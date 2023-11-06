Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал

В Иркутскую область стоит ехать не только за красивыми ландшафтами. Знакомьтесь с нерпами, бурятской культурой и кухней, памятниками инженерного искусства — тогда точно не пожалеете.

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России стали обращать внимание на города и интересные локации внутри страны. Напряженная обстановка в юго-западных регионах многих подталкивает к выбору восточных направлений. И там определенно есть на что посмотреть.

В рамках проекта «Что я там не видел?» DK.RU уже публиковал впечатления туристов, побывавших на Горном Алтае и во Владивостоке. Определенно, стоит посетить и Байкал. Сейчас чаще всего туда едут зимой, чтобы погулять по прозрачному замерзшему озеру и покататься на коньках или лыжах. Но местная природа и достопримечательности интересны в любое время года.

Справка DK.RU Озеро Байкал — самое большое по площади пресноводное озеро Евразии и самое глубокое в мире (по разным оценкам максимальная установленная глубина достигает 1637/1642м), имеет статус объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Водоем разделяет два региона — Иркутскую область (с западного берега) и Республику Бурятия. Несмотря на наличие крупного природного памятника, эти регионы последние годы не выходят на первые строчки в рейтингах самых популярных направлений внутреннего туризма. Год от года поток путешественников сюда растет, но пока уступает другим локациям. В 2022 г. по данным региональных органов власти: Иркутскую область посетили 1,7 млн туристов (+18% к допандемийному 2019 г.),

Республику Бурятию — более 520 тыс. чел. Для сравнения, в том же 2022 г.: Приморский край посетили 3 млн туристов,

Республику Алтай — 2,5 млн туристов,

Дагестан — 1,5 млн туристов.

Елизавета Порошина, журналист DK.RU:

— Так сложилось, что поездка на Байкал состоялась в октябре, в несезон. Мы решили, что так даже лучше — к этому времени летний поток туристов уже практически сойдет на нет, а природа заиграет новыми красками.

Остановились на Иркутской области по нескольким причинам. Во-первых, именно здесь находятся наиболее популярные туристические локации, в частности — сохранившаяся часть Кругобайкальской железной дороги. Во-вторых, есть возможность долететь до столицы Восточной Сибири из Екатеринбурга без пересадок (по крайней мере, в весенне-летнем расписании Кольцово в этом году было несколько рейсов в неделю от «Уральских авиалиний» и S7).

Знакомимся с культурой

В Иркутске мы решили провести первые два-три дня, чтобы познакомиться с его историей. Город был основан еще в середине XVII века. До Революции 1917 г. был купеческим и развивался во многом благодаря тому, что был перевалочным пунктом по торговле с Китаем и другими азиатскими странами. Сегодня здесь проживает 611 тыс. человек. Среди градообразующих предприятий — крупнейшая в стране энергетическая компания «Иркурскэнерго» и Иркутский авиационный завод, где налаживают производство самолетов МС-21.

В центре города есть большое количество интересных объектов, познакомиться с которыми можно с помощью проекта «зеленая линия» — маршрут объединяет театры, музеи, дома известных купцов и меценатов, которые можно посмотреть буквально за несколько часов. Некоторые локации чем-то напоминают родные Нижний Тагил и Челябинск (вероятно, дело в сочетании исторических построек, узких улиц и проходящей по ним трамвайной линии).

Нижняя набережная Ангары и улицы города

Субъективно кажется, что архитектура Иркутска отличается от городов Урала и центральной России двумя вещами.

Во-первых, обилие религиозных зданий в разных частях города. Например, в самом центре у нижней набережной Ангары находится Собор Богоявления Господня, построенный еще в XVIII—XIX. Неподалеку от него — Римско-католический костел (его еще называют Польским), в котором проходят органные концерты. Еще одна яркая достопримечательность — Крестовоздвиженский храм, который внесен в список уникальных храмов России как образец «сибирского барокко».

Собор Богоявления Господня на Нижней набережной и Римско-католический костел

Во-вторых, чувствуется, что в городе стараются сохранить исторические памятники и приспособить их для современного использования. В старинных домах работают не только музеи и театры, но и гостиницы, магазины, рестораны.

