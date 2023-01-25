«В Екатеринбурге все иначе». Почему Урал все еще рекордно много строит, а Москва паникует?

В Екатеринбурге по-прежнему рекордно много строят, не боятся краха на рынке офисников, продают очень дорогие квартиры и всерьез замахиваются на «Второй Академический». В чем сила девелоперов Урала?

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Исторический максимум: В 2022 г. в Екатеринбурге ввели больше 1,5 млн. кв. м жилья

По данным администрации Екатеринбурга, в 2022 г. в городе было введено в эксплуатацию 1,548 млн. кв. м жилья. Сейчас в стадии строительства — 3,7 млн. кв. м. Этот задел позволит обновить рекордный показатель по вводу новостроек в 2023 г.

Однако продажи квартир по ДДУ за последний год резко упали. По оценке главы аналитического отдела УПН, партнера bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области Михаила Хорькова, общий результат по ним будет примерно на 18% хуже, чем в 2021 г. В то же время в декабре 2022 г. в Екатеринбурге было зарегистрировано около 2,6 тыс. договоров долевого участия в строительстве — почти в 1,5 раза больше, чем в ноябре. Общее число сделок по ДДУ в последний месяц года оценивается на уровне 2,7 тысяч. Это близко к показателям декабря предыдущего года.

Особенность последних лет — короткие циклы подъема и падения продаж. В 2022 году эта специфика проявилась максимально отчетливо. Девелоперам, которые привыкли к ралли, было трудно перестроиться на кроссовую трассу. Но к концу 2022 года большинство из них адаптировалось к новым условиям, — отмечает Михаил Хорьков.

По его мнению, общий ценовой фон на рынке новостроек в последние месяцы остается стабильным. Некоторые компании продолжают привлекать покупателей скидками. Другие чуть повышают цены на остатки. При этом все делают ставку на хорошие условия кредитования, рассчитывая в том числе на расширение аудитории по «семейной ипотеке».

В Москве ждут краха, в Екатеринбурге — роста ставок. Итоги года в офисной недвижимости

Российская гильдия управляющих и девелоперов провела встречу, посвященную итогам года в сегменте офисной недвижимости. Выяснилось, что в столице опасаются краха рынка, в регионах же все спокойно.

Гайк Папоян, председатель комитета по офисной недвижимости РГУД, заместитель генерального директора ООО «РТ-ТехСервис» по сопровождению проекта «Ростех-Сити» (Москва):

— Москва острее других городов ощутила уход западных компаний. До 2008 г. они занимали до 90% рынка, дальше — по убывающей. Сейчас неизвестно, останется ли в России кто-то из западных брендов. Растет вакансия, в том числе скрытая (через субаренду). На мой взгляд, она приближается к астрономической цифре. К середине 2023 г. тревожная ситуация может привести к краху офисного рынка.

На рынке Москвы договоры аренды всегда были долгосрочными: до 2008 г. — десятилетними, после — трех-пятилетними. Профессионалы рассчитывали, что постепенно в этом отношении регионы «подтянутся» к столице. Очевидно сейчас нас ждет обратное: Москва будет «подтягиваться» к регионам, сроки договоров будут сокращаться. Мы видим, что запущенные в начале года проекты сейчас заморожены. На всех давит неопределенность.

Алексей Караваев, руководитель РГУД в Екатеринбурге и Свердловской области, директор МЦ «Гулливер»:

— Этот год на офисном рынке Екатеринбурга был достаточно ровным, без перемен. В стадии строительства находится порядка 200 тыс. кв. м площадей, но с учетом общего объема офисного фонда (3 млн кв. м) это капля в море. Если новые площади введут в 2023 г. (не факт), на картине в целом это не скажется.

Объем вакансии постепенно снижается. В классе «А» он составляет 1,5% (минус 6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года), в классе «В» — 6%, в «В+» — 2%. Это нормальная рабочая ситуация без очередей и без серьезных простоев.

За четыре квартала арендная ставка в классе «А» выросла на 6%, в классах «В» и «В+» практически не изменилась. Зато в классе «С» подскочила на 20%. Сложно сказать, что привело к такому аномальному росту. Возможно, нехватка качественных площадей вынуждает арендаторов идти туда, где свободно, и «подогревать» ставку. В то же время стоимость аренды в классе «С» была довольно низкой, и даже незначительный рост в рублях обеспечивает серьезный рост в процентах.

