Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.11
93,03
99,01
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал
Иллюстрация: DK.RU

В Иркутскую область стоит ехать не только за красивыми ландшафтами. Знакомьтесь с нерпами, бурятской культурой и кухней, памятниками инженерного искусства — тогда точно не пожалеете.

#ТУРИЗМ#ЧТО Я ТАМ НЕ ВИДЕЛ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России стали обращать внимание на города и интересные локации внутри страны. Напряженная обстановка в юго-западных регионах многих подталкивает к выбору восточных направлений. И там определенно есть на что посмотреть. 

В рамках проекта «Что я там не видел?» DK.RU уже публиковал впечатления туристов, побывавших на Горном Алтае и во Владивостоке. Определенно, стоит посетить и Байкал. Сейчас чаще всего туда едут зимой, чтобы погулять по прозрачному замерзшему озеру и покататься на коньках или лыжах. Но местная природа и достопримечательности интересны в любое время года.

Справка DK.RU

 

Озеро Байкал — самое большое по площади пресноводное озеро Евразии и самое глубокое в мире (по разным оценкам максимальная установленная глубина достигает 1637/1642м), имеет статус объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Водоем разделяет два региона — Иркутскую область (с западного берега) и Республику Бурятия. Несмотря на наличие крупного природного памятника, эти регионы последние годы не выходят на первые строчки в рейтингах самых популярных направлений внутреннего туризма. Год от года поток путешественников сюда растет, но пока уступает другим локациям.

В 2022 г. по данным региональных органов власти:

  • Иркутскую область посетили 1,7 млн туристов (+18% к допандемийному 2019 г.),
  • Республику Бурятию — более 520 тыс. чел.

Для сравнения, в том же 2022 г.:

  • Приморский край посетили 3 млн туристов,
  • Республику Алтай — 2,5 млн туристов,
  • Дагестан — 1,5 млн туристов.
 

Елизавета Порошина, журналист DK.RU:

— Так сложилось, что поездка на Байкал состоялась в октябре, в несезон. Мы решили, что так даже лучше — к этому времени летний поток туристов уже практически сойдет на нет, а природа заиграет новыми красками.

Остановились на Иркутской области по нескольким причинам. Во-первых, именно здесь находятся наиболее популярные туристические локации, в частности — сохранившаяся часть Кругобайкальской железной дороги. Во-вторых, есть возможность долететь до столицы Восточной Сибири из Екатеринбурга без пересадок (по крайней мере, в весенне-летнем расписании Кольцово в этом году было несколько рейсов в неделю от «Уральских авиалиний» и S7).

Знакомимся с культурой

В Иркутске мы решили провести первые два-три дня, чтобы познакомиться с его историей. Город был основан еще в середине XVII века. До Революции 1917 г. был купеческим и развивался во многом благодаря тому, что был перевалочным пунктом по торговле с Китаем и другими азиатскими странами. Сегодня здесь проживает 611 тыс. человек. Среди градообразующих предприятий — крупнейшая в стране энергетическая компания «Иркурскэнерго» и Иркутский авиационный завод, где налаживают производство самолетов МС-21. 

В центре города есть большое количество интересных объектов, познакомиться с которыми можно с помощью проекта «зеленая линия» — маршрут объединяет театры, музеи, дома известных купцов и меценатов, которые можно посмотреть буквально за несколько часов. Некоторые локации чем-то напоминают родные Нижний Тагил и Челябинск (вероятно, дело в сочетании исторических построек, узких улиц и проходящей по ним трамвайной линии).

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 1Нижняя набережная Ангары и улицы города

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 2 Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 3

Субъективно кажется, что архитектура Иркутска отличается от городов Урала и центральной России двумя вещами.

Во-первых, обилие религиозных зданий в разных частях города. Например, в самом центре у нижней набережной Ангары находится Собор Богоявления Господня, построенный еще в XVIII—XIX. Неподалеку от него — Римско-католический костел (его еще называют Польским), в котором проходят органные концерты. Еще одна яркая достопримечательность — Крестовоздвиженский храм, который внесен в список уникальных храмов России как образец «сибирского барокко».

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 4 Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 5Собор Богоявления Господня на Нижней набережной и Римско-католический костел

Во-вторых, чувствуется, что в городе стараются сохранить исторические памятники и приспособить их для современного использования. В старинных домах работают не только музеи и театры, но и гостиницы, магазины, рестораны.

