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Музей истории Екатеринбурга познакомит уральцев с историей городских родов

Аркадий Тимофеевич Патрушев с коллегами
Аркадий Тимофеевич Патрушев с коллегами. Иллюстрация: Пресс-служба МИЕ

Бесплатная выставка в этот раз посвящена истории рода Патрушевых. Здесь можно увидеть не только семейные фотографии, начиная с XIX в., но и редкие вещи из семейных архивов.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

Музей истории Екатеринбурга возобновляет проект «Корневая система». Эта совместная с Уральским генеалогическим обществом серия выставок рассказывает об истории городских родов, знакомит с редкими реликвиями из семейных архивов.

20 марта в 17.00 в цокольном этаже Музея откроется выставка «Род Патрушевых», чьи представители в разное время трудились на Екатеринбургском монетном дворе, городской телефонной станции, Уральском научно-исследовательском химическом институте (УНИХИМ). Представители рода обосновались в Екатеринбурге не позднее последней четверти XVIII в. и трудились мастеровыми при заводской конторе. Их потомки сумели заработать чины и научные звания.

Среди экспонатов выставки — родословное древо, архивные документы и семейные фото; личные печати надворного советника Аркадия Патрушева; авторские патенты Дмитрия Патрушева, химика-технолога, и его же блокнот с записями-воспоминаниями. А еще — предметы дамского гардероба начала XX в., когда-то принадлежавшие Лидии Патрушевой.

Личные вещи Лидии Патрушевой, Музей истории Екатеринбурга

Выставка «Род Патрушевых» доступна для бесплатного осмотра, начиная с 21 марта и по 7 июля включительно. Проект «Корневая система» реализуется в рамках нацпроекта «Туризм. Туркод» при поддержке Центра сохранения и популяризации наследия В.Н. Татищева.

Напомним, DK.RU работает над проектом «Ген предпринимательства» , где мы рассказываем о истории семей уральских предпринимателей императорской России. Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев рассказал нам о первом мэре Екатеринбурга Иване Харчевникове, на основе исследований креативного кластера ДОМНА мы написали статью об истории екатеринбургских купцов Агафуровых, Александр Савичев, краевед и историк Сысерти, рассказал о местных заводовладельцах Турчаниновых-Соломирских, историк и журналист из Ирбита Светлана Уралова поделилась исследованиями о жизни ирбитского купца Дмитрия Зязина.

Читайте также на DK.RU: «Сначала я не воспринимал мыловарение как бизнес. Но оказалось, это больше, чем ремесло». Предприниматель из Верхотурья — о том, как почерпнул идею для стартапа в исторической литературе и как его мастерская помогает привлекать туристов в родной город.

Автор: Татьяна Юстус
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