Сейчас собственники офисных площадей и УК начинают возвращаться к практике индексации арендных платежей в соответствии с условиями договоров. Это обусловлено ростом расходов на обслуживание. После объявления частичной мобилизации затраты на охрану кратно выросли, то же самое — с обслуживанием инженерных систем, грузоподъемных механизмов, даже с клинингом. Общая инфляция давит на экономику УК. Важно то, что индексация ставок в Екатеринбурге не приводит к оттоку арендаторов и не сказывается на уровне вакансии.

В Москве и Петербурге большой объем офисной недвижимости поглощают государственные компании. В Екатеринбурге иначе: некоторые госструктуры арендуют офисы, находящиеся в частных руках, но в целом «погоды» на рынке они не делают.

Можно предположить, что в перспективе в Екатеринбурге увеличится число коворкингов. Как ни удивительно, эту нишу рассматривают торгово-развлекательные центры, в которых опустели площади кинотеатров. Есть идея перепрофилировать их под коворкинги. На какие целевые группы они будут ориентированы, пока непонятно, но вряд ли на крупный бизнес. Что касается собственников офисов, у них нет желания рисковать, перепрофилируя пространства под коворкинги. Большого количества пустующих площадей сейчас нет, значит, нет смысла резать курицу, которая несет золотые яйца. В целом офисный рынок Екатеринбурга находится в стадии ламинарного течения: никакой турбулентности и серьезных потрясений.

Два офисника в центре города выставили на продажу

Два офисных здания, расположенных в центре Екатеринбурга, ищут новых владельцев. Речь о недострое на ул. Энгельса, 8, которое, по данным Торги.ру, продается за 1,113 млрд руб. Покупатель получит 2 549 кв. м 17-этажной застройки и 3 562 кв. м земли. Торги продлятся до 26 января 2023 г. Второй объект — офисное здание на ул. Горького, 47 площадью 2 417,9 кв. м, имеющее один подземный этаж. Оно продается вместе с газораспределительной системой крышной автономной автоматизированной газовой котельной. Площадь земельного участка — 2661 кв. м. Лот можно купить за 348,1 млн руб., торги продлятся до 24 января 2023 г.

Также сейчас в городе продают бар и особняк в стиле ампир. Как писал DK.RU, бизнес и новые объекты премиальной недвижимости стали продаваться в регионе регулярно.

На Широкой речке построят ЖК из черного кирпича

Компания «Атомстройкомплекс» продолжает квартальную застройку Широкой речки — застройщик постепенно расселяет частный сектор, промышленные ангары и гаражи, формируя на их месте современную городскую ткань. Уже построено два квартала Nova Park: для них характерна базовая этажность 8-10 этажей, высотные доминанты расположены в глубине кварталов. Вторая очередь Nova Park отмечена престижной премией Urban Awards в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в УрФО».

Как сообщили в АТОМе, сейчас компания занята реализацией третьего квартала проекта. Он состоит из четырех домов в 9-10 этажей и одного 27-этажного. На каждом лифте можно спуститься в подземный паркинг, рассчитанный на 150 машиномест. В комплексе представлены однокомнатные квартиры, семейные квартиры с кухней-гостиной и спальнями, а также варианты нишевого спроса — квартиры с террасами и вторым светом.

Для фасада третьего квартала мы выбрали необычный черный кирпич в сочетании с серым и бежевым. Также на фасаде предусмотрено размещение светящейся вывески с названием комплекса, — рассказала директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.

По стандарту компании в Nova Park реализованы решения, обеспечивающие эффективную вентиляцию, звукоизоляцию и водоподготовку. У покупателей есть возможность выбрать улучшенную отделку, а также заказать у застройщика установку кухонного гарнитура с встроенной бытовой техникой и шкафа-купе.

