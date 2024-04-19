Россия удвоила поставки товаров в Африку и сократила экспорт в Америку

«Африка — это крупнейший рынок, причем рынок, который растет. Сейчас — 1,5 млрд человек, а к 2100 г. — 3 млрд человек», — заявил министр экономики Максим Решетников.

По итогам 2023 г. Африка обошла Северную и Южную Америку как направление для российского экспорта товаров: доля первой практически удвоилась — с 2,5% в 2022 г. до почти 5% по итогам 2023-го, а доля макрорегиона «Америка» опустилась с 3,5% до 2,9% соответственно, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

По сравнению с досанкционным 2021 г. доля Африки в российском экспорте товаров возросла с 3 до 5%, а доля Америки снизилась с 6 до 3%.

В стоимостном выражении российский экспорт в Африку в в 2023 г. вырос на 43%, до $21,2 млрд, а экспорт в Американский регион сократился на 40% — $12,2 млрд.

Традиционно основными товарами экспорта в страны Африки из России были пшеница, нефтепродукты, товары химической промышленности, машины и оборудование. По данным Российского экспортного центра, в 2021 г. 29% товарного экспорта РФ в Африку приходилось на продукцию машиностроения ($4,2 млрд), а еще 24% — на зерновые ($3,5 млрд). В 2023 г. экспорт российских нефтепродуктов в Африку практически удвоился, значительно выросли и поставки пшеницы, отмечают в РАНХиГС.

Наиболее важные торговые партнеры России находятся на севере Африки (2/3 экспорта). В 2021 г. больше всего товаров РФ поставляла в Египет (28% общих экспортных объемов в Африку, или $4,2 млрд), Алжир (20%, или $3 млрд), Сенегал (8%, $1,2 млрд), Марокко (тоже 8%, или $1,2 млрд).

По данным египетской статистики, переданной в ООН, в 2023 г. Египет закупил российских злаков на $2,55 млрд, черных металлов — на $0,55 млрд, растительных масел — на $0,52 млрд (крупнейшие позиции импорта из России).

К 2030 г. Россия может нарастить торговлю с Африкой минимум вдвое относительно уровня 2022 г., заявлял ранее министр экономики Максим Решетников:

Африка сейчас — это 1,5 млрд человек, к 2030 году — это 1,7 млрд человек, и прогноз демографов к 2100 году — 3 млрд человек. Это крупнейший рынок, причем рынок, который растет.

Экспорт ресурсов и энергоносителей из России сейчас переживает кризисную стадию. Так, на этой неделе США и Британия полностью запретили экспорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Одновременно с этим на 25% снизился экспорт дизеля — из-за атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Эти события привели к росту мировых цен как на металлы, так и на топливо, сообщал DK.RU.

Трудности испытывает и угольная отрасль. Из-за переизбытка угля на складах остановлены фабрики как минимум в трех регионах страны, трудовые коллективы отправлены в вынужденный отпуск.

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