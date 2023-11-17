Форум «Города России» в Екатеринбурге собрал рекордное количество участников

По данным на 16 ноября, зарегистрировалось почти 5 тыс. человек, среди них — ведущие эксперты в сфере городского развития. Что они обсуждают и почему к ним прислушиваются?

В Екатеринбурге подвели итоги первого дня работы общероссийского форума стратегического развития «Города России». Как отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в нем принимают участие почти 5 тыс. человек. Рекордное количество участников форума объясняется прежде всего тем, что площадка повысила свой статус — в этом году форум проходит при поддержке Минэкономразвития РФ. Среди участников — не только экономисты, руководители муниципалитетов и регионов, но и представители федеральных органов власти.

Так, например, участников главной стратегической сессии по видеосвязи поприветствовал помощник Президента РФ Игорь Левитин — он пообещал, что предложения, выработанные на форуме, будут учтены в работе Государственного совета РФ. В работе также приняли участие представители Госдумы — председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Кстати, во время выступления Алексей Диденко признался, что до этого шесть раз отклонял приглашения на форум, но убедившись, что «Города России» — достойная площадка, пообещал приезжать ежегодно.

В рамках пленарной сессии эксперты обсудили роль муниципалитетов в развитии страны. Спикеры сошлись во мнении, что для достижения экономического роста необходимо не только помогать предприятиям решать кадровые проблемы, но и создавать комфортные условия для жизни людей. Поэтому важнейшая задача муниципалитетов — обеспечить стабильную работу социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. А для реализации крупных проектов целесообразнее объединяться с соседями.

Я рад, что Екатеринбург стал площадкой для обсуждения такого важного направления. Я сам работал в муниципальной власти, и понимаю, как происходило ее становление и развитие, — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. — Раньше города строились и расширялись вокруг крупных заводов. Сегодня мегаполисы растут за счет городов-спутников. Поэтому, во-первых, городам необходимо выстраивать отношения с соседями. А во-вторых, планировать стратегии своего развития через призму агломерации.

В рамках деловой программы обсудили несколько проектов, которые будут способствовать развитию Екатеринбургской агломерации.

Одной из самых обсуждаемых стала сессия, посвященная планам по развитию наземного метро в Екатеринбурге. Как отметил в своем докладе руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин, на расширение сети городской электрички сегодня необходимо 193 млрд руб. Но в случае реализации проекта город частично решит проблему пробок, а пассажиропоток екатеринбургского центрального кольца и маршрута «Новокольцовский» составит более 50 млн пассажиров в год. Алексей Орлов пообещал, что уже в следующем году власти приступят к реализации проекта.

Еще одна важная тема, которая обсуждалась в первый день форума — проект «Сухой порт», который позволит Екатеринбургу стать одной из логистических столиц России. Как уже писал DK.RU, в ноябре 2022 г. открылся ТЛЦ «Уральский». Председатель директоров «Екатеринбургского транспортного терминала» Александр Кахидзе рассказал на форуме, что рядом с ТЛЦ планируют создать новую особую экономическую зону, где будут собирать легковые и грузовые авто, электротехнику и другие товары.

На форуме «Города России» представители муниципалитетов не только обменивались опытом, но и договаривались о дальнейшей совместной работе. Так, например, 16 ноября мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Челябинска Наталья Котова подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической и культурной сферах — документ поможет городам сформировать план совместных мероприятий для дальнейшего сближения, в том числе в сфере промышленной кооперации.

Подводя итоги первого дня форума, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков рассказал журналистам, что доволен работой площадки:

Мы совместно с организаторами из администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области потратили много сил, работая над наполнением форума. И сегодня мы видим, что у нас все получилось. Думаю, что наш патронаж форума станет доброй традицией.

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