Пожалуй, самый показательный пример — «130-й квартал» в южной части города. К 350-летию Иркутска на территории, где раньше стояли деревянные дома XVIII в., решили создать зону исторической застройки: здания, признанные памятниками, восстановили, к ним перенесли еще несколько объектов исторического наследия из других районов и построили несколько новых зданий. Сегодня эта локация — одна из основных точек притяжения туристов.

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 6«130-й квартал» или Иркутская Слобода

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 7 Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 8

Как и в Екатеринбурге, в Иркутске развит стрит-арт. Здесь даже разработали маршрут, который объединяет рисунки и муралы на разную тематику в центральной части города.

Но отдельного внимания заслуживает Арт-завод «Доренберг». Это креативное пространство, которое объединяет музыкантов, художников, ремесленников, рестораторов, it-специалистов и предпринимателей, которые реализуют проекты в коллаборации друг с другом. Здесь создали настоящий музей стрит-арта. А в теплое время года здесь проводят мероприятия на открытом воздухе.

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 9 Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 10Граффити на территории креативного кластера

Также в Иркутске пришвартован один из старейших из сохранившихся в мире ледоколов «Ангара». Внутри него организован музей с экспозицией, рассказывающей об освоении Байкала (к сожалению, в дни нашей поездки он был на реконструкции).

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 11Ледокол «Ангара»

А в перерыве между прогулками можно отведать блюда сибирской и бурятской кухни. В городе большой выбор кафе и ресторанов на разный кошелек. Обязательно нужно попробовать буузы (позы) — блюдо из теста с мясной начинкой, которое готовится на пару и чем-то напоминает манты и хинкали. В некоторых местах их готовят с мясом кабана или олениной.

Любуемся природой

На сегодня самыми популярными локациями для отдыха на Байкале в Иркутской области считаются поселки Хужир и Листвянка. Хужир находится на острове Ольхон, более чем в 230 км от Иркутска. По отзывам местных жителей, сюда едут люди, которые предпочитают уединение с природой. Здесь же, в частности, находятся знаменитая скала Шаманка, священные столбы Сэргэ и самое популярное место для купания — залив Малое море (кстати, сюда советуют ехать в августе, когда вода прогревается до комфортных температур).

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 12

Мы отправились в поселок Листвянка в 70 км от Иркутска. Это самый близкий к городу населенный пункт на берегу Байкала с инфраструктурой для туристов. В летнее время сюда можно добраться водным транспортом, по Ангаре. Осенью, зимой и весной проще всего уехать на такси (а заодно, если повезет с водителем, получите краткий ликбез и рекомендации по тому, как спланировать досуг).

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 13Набережная в Листвянке

Листвянка протянулась на 6 км вдоль Байкала. На первый взгляд, она напоминает небольшой населенный пункт на берегу Черного моря: ты находишься возле бескрайнего водоема, вокруг тебя — люди с сумками и чемоданами, зазывалы, которые приглашают тебя прокатиться на катере, сувенирные лавки и запах копченой рыбы, который окутывает весь поселок. Попробовать байкальского омуля в разных вариациях можно на местном рынке или приобрести рыбу у местных жителей в частном секторе. Кстати, с 2017 г. промышленный отлов омуля запрещен, поэтому возможностей для дегустации стало меньше.

По отзывам иркутян, многие устраивают в Листвянке для своих друзей и родственников из других регионов экспресс-знакомство с Байкалом и организуют поездку в Листвянку одним днем. Две обязательных точки — посещение канатной дороги и экскурсия в Байкальском музее Сибирского отделения РАН. Музей, кстати, и правда замечательный. Экскурсоводы рассказывают не только про флору и фауну, но также про историю и развитие озера. Например, о том, что через несколько миллионов лет Байкал может стать океаном — потому что Байкальская впадина, а, соответственно, и само озеро расширяется со скоростью до 4 мм в год (получается, что и границы России тоже 😊).

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 14 Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 15Экспонаты Байкальского музея

В музее большая экспозиция и различные интерактивные дополнения — например, в одной из комнат имитируется погружение на дно Байкала. Здесь есть даже аквариумы с местными рыбами и двумя молодыми нерпами, которых выходили сотрудники музея.

