свердловской областной конторы Госбанка СССР. В 1991 г. банк получил современное название, головной офис располагался в Екатеринбурге, а отделения были представлены в разных городах Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края.

Как рассказывал DK.RU, экс-владелец Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в Лондоне в октябре 2019 г. За год до этого банк лишили лицензии и признали банкротом. После инвентаризации имущества, которую провело Агентство по страхованию вкладов, ведущее процедуру банкротства, в банке обнаружилась дыра размером в несколько млрд руб.

Ранее арбитражный управляющий, партнер юридической фирмы INTELLECT Ольга Жданова отметила в интервью DK.RU, что «в России банкротство — чисто похоронная процедура». Она рассказала, почему страну не захлестнула волна банкротств бизнеса, и сколько стоит стать банкротом.

«Реальные потребности рынка труда». Застройщики города растят ландшафтных дизайнеров

Для благоустройства Екатеринбурга стали привлекать молодежь. Команды школьников и студентов колледжей представили свои идеи в сфере ландшафтного дизайна для территории школы №75, сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс». Застройщик выступил партнером марафона профессий, который проходил под эгидой регионального кейс-чемпионата «Профи». В решении кейсов по ландшафтному дизайну принимали участие три десятка учеников Городского детского экологического центра и школ Екатеринбурга.

Марафон профессий организует взаимосвязь между школьниками, учебными заведениями и непосредственными работодателями, идет работа над конкретными запросами рынка труда. В этом году целью проекта было формирование интереса к профессии ландшафтного дизайнера и к социальному предпринимательству, — поясняет Любовь Концевич, программный директор кейс-чемпионата «Профи».

Свои решения конкурсанты представляли и защищали перед экспертной комиссией, в состав которой вошли представители архитектурно-ландшафтных фирм, департамента образования, а также топ-менеджер проектного института «Атомстройкомплекс» Андрей Шушлебин. Важным критерием оценки проекта была его реалистичность и возможность воплощения.

Мы уже поддерживаем кластер подготовки кадров для строительной отрасли в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Он направлен на сближение образовательных программ и реальных потребностей рынка труда. Мы всегда открыты и для региональных проектов. Кейс-чемпионат «Профи» — это возможность формировать реальные задачи работодателей для образовательного сектора при построении программы ранней профориентации, — отмечает директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

Добавим, что в августе в Екатеринбурге пройдет V Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». В течение недели горожане смогут полюбоваться садами, созданными ландшафтными дизайнерами на Площади 1905 года. В прошлом году «Атмофест» посетили более 182 тыс. человек, фестиваль обошелся городу в 12 млн 880 тыс. руб.

Фото: Pixabay.com, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»