Автозавод «Москвич» ищет второго китайского партнера для загрузки производства

Сейчас на бывшем заводе Renault собирают китайские автомобили JAC под маркой «Москвич», но выпускаемого количества недостаточно, чтобы сделать предприятие прибыльным.

Автозавод «Москвич» решил найти второго китайского партнера, рассказали источники РБК. В данное время завод недозагружен — в 2024 г. он планирует собрать 22 тыс. автомобилей при мощности выпуска 180 тыс. машин. Как подсчитал «Автостат», это меньше, чем было выпущено в прошлом году — в 2023 г. с завода выехала 31 тыс. автомобилей, продано 15,3 тыс. машин. Выручка завода в 2023 г. выросла на 38,9%, до 59,2 млрд руб., при этом убыток увеличился в 3,6 раза, до 8,6 млрд руб., согласно отчетности автозавода.

Как утверждают собеседники издания, партнерство обсуждается с несколькими компаниями, некоторые из них еще не присутствуют на российском рынке. При этом в 2023 г. завод уже занимался поиском новых китайских партнеров, но успеха не достиг. Если заводу не удастся найти нового партнера и в этом году, то производителю придется корректировать СПИК (специнвестконтракт с Минпромторгом) и отложить локализацию на более поздний срок, говорит один из источников РБК. Другой отмечает, что бухгалтерский убыток напрямую не коррелирует с инвестициями, есть другие источники финансирования, займы. «В любом случае инвестиции в локализацию шли и в прошлом году, и в этом тоже идут», — отметил он. Размер обязательств «Москвича» по СПИКу в этом году составляет порядка 6 млрд руб., говорит один из источников.

В 2025 г. на «Москвиче» будет размещено еще одно производство — нового российского электромобиля «Атом». Это проект компании «Кама», принадлежащей Рубену Варданяну и гендиректору «Камаза» Сергею Когогину («Камаз» является технологическим партнером завода «Москвич»). В производственном плане значится выпуск 5000 «Атомов» в первый год на этой площадке.

Между тем на днях стало известно, что в ближайшие несколько месяцев «Москвич» перейдет на мелкоузловую сборку, в результате весь процесс производства автомобилей будет осуществляться на заводе, включая сварку и окраску. По технологии полного цикла здесь будут собирать «Москвич 3» и «Москвич 3е».

Напомним, в 2022 г. после ухода Renault из России мэр Москвы Сергей Собянин решил взять завод «Москвич» на баланс города и сохранить производство.

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