Познакомиться поближе с единственными в мире пресноводными тюленями можно в нерпинарии. В Иркутской области их два — в самом городе и Листвянке. Нерпочки, как дельфины, показывают свое умение петь, танцевать, рисовать и даже решать примеры с числами до 5 (ответы отхлопывают плавником по воде). Конечно, в интернете можно встретить негативные отзывы о том, что бедные нерпы делают все, что угодно, ради лакомства. Но лично мне, наоборот, показалось, что им нравится учиться чему-то новому и взаимодействовать с гостями.

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 16Представление в нерпинарии в Листвянке

Одно из самых красивых мест здесь — Прибайкальский национальный парк. Через него проходит часть маршрутов Большой Байкальской тропы — первой национальной туристической тропы России. В Листвянке начинается 24-километровый маршрут до поселка Большие Коты с перепадом высот в 400 метров — большая его часть проходит вдоль озера, по склонам гор. Осенью на тропе можно встретить туристов из разных регионов с разным уровнем подготовки, а также школьников, которые приезжают сюда организованными группами, чтобы пройти часть маршрута.

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 17Маршрут ББТ «Листвянка — Большие Коты»

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 18Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 19

В Листвянке можно остановиться в гостинице, на базе отдыха или снять квартиру. В поселке есть несколько кафе и ресторанов. По отзывам местных жителей, турпоток в Листвянке почти круглогодичный — спадает он только в октябре-декабре, в это время закрывается часть местных турфирм и сувенирных лавок. С января туристы вновь едут к Байкалу — погулять по прозрачному льду под ярким солнцем. Гиды рекомендуют ехать сюда в феврале-марте, когда лед становится прочным.

Катаемся по «Кругобайкалке»

Финальным аккордом нашей поездки стала экскурсия по Кругобайкальской железной дороге. Это памятник инженерного искусства — дорога была построена в начале XX века практически вручную и обошлась в 7 млн золотых рублей в ценах 1907 г.

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 20

Раньше эта дорога была частью Транссиба. В середине XX в. при строительстве Иркутской ГЭС и заполнении водохранилища ее часть (идущую от Иркутска) затопили. Так сформировался современный «тупиковый» маршрут КБЖД «Слюдянка — порт Байкал». Количество поездов на дороге резко уменьшилось, с тоннелей и мостов сняли охрану, а чтобы снизить расходы на содержание, было принято решение разобрать один из двух путей.

Сейчас железнодорожная ветка протяженностью 84 км функционирует в ограниченном режиме. По ней ходит пригородный поезд, который соединяет с большой землей немногочисленных местных жителей — в сумме в окрестных деревнях и поселках (не считая дачников) живет около 200 человек. Несколько лет назад на КБЖД запустили и туристический маршрут.

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 21Переправа через Байкал 

Мы отправились на экскурсию из Листвянки, присоединившись к организованной группе из Иркутска. Паромом нас переправили в порт Байкал. Здесь попутно можно посмотреть кладбище старых кораблей, здание нового деревянного вокзала. Поселок известен тем, что здесь разливают питьевую воду «Байкал» — ее добывают на глубине 430 метров.

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 22 Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 23Кладбище старых кораблей и здание вокзала

Дальше по пути следования можно насладиться не только прекрасным видом на Байкал, но и рассмотреть сооружения, которые более ста лет назад построили рабочие из России, Италии, Польши, Албании и других стран (итальянцы, кстати, до недавнего времени специально приезжали на КБЖД и просили показать могилы соотечественников, погибших во время стройки, — так говорят гиды).

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 24Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 25

В поездке по КБЖД сопровождают экскурсоводы. Всего по пути следования туристы могут увидеть 39 тоннелей, около 400 мостов-виадуков, а также отдельно стоящие галереи. Предусмотрено несколько остановок — на них можно осмотреть мосты и туннели и сфотографироваться.

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 26Вокзал в Слюдянке

Самая длинная стоянка проходит в городе Слюдянка (в его окрестностях происходит добыча мрамора и сырья для производства цемента). Здесь можно прогуляться по окрестностям, посетить всемирно известный вокзал, в здании которого несколько лет назад открыли экспозицию, посвященную КБЖД. Из Слюдянки поезд напрямую отправляется в Иркутск.

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 27Поселок Култук

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 28 Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 29

Цена вопроса 

Пока Байкал остается не самым дешевым направлением для путешествий. Даже в осеннее время на недельную поездку на двоих взрослых нужно закладывать как минимум 100-110 тыс. руб. В зависимости от уровня комфорта, досуга, который вы выберете, и количества сувениров, которые планируете приобрести, сумма будет расти с разной скоростью.