На Среднем Урале выросло число дорогих квартир

В Екатеринбурге за год более чем в два раза выросло число выставленных на продажу квартир, стоимость которых превышает 170 тыс. руб за кв. м. В этой ценовой категории, как правило, продаются уже премиальные проекты. По данным «Циан.Аналитика», в декабре прошлого года предлагалось 114 дорогих лотов, в декабре 2022 г. — уже 269.

Как пишет «Ъ-Урал» со ссылкой на руководителя аналитического отдела агентства недвижимости «Новосел» Сергея Меньшенина, причина возросшего количества дорогих объектов — общий рост цен на недвижимость. По его словам, на рынке Екатеринбурге сейчас представлено 45% квартир экономсегмента, 43% — класса «комфорт», 11% — бизнес-класса, и еще 1% занимают премиальные проекты.

В настоящий момент, по данным «Циан.Аналитики», средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 107 тыс. руб. При этом цена метра продолжает расти. Кривая на графике УПН упрямо стремится вверх, начиная с июля 2022 г. по январь 2023 г. Однако большинство ожидает, что в скором времени не только прекратится рост, но и начнется снижение стоимости жилья. Об этом свидетельствуют результаты исследования ожиданий аудитории канала «REBURG». Согласно ему, только 12% опрошенных считают, что квартиры продолжат дорожать. 40% ожидают ценовой стагнации и 48% предполагают, что квартиры начнут дешеветь.

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Одобрено Минстроем РФ: уральский застройщик-гигант освоил скоростное строительство детсадов

Девелопер «Атомстройкомплекс» оперативно возводит детский сад на 250 мест в Мичуринском районе Екатеринбурга. Работы на стройплощадке стартовали летом-2022, сейчас уже готова коробка здания, строители занимаются установкой окон и устройством инженерных сетей. К концу зимы предполагается запустить отопление и приступить к отделочным работам. Передача готового объекта в эксплуатацию городу запланирована на конец 2023 г.

В компании поясняют: высокая скорость возведения детских садов стала возможной благодаря технологии сборно-монолитного строительства «Филигран». Она подразумевает изготовление несъемной железобетонной опалубки в заводских условиях, а на стройплощадке готовые панели собирают как конструктор и заливают внутрь бетон.

Панели «филигран» отличаются точной геометрией и не требуют дополнительной механической обработки — можно сразу приступать к отделке здания. По такой технологии в разных районах Екатеринбурга и в малых городах Свердловской области за последние десять лет построено порядка 30 детских садиков. Выпуск несъемной опалубки «филигран» налажен на собственном заводе, также компания разработала под эту технологию ряд типовых проектов садиков на 95, 250 и 300 мест. Минстрой РФ рекомендовал их к тиражированию по всей стране, — отмечают в АТОМе.

И добавляют: «Атомстройкомплекс» на протяжении 27 лет занимается возведением не только жилья, но и инфраструктуры в Екатеринбурге и Свердловской области. Глава компании, заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев неоднократно заявлял, что город должен обновляться комплексно — это обеспечит ему экономическое и социальное развитие.

ТЦ, парк и трамвайное депо: что будет во «Втором Академическом»?

Администрация Екатеринбурга опубликовала план застройки напротив Солнечного, где возведут жилые дома и социальную инфраструктуру для 64,3 тыс. чел. Общественное обсуждение проекта планировки территории в границах ул. Лучистая — Полевского тракта — ЕКАД продлится до 10 февраля.

Известно, что проект подготовило ООО «Студия БК». Согласно документу, общая площадь территории составляет почти 500 га, общая площадь жилых помещений — 1,9 млн кв. м. Предполагается, что в новом микрорайоне появятся 11 садиков на 3,6 тыс. мест, 5 общеобразовательных школ на 7,5 тыс. мест, спорткомплекс с бассейном и музыкальная школа. Здесь будут свои поликлиника и станция скорой помощи, торговый центр, пожарное депо и районный парк. Добраться до микрорайона можно будет на трамвае и городской электричке. Для автомобилистов возведут многоуровневые наземные паркинги. Строительство будет идти в 17 этапов. Окончить работы планируют в 2035 г.

Как ранее писал DK.RU, соглашение о реализации проекта в 2021 г. подписали губернатор Евгений Куйвашев и президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий. Проект получил название А2, а неформально его окрестили «Вторым Академическим».

