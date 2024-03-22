7,5% за неделю: атаки беспилотников привели к падению нефтепереработки

Загрузка установок первичной переработки нефти на НПЗ за третью неделю марта серьезно сократилась. Соответственно выпуск бензина и дизельного топлива может упасть на 5-6%.

Объем загрузки установок первичной переработки нефти российских НПЗ 14–20 марта составил 0,687 млн т в сутки, пишет «Коммерсант», ссылаясь на расчеты агентства Reuters. Показатель снизился на 7,5% к первой половине месяца.

Снижение загрузки связано с атаками беспилотников, которым в середине марта подверглись сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов. 12 марта беспилотник упал на территорию Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа, начался пожар, была остановлена крупнейшая первичная установка по переработке нефти АВТ-6. Мощности завода снизились вдвое. На следующий день три БПЛА были сбиты на подлете к Новошахтинску, обломки упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Позже начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Рязани, причина та же. 16 марта БПЛА поразили Сызранский НПЗ «Роснефти».

Сейчас Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа работает на средней загрузке 21,9 тыс. т в сутки — 64% от доаварийного уровня, Рязанский НПЗ «Роснефти» — 129 тыс. т в сутки (36%). Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановлен.

Выпуск бензина и дизельного топлива на трех заводах может сократиться в сумме до 5,8% и 6,6% от его производства в России, полагает Reuters. Сокращение может быть компенсировано за счет других НПЗ, которые в низкий сезон имеют достаточный запас мощности для производства дополнительных объемов топлива.

Однако к лету в России может возникнуть дефицит бензина, предупреждает эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Он рассказал Forbes, что из-за нападений на Нижегородский, Рязанский и Сызранский заводы перестали работать четыре установки первичной переработки нефти общей мощностью 76 тыс. т. И это много, считает эксперт: учитывая, что суточная мощность российских НПЗ по первичной переработке составляет 930 тыс. т, в неплановые ремонты выведено 8,2% мощностей первичной переработки на технологически сложных НПЗ, работающих в основном на внутренний рынок.

Быстро устранить возникшие разрушения у НПЗ не получится, говорит Кондратьев, слишком высока зависимость заводов от иностранного оборудования. Обратный инжиниринг (выпуск российских комплектующих по аналогии с иностранными), который сейчас поддерживает Минпромторг, требует нескольких лет работы, санкции не позволяют закупить нужное оборудование напрямую, а параллельный импорт очень затратен по времени.

Как рассказывал DK.RU, один из крупнейших в стране производителей бензина — Нижегородский НПЗ — в январе вынужденно остановил одну из двух установок каталитического крекинга. Из-за аварии поставки бензина АИ-95 на рынок сократились примерно на 200 тыс. тонн в месяц, в то же время ЛУКОЙЛ начал скупать топливо у других производителей для снабжения собственных АЗС. По этой причине правительство с 1 марта ввело запрет на экспорт бензина, однако мера не привела к устойчивому падению биржевых цен.