Основные статьи расходов для поездки на двух взрослых в октябре 2023 г. выглядели следующим образом. 

Дорога на двоих из Екатеринбурга до Иркутска:

  • на самолете в эконом-классе с багажом в одну сторону — от 15 до 30 тыс. руб. (в первом случае указана цена, по которой можно было купить билеты на летней распродаже одного из перевозчиков);
  • в купе поезда «Москва — Владивосток» (если вы готовы провести в дороге 2,5 дня) в одну сторонуот 15 тыс. руб.

Проживание в гостинице в Иркутске (4* с завтраком) за сутки:

  • в центральной части города — от 5 тыс. руб.,
  • в аутентичной гостинице на территории «130 квартала» — от 5 тыс. руб.

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 30Цены в заведениях общепита Иркутска примерно такие же или чуть дороже, чем в Екатеринбурге. Поэтому укажем стоимость порции из трех бууз:

– в одной из позных города — 195 руб.,
– в кафе сибирской кухни — 280 руб. (правда, в этом случае, буузы приготовят из трех видов мяса).


Дорога из Иркутска в Листвянку:

  • на такси — около 2 тыс. руб.
  • на водном транспорте (ходит только в июне-сентябре) — от 650-700 руб. с человека.

Проживание в Листвянке

  • в гостинице с завтраком будет стоить от 5 тыс. руб. за двоих за сутки,
  • в гостевом доме без завтрака — от 3 тыс. руб. в сутки.

А вот питание в Листвянке достаточно дорогое. Например, две жареных байкальских рыбки и чайник чая в местной хинкальной обошлись в 1 тыс. руб. Две порции лагмана и морс в одном из соседних кафе — так же.

Цены на местном рынке тоже достаточно высокие. Например, чтобы привезти в подарок пять средних по размеру копченых рыбок, мы отдали около 6 тыс. руб. (справедливости ради заметим, что цена на омуль в иркутском аэропорту практически в два раза выше).

Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 31 Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал 32Гостиница и пристань в Листвянке

Теперь о досуге.

Входной билет в национальный парк — 160 руб. с человека (в несезон разрешение на посещение можно оформить онлайн или в здании лесничества в Листвянке).

Часовая прогулка на катере по Байкалу в октябре стоила около 1 тыс. руб. с человека, прогулка на катере с прозрачным дном — в два раза дороже.

Билет в местный нерпинарий обошелся в 1,2 тыс. руб. с человека. В Байкальский музей — 500 руб. с человека.

Самая затратная «досуговая» статья — экскурсия по КБЖД. Билет на нее обойдется в 7-7,5 тыс. руб. с человека при условии, что вы едете на рельсовом автобусе или на комфортном пригородном поезде (поездка на ретро-поезде, который ходит до конца сентября, могла обойтись примерно в 10 тыс. руб. с человека).

В экскурсию входит: поездка по железной дороге из Иркутска до Слюдянки, поездка по самой КБЖД с экскурсией, а также переправа через Ангару в Листвянку и автобусный трансфер до Иркутска. Можно спланировать поездку так, чтобы остаться после экскурсии в Листвянке или присоединиться к группе, следующей через Листвянку по «зеркальному» маршруту.

P.S.

По словам местных гидов, по возможности Байкал нужно обязательно посмотреть с разных сторон, потому что каждые несколько десятков километров вид на озеро меняется. После поездки по КБЖД кажется, что с ними можно согласиться. А с учетом того, что длина береговой линии превышает 2 тыс. км, маршруты для будущих путешествий можно составлять на годы вперед.

Ранее на DK.RU:

«20 лет я мариновала эту поездку. И — ни грамма разочарования!» — Тамара Краснова

«Не любите Москву? Так вы ее просто совсем не знаете!»

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • Территорию Шарташа, где стоят дачи академиков, все-таки отдают под КРТТерриторию Шарташа, где стоят дачи академиков, все-таки отдают под КРТ
  • Автор бизнес-тренингов Аяз Шабутдинов задержан в Москве за мошенничествоАвтор бизнес-тренингов Аяз Шабутдинов задержан в Москве за мошенничество
  • «Потребители уйдут на опасный суррогат»: производители пива в панике из-за нового закона«Потребители уйдут на опасный суррогат»: производители пива в панике из-за нового закона
  • Население переведут на новые тарифы на электроэнергию. Будут учитывать объемы потребленияНаселение переведут на новые тарифы на электроэнергию. Будут учитывать объемы потребления
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.