Сергей Жуков все-таки запустил свой бар в Екатеринбурге. Он шел к этому семь лет

Лидер популярной российской группы в выходные лично приехал на открытие «Руки Вверх! Бара» — он рассказал про непростую историю его открытия и необычную концепцию.

В выходные в Екатеринбурге состоялось открытие «Руки Вверх! Бара» на ул. Радищева. На вечеринку приехал Сергей Жуков. Бар в уральской столице стал 27-м баром сети в России и одним из 16 заведений сети, которыми популярный исполнитель владеет лично. Развитием проекта он занимается совместно с владельцем сети Nebar Павлом Чесноковым.

Как пишет E1.RU, владелец «Руки Вверх! Бара» вложил в открытие бара более 10 млн руб. Заведение отличается своей концепцией — по задумке создателей, оно позволит посетителям погрузиться в детство. В дизайне использовались атрибуты 90-х годов. Например, входная группа оформлена в стиле «Супербратьев Марио».

Предполагается, что в баре будут проходить концерты популярных артистов 90-х. Представители заведения отмечают, что с другими барами Екатеринбурга они не пересекаются по формату.

Как уже сообщал DK.RU, свой бар в Екатеринбурге Сергей Жуков планировал открыть еще в 2016 г. На пресс-конференции в выходные он рассказал, что не отступал от своих планов, потому что на Урале «Руки Вверх!» всегда «собирали мега-аншлаги».

Но свое время мы связались не с тем человеком. Если бы вы знали, в каком гневе я тогда был. А Жуков в гневе – это вообще редкость. Тогда потерять возможность открыться в любимом городе – было очень страшно для меня. Потом все лакомые места никто не отдаст, все будут цепляться когтями и, даже умирая, будут все равно не пускать туда. В больших городах все так и происходит. Мы долго ждали и как хищники выжидали момент, и вот все получилось, — цитирует владельца нового бара «Ъ-Урал».

Позже инвесторы нашли новую площадку и готовились запустить заведение в 2022 г. Но в итоге запуск перенесли на 2023 г. — техническое открытие состоялось в ноябре.

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