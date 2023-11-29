Суд заставил ИП убрать свалку у аэропорта Кольцово

Захламленную землю во время выездной проверки обнаружили сотрудники природоохранной прокуратуры. О сроках удаления мусора ничего не сообщается.

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура во время выездной проверки обнаружила несанкционированную свалку неподалеку от аэропорта Кольцово.

Старший помощник прокурора области Марина Канатова сообщила, что оперативно было установлено, кому принадлежит заваленная отходами земля, право собственности на нее у индивидуального предпринимателя. Прокуратура направила иск в Кировский суд Екатеринбурга, в нем она требует наложить на предпринимателя обязанность очистить участок от захламления. В суде иск прокуратуры удовлетворили, исполнение решения находится на контроле у природоохранного прокурора.

Напомним, вопрос с мусором и отходами в Екатеринбурге стоит весьма остро. В этом году завершается рекультивация полигона твердых бытовых отходов «Широкореченский», она производится в рамках национального проекта «Экология». Летом на месте свалки возвышался зеленый холм высотой около 45 м. Широкореченсий полигон действовал с 1965 г.

Ранее DK.RU сообщил, что власти Екатеринбурга не хотят закрывать другой мусорный полигон-долгожитель — «Северный». Он работает с 1968 г. И ему просто нет замены.

В начале ноября стало известно, что в городе планируется построить мусороперерабатывающий завод на территории Широкой речки, рядом с Мичуринским. Информация об этом опубликована в постановлении администрации города. Инвестором выступит ООО «Ведущая Утилизирующая Компания», занимающаяся переработкой и утилизацией неопасных отходов. Завод предполагается построить на улице Евгения Савкова, 45. Он будет принимать различные виды пластика, резины и дробить их в крошку для производства полимерных изделий. Судя по комментариям к опубликованному анонсу общественных обсуждений, проект вызвал недовольство местных жителей, которые считают, что завод принесет им вред и неудобства.

Годом ранее мы писали, что мусорный полигон могут возвести у Березовского. На эту тему в правительстве было проведено минимум два совещания во главе с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. Для полигона может быть выделен земельный участок в 2,5 тыс. кв. м бывшей военной части. Согласно кадастровой карте, эти земли должны использоваться для нужд войсковой части, но она давно расформирована, сейчас на территории только лес, мусор и старая бетонная дорога.

Также власти пытались обосновать необходимость строительства полигона ТКО в Сысерти. С инициативой выступил «Союз отходоперерабатывающих предприятий УрФО», региональные власти проект поддержали. В дальнейшем на этой площадке также может разместиться мусоросортировочный комплекс и полигон твердых коммунальных отходов (ТКО), известный как «Екатеринбург-Юг». «Кандидаты» на организацию нового мусорного полигона — Сысертский, Белоярский и Березовский городские округа.

Решение мусорного вопроса путем строительства мусороперерабатывающих заводов и полигонов вблизи населенных пунктов вызывает сопротивление местных жителей везде, где бы их ни планировалось их строить.