Пожалуй, самый показательный пример — «130-й квартал» в южной части города. К 350-летию Иркутска на территории, где раньше стояли деревянные дома XVIII в., решили создать зону исторической застройки: здания, признанные памятниками, восстановили, к ним перенесли еще несколько объектов исторического наследия из других районов и построили несколько новых зданий. Сегодня эта локация — одна из основных точек притяжения туристов.

«130-й квартал» или Иркутская Слобода

Как и в Екатеринбурге, в Иркутске развит стрит-арт. Здесь даже разработали маршрут, который объединяет рисунки и муралы на разную тематику в центральной части города.

Но отдельного внимания заслуживает Арт-завод «Доренберг». Это креативное пространство, которое объединяет музыкантов, художников, ремесленников, рестораторов, it-специалистов и предпринимателей, которые реализуют проекты в коллаборации друг с другом. Здесь создали настоящий музей стрит-арта. А в теплое время года здесь проводят мероприятия на открытом воздухе.

Граффити на территории креативного кластера

Также в Иркутске пришвартован один из старейших из сохранившихся в мире ледоколов «Ангара». Внутри него организован музей с экспозицией, рассказывающей об освоении Байкала (к сожалению, в дни нашей поездки он был на реконструкции).

Ледокол «Ангара»

А в перерыве между прогулками можно отведать блюда сибирской и бурятской кухни. В городе большой выбор кафе и ресторанов на разный кошелек. Обязательно нужно попробовать буузы (позы) — блюдо из теста с мясной начинкой, которое готовится на пару и чем-то напоминает манты и хинкали. В некоторых местах их готовят с мясом кабана или олениной.

Любуемся природой

На сегодня самыми популярными локациями для отдыха на Байкале в Иркутской области считаются поселки Хужир и Листвянка. Хужир находится на острове Ольхон, более чем в 230 км от Иркутска. По отзывам местных жителей, сюда едут люди, которые предпочитают уединение с природой. Здесь же, в частности, находятся знаменитая скала Шаманка, священные столбы Сэргэ и самое популярное место для купания — залив Малое море (кстати, сюда советуют ехать в августе, когда вода прогревается до комфортных температур).

Мы отправились в поселок Листвянка в 70 км от Иркутска. Это самый близкий к городу населенный пункт на берегу Байкала с инфраструктурой для туристов. В летнее время сюда можно добраться водным транспортом, по Ангаре. Осенью, зимой и весной проще всего уехать на такси (а заодно, если повезет с водителем, получите краткий ликбез и рекомендации по тому, как спланировать досуг).

Набережная в Листвянке

Листвянка протянулась на 6 км вдоль Байкала. На первый взгляд, она напоминает небольшой населенный пункт на берегу Черного моря: ты находишься возле бескрайнего водоема, вокруг тебя — люди с сумками и чемоданами, зазывалы, которые приглашают тебя прокатиться на катере, сувенирные лавки и запах копченой рыбы, который окутывает весь поселок. Попробовать байкальского омуля в разных вариациях можно на местном рынке или приобрести рыбу у местных жителей в частном секторе. Кстати, с 2017 г. промышленный отлов омуля запрещен, поэтому возможностей для дегустации стало меньше.

По отзывам иркутян, многие устраивают в Листвянке для своих друзей и родственников из других регионов экспресс-знакомство с Байкалом и организуют поездку в Листвянку одним днем. Две обязательных точки — посещение канатной дороги и экскурсия в Байкальском музее Сибирского отделения РАН. Музей, кстати, и правда замечательный. Экскурсоводы рассказывают не только про флору и фауну, но также про историю и развитие озера. Например, о том, что через несколько миллионов лет Байкал может стать океаном — потому что Байкальская впадина, а, соответственно, и само озеро расширяется со скоростью до 4 мм в год (получается, что и границы России тоже 😊).

Экспонаты Байкальского музея

В музее большая экспозиция и различные интерактивные дополнения — например, в одной из комнат имитируется погружение на дно Байкала. Здесь есть даже аквариумы с местными рыбами и двумя молодыми нерпами, которых выходили сотрудники музея.