Екатеринбургу добавят большую детскую поликлинику

Новое медицинское учреждение появится в микрорайоне Заречный, на улице Готвальда. Поликлиника будет относиться к Детской городской клинической больнице № 9 и обслуживать жителей микрорайонов Старая и Новая Сортировка. Сегодня в Железнодорожном районе работают три поликлиники, и все они перегружены. Плановая мощность планируемого объекта — 500 посещений в смену. Это в 10 раз больше нынешних возможностей уже существующих в районе детских медицинских учреждений амбулаторно-поликлинического звена.

Возведением объекта займется крупный екатеринбургский застройщик «Атомстройкомплекс». В компании сообщили: новую детскую поликлинику планируется разметить в отдельно стоящем 4-этажном здании, общая площадь которого превысит 8 тыс. кв. м.

К строительству медицинских помещений предъявляются особые требования, в том числе связанные с организацией вентиляции и чистых помещений. «Атомстройкомплекс» обладает уникальными компетенциями по возведению подобных объектов. Так, только в прошлом году было реализован и запущен в эксплуатацию уникальный глаукомный центр МНТК «Микрохирургия глаза», расположенный на первых трех этажах комплекса «Свобода резиденс». Также построен и передан заказчику коронарный центр в составе Клиники сердца, — добавили представители АТОМа.

Финансировать строительство новой детской поликлиники будут из средств регионального бюджета в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Ввод объекта запланирован на середину 2025 г.

Вместо КОРа: На ЖБИ построят огромный квартал многоэтажек

Территорию Кировского оптового рынка решено полностью отдать под многоэтажную застройку. Там возведут 120 тыс. кв. м жилой недвижимости, следует из утвержденной мэром Алексеем Орловым Стратегии социально-экономического развития Кировского района.

Территорию Кировского оптового рынка на ул. Высоцкого должны освоить до 2030 г., новый квартал по объему застройки станет почти половиной того, что в микрорайоне возвели за последние пять лет. Пока в мэрии не сообщают, что конкретно будет строиться на территории рынка, подробности девелоперского проекта также не приводятся.

Напомним, о том, чтобы застроить территорию КОРа, впервые заговорили летом 2020 г., идея прозвучала от предыдущего главы Екатеринбурга Александра Высокинского. В конце 2022 г. стало известно, что будет застраиваться еще одна принадлежащая владельцам рынка площадка: в статус, позволяющий многоэтажную застройку, перевели земли, на которых располагается база-гастроном «МагКор» на ул. Малышева. На реализацию проекта, писал DK.RU, потребуется 2-4 года.

Добавим: накануне стало известно, что в Екатеринбурге, вероятно, отказались от планов по застройке неиспользуемых территорий одного из крупнейших предприятий региона — Уралмашзавода. Возводить жилье на этой площадке планировала крупная московская компания «Самолет». О планах выхода на рынок Екатеринбурга застройщик заявил в 2021 г.

Выдающегося уральского строителя отметили высшей наградой региона

В Екатеринбурге наградили выдающихся уральцев. Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков (на фото слева) по поручению главы региона Евгения Куйвашева вручил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени главе компании «Атомстройкомплекс», заслуженному строителю РФ Валерию Ананьеву.

В регионе хорошими темпами строится жилье — мы рассчитываем повторить рекордные показатели прошлого года, когда было построено около 3 млн кв. м. В этом году мы серьезно продвинулись в комплексном освоении территорий, в дорожном строительстве, модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройстве наших городов и поселков. Поэтапно решаются вопросы строительства и ремонта школ. Я благодарю всех вас за труд, высокий профессионализм и ответственность, — отметил вице-губернатор.

Известно, что Валерий Ананьев уже обладает знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II и III степени. Созданная им компания «Атомстройкомплекс», в структуру которой входит 11 заводов, строительные подразделения и проектный институт, работает в регионе 27 лет и является постоянным партнером власти в решении социальных задач. Кроме того, на протяжении многих лет АТОМ входит в число крупнейших благотворителей Свердловской области, а Валерий Ананьев возглавляет комитет по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, а также комиссию по работе со зданиями-объектами историко-культурного наследия.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»