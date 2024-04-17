Машина через маркетплейс. Wildberries начинает торговлю автомобилями

Компания стала первым маркетплейсом в России, который предлагает свою площадку для покупки автомобилей. Сначала на Wildberries появятся машины Chery, позже добавятся мотоциклы и квадроциклы.

С 18 апреля на Wildberries стартуют продажи машин, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Первой маркой, которую можно будет приобрести на маркетплейсе, станет китайская Chery.

На начальном этапе заказать автомобили смогут жители Москвы, Казани, Московской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Со временем зона доставки будет расширяться, отметили в компании.

Как обещают в Wildberries, для пользователей будет доступен весь модельный ряд Chery.

Алгоритм действий таков. Сначала пользователь оплачивает полную стоимость автомобиля по карте, привязанной к профилю. После с покупателем связывается официальный онлайн-дилер Chery «Деливери кар» для уточнения деталей. Договор купли-продажи подписывается перед выдачей автомобиля.

Место доставки с учетом логистических возможностей для выгрузки автомобиля будет согласовываться между дилером и клиентом, уточняет онлайн-ритейлер.

Компания планирует и дальше развивать новую категорию товаров «Транспортные средства» —в дальнейшем в продаже появятся в том числе мотоциклы, квадроциклы, снегоходы.

По оценкам «Автостата», Chery занимает лидирующие позиции по продажам среди иностранных автопроизводителей в России. В 2023 г. было продано 118 950 машин китайского бренда, что в три раза больше, чем в 2022-м. Доля Chery на российском рынке составляет 11,2% (в 2022-м была 6,3%). Самой популярной моделью китайской марки в прошлом году стал кроссовер Tiggo 7 PRO Max (реализовано 41 057 шт.), отмечает агентство.

Ранее DK.RU сообщал, что общая выручка Wildberries за 2023 г. выросла на 70% и составила 539 млрд руб. Основную часть — 221,6 млрд руб. — принесли агентские вознаграждения, еще 121,85 млрд руб. пришлись на розничные продажи товаров. Чистая прибыль маркетплейса увеличилась на 87%, до 19 млрд руб. В связи с этим Wildberries уплатил 770 млн руб. налога на сверхприбыль.

Генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук возглавляет топ-20 богатейших женщин России по версии Forbes. Согласно оценкам, на начало прошлого года ее состояние составляло $7 млрд.

Wildberries является одним из двух фактических монополистов на российском рынке интернет-торговли: доли Ozon и Wildberries составляют 47% и 35% соответственно.

В феврале 2024 г. маркетплейс объявил о планах по развитию финтех-направления. Речь шла, в частности, о запуске собственной банковской карты.

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