Познакомиться поближе с единственными в мире пресноводными тюленями можно в нерпинарии. В Иркутской области их два — в самом городе и Листвянке. Нерпочки, как дельфины, показывают свое умение петь, танцевать, рисовать и даже решать примеры с числами до 5 (ответы отхлопывают плавником по воде). Конечно, в интернете можно встретить негативные отзывы о том, что бедные нерпы делают все, что угодно, ради лакомства. Но лично мне, наоборот, показалось, что им нравится учиться чему-то новому и взаимодействовать с гостями.

Представление в нерпинарии в Листвянке

Одно из самых красивых мест здесь — Прибайкальский национальный парк. Через него проходит часть маршрутов Большой Байкальской тропы — первой национальной туристической тропы России. В Листвянке начинается 24-километровый маршрут до поселка Большие Коты с перепадом высот в 400 метров — большая его часть проходит вдоль озера, по склонам гор. Осенью на тропе можно встретить туристов из разных регионов с разным уровнем подготовки, а также школьников, которые приезжают сюда организованными группами, чтобы пройти часть маршрута.

Маршрут ББТ «Листвянка — Большие Коты»

В Листвянке можно остановиться в гостинице, на базе отдыха или снять квартиру. В поселке есть несколько кафе и ресторанов. По отзывам местных жителей, турпоток в Листвянке почти круглогодичный — спадает он только в октябре-декабре, в это время закрывается часть местных турфирм и сувенирных лавок. С января туристы вновь едут к Байкалу — погулять по прозрачному льду под ярким солнцем. Гиды рекомендуют ехать сюда в феврале-марте, когда лед становится прочным.

Катаемся по «Кругобайкалке»

Финальным аккордом нашей поездки стала экскурсия по Кругобайкальской железной дороге. Это памятник инженерного искусства — дорога была построена в начале XX века практически вручную и обошлась в 7 млн золотых рублей в ценах 1907 г.

Раньше эта дорога была частью Транссиба. В середине XX в. при строительстве Иркутской ГЭС и заполнении водохранилища ее часть (идущую от Иркутска) затопили. Так сформировался современный «тупиковый» маршрут КБЖД «Слюдянка — порт Байкал». Количество поездов на дороге резко уменьшилось, с тоннелей и мостов сняли охрану, а чтобы снизить расходы на содержание, было принято решение разобрать один из двух путей.

Сейчас железнодорожная ветка протяженностью 84 км функционирует в ограниченном режиме. По ней ходит пригородный поезд, который соединяет с большой землей немногочисленных местных жителей — в сумме в окрестных деревнях и поселках (не считая дачников) живет около 200 человек. Несколько лет назад на КБЖД запустили и туристический маршрут.

Переправа через Байкал

Мы отправились на экскурсию из Листвянки, присоединившись к организованной группе из Иркутска. Паромом нас переправили в порт Байкал. Здесь попутно можно посмотреть кладбище старых кораблей, здание нового деревянного вокзала. Поселок известен тем, что здесь разливают питьевую воду «Байкал» — ее добывают на глубине 430 метров.

Кладбище старых кораблей и здание вокзала

Дальше по пути следования можно насладиться не только прекрасным видом на Байкал, но и рассмотреть сооружения, которые более ста лет назад построили рабочие из России, Италии, Польши, Албании и других стран (итальянцы, кстати, до недавнего времени специально приезжали на КБЖД и просили показать могилы соотечественников, погибших во время стройки, — так говорят гиды).

В поездке по КБЖД сопровождают экскурсоводы. Всего по пути следования туристы могут увидеть 39 тоннелей, около 400 мостов-виадуков, а также отдельно стоящие галереи. Предусмотрено несколько остановок — на них можно осмотреть мосты и туннели и сфотографироваться.

Вокзал в Слюдянке

Самая длинная стоянка проходит в городе Слюдянка (в его окрестностях происходит добыча мрамора и сырья для производства цемента). Здесь можно прогуляться по окрестностям, посетить всемирно известный вокзал, в здании которого несколько лет назад открыли экспозицию, посвященную КБЖД. Из Слюдянки поезд напрямую отправляется в Иркутск.

