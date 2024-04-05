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Wildberries заплатила 770 млн руб. налога на сверхприбыль

Татьяна Бакальчук, генеральный директор и основной владелец Wildberries
Татьяна Бакальчук, генеральный директор и основной владелец Wildberries. Автор фото: Кирилл Каллиников. Иллюстрация: РИА Новости

Выручка в 2023 г. составила 539 млрд руб., чистая прибыль — 19 млрд руб. В 2024-м маркетплейс вложит 103,5 млрд руб. в строительство новых складских площадей, а их общая площадь достигнет 4 млн кв. м.

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Интернет-платформа Wildberries планирует вложить более 103,5 млрд руб. в строительство новых складских площадей в 2024 г., пишет РБК со ссылкой на отчет ООО «Вайлдберриз» (головное юрлицо площадки) по РСБУ. Так, уже к концу года будет построено около 2,5 млн кв. м складских площадей, из них 100 тыс. кв. м — на территории Казахстана. К настоящему времени собственные площади Wildberries составляют 1,5 млн кв. м.

Стройку профинансируют как за счет собственных средств, так и заемных. Работы по некоторым объектам уже идут — это склады под Москвой (близ деревень Сенькино-Секерино, Софьино-Краснопахорское и в микрорайоне Подрезково в Химках), а также в Рязани, Волгограде, Ярославле, Челябинске, Ростове-на-Дону, Твери, Новосибирске и Воронеже. По остальным проектам ведутся подготовительные работы и подбираются участки.

Согласно отчету, общая выручка Wildberries за 2023 г. выросла на 70% и составила 539 млрд руб. Основную часть — 221,6 млрд руб. — принесли агентские вознаграждения, еще 121,85 млрд руб. пришлись на розничные продажи товаров.

Чистая прибыль маркетплейса увеличилась на 87%, до 19 млрд руб.

Wildberries уплатила 770 млн руб. налога на сверхприбыль. Закон о разовом налоге на сверхприбыль для крупных компаний вступил в силу с 1 января 2024 г., сообщал DK.RU.

Генеральный директор и основной владелец Wildberries — Татьяна Бакальчук. Предпринимательница возглавляет топ-20 богатейших женщин России по версии Forbes. Согласно оценкам, на начало прошлого года ее состояние составляло $7 млрд.

Wildberries является одним из двух фактических монополистов на российском рынке интернет-торговли: доли Ozon и Wildberries составляют 47% и 35% соответственно.

В феврале 2024 г. маректплейс объявил о планах по развитию финтех-направления. Речь шла, в частности, о запуске собственной банковской карты.

Автор: Андрей Широков
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