Поселок Култук

Цена вопроса

Пока Байкал остается не самым дешевым направлением для путешествий. Даже в осеннее время на недельную поездку на двоих взрослых нужно закладывать как минимум 100-110 тыс. руб. В зависимости от уровня комфорта, досуга, который вы выберете, и количества сувениров, которые планируете приобрести, сумма будет расти с разной скоростью.

Основные статьи расходов для поездки на двух взрослых в октябре 2023 г. выглядели следующим образом.

Дорога на двоих из Екатеринбурга до Иркутска:

на самолете в эконом-классе с багажом в одну сторону — от 15 до 30 тыс. руб. (в первом случае указана цена, по которой можно было купить билеты на летней распродаже одного из перевозчиков);

(в первом случае указана цена, по которой можно было купить билеты на летней распродаже одного из перевозчиков); в купе поезда «Москва — Владивосток» (если вы готовы провести в дороге 2,5 дня) в одну сторону — от 15 тыс. руб.

Проживание в гостинице в Иркутске (4* с завтраком) за сутки:

в центральной части города — от 5 тыс. руб.,

в аутентичной гостинице на территории «130 квартала» — от 5 тыс. руб.

Цены в заведениях общепита Иркутска примерно такие же или чуть дороже, чем в Екатеринбурге. Поэтому укажем стоимость порции из трех бууз:

– в одной из позных города — 195 руб.,

– в кафе сибирской кухни — 280 руб. (правда, в этом случае, буузы приготовят из трех видов мяса).



Дорога из Иркутска в Листвянку:

на такси — около 2 тыс. руб.

на водном транспорте (ходит только в июне-сентябре) — от 650-700 руб. с человека.

Проживание в Листвянке

в гостинице с завтраком будет стоить от 5 тыс. руб. за двоих за сутки,

в гостевом доме без завтрака — от 3 тыс. руб. в сутки.

А вот питание в Листвянке достаточно дорогое. Например, две жареных байкальских рыбки и чайник чая в местной хинкальной обошлись в 1 тыс. руб. Две порции лагмана и морс в одном из соседних кафе — так же.

Цены на местном рынке тоже достаточно высокие. Например, чтобы привезти в подарок пять средних по размеру копченых рыбок, мы отдали около 6 тыс. руб. (справедливости ради заметим, что цена на омуль в иркутском аэропорту практически в два раза выше).

Гостиница и пристань в Листвянке

Теперь о досуге.

Входной билет в национальный парк — 160 руб. с человека (в несезон разрешение на посещение можно оформить онлайн или в здании лесничества в Листвянке).

Часовая прогулка на катере по Байкалу в октябре стоила около 1 тыс. руб. с человека, прогулка на катере с прозрачным дном — в два раза дороже.

Билет в местный нерпинарий обошелся в 1,2 тыс. руб. с человека. В Байкальский музей — 500 руб. с человека.

Самая затратная «досуговая» статья — экскурсия по КБЖД. Билет на нее обойдется в 7-7,5 тыс. руб. с человека при условии, что вы едете на рельсовом автобусе или на комфортном пригородном поезде (поездка на ретро-поезде, который ходит до конца сентября, могла обойтись примерно в 10 тыс. руб. с человека).

В экскурсию входит: поездка по железной дороге из Иркутска до Слюдянки, поездка по самой КБЖД с экскурсией, а также переправа через Ангару в Листвянку и автобусный трансфер до Иркутска. Можно спланировать поездку так, чтобы остаться после экскурсии в Листвянке или присоединиться к группе, следующей через Листвянку по «зеркальному» маршруту.

P.S.

По словам местных гидов, по возможности Байкал нужно обязательно посмотреть с разных сторон, потому что каждые несколько десятков километров вид на озеро меняется. После поездки по КБЖД кажется, что с ними можно согласиться. А с учетом того, что длина береговой линии превышает 2 тыс. км, маршруты для будущих путешествий можно составлять на годы вперед.

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