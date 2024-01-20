«Не вписываюсь в чужую картину мира» — Сергей Балакирев о том, как сохранять ресурс

«Предприниматель — во многом первопроходец. Но на пути тебе встретится куча советчиков или даже соратников, которые скажут: не трогай мое болото. Важно ставить барьер между собой и их болотом».

Сергей Балакирев более 20 лет занимается маркетингом. Сначала руководил отделами рекламы и маркетинга в крупных уральских компаниях — МТС, «Монетка», «СуперСтрой», после стал сооснователем медийного агентства «AMG». В рейтингах АКАР компания стабильно занимает верхние позиции.

Свой успех предприниматель объясняет тем, что никогда не шел на поводу общественного мнения и рассчитывал только на свои силы: «Большинству на тебя пофиг. Всем абсолютно все равно, как ты впутался в эту неприятность. Зато всем очень интересно, как ты из нее выпутаешься».

«Постоянно нахожусь в антитренде»

— Многие говорят, как важен для успешного предпринимателя распорядок дня: спорт, четкий режим работы с 9.00 до 18.00, медитации и прочие вещи. Ничего подобного. Это все никакого отношения к всеобщей эффективности не имеет. Мне кажется, я постоянно нахожусь в антитренде ко всем этим вещам.

Начнем с того, что я ложусь в 4-5 утра, может, чуть раньше, и это многих ставит в тупик: как ты можешь быть бодрым и эффективным? Рассказывают мне про магию утра: проснуться в шесть, пока все спят, встретить рассвет и так далее. Я говорю: во-первых, когда я ложусь в 5 утра, я уже встретил рассвет. Во-вторых, ночью меня никто не трогает от слова совсем. Я не просто заперся в кабинете, и меня защищает стол с секретарем, меня действительно никто не отвлекает. Я в эти часы могу сфокусироваться на очень многих задачах и решать их, либо, в конце концов, по-настоящему отдохнуть. Ночью немножко другие мысли прибегают в голову, немного по-другому мозг работает.

Если раньше я этого стеснялся, то сейчас многие сами уже поняли, что я думаю по поводу чужого мнения об эффективности обязательной работы с 9 утра. Или про длинные волосы: ой, мужик не может носить длинные волосы! Некоторым это не нравится, в их стандарт не вписывается.

Может, это отчасти и предопределило мою профессию, потому что в стандарты не вписываюсь и не становлюсь жертвой «правильного». А что такое правильное? Это вообще философское понятие.

Так вот, ложусь я под утро, а встаю в 10-11. И многие мои клиенты давно приняли это как факт: мне можно в 9 вечера позвонить, и я буду в офисе, но в 9 утра — вряд ли. Причем это не значит, что вся компания так работает, в офисах с утра многие на рабочем месте. Организовал ли я процесс в компании, который учитывает мой график? Конечно.

Как перейти из нересурсного состояния в ресурсное

Мой отец — ребенок войны. Двое его братьев воевали. Один рассказывал, что его группу забрасывали в свое время в Маньчжурию. Тебе нужно выполнить задачу, а японцам, которые там, — тебя живьем поймать. Дядя мне говорит: нас в группе пятеро, мы выходим к реке, а там без счету японцев стоит с «веревками и палками». У тебя пистолет и два ножа, пошел в эту толпу и выходишь из нее на другом берегу Амура.

Так что, если возникает проблема, я ставлю себя на место дяди, который вышел из этой ситуации, и говорю себе: Балакирев, это вообще достойно — паниковать в твоей ситуации? И тут же берет какое-то мужское эго: ты что, слабину даешь? После такой минутной беседы с самим собой понимаешь, что не случилось еще в твоей жизни такой проблемы, которая заставила бы опустить руки.

Что отличает успешных предпринимателей? Они фанатично преданы своему делу. Я уже более 20 лет занимаюсь бизнесом, и уже могу, условно, сбавить обороты. Но нет, я не испытываю истощения, нет такой внутренней потребности. Потому что, когда занимаешься любимым делом, ты не только отдаешь энергию, но еще и получаешь.

Обычный пример: много, напряженно работаешь над каким-то решением и ты его, наконец, получил. И у тебя такой, знаешь, виртуальный оргазм. Может быть, не 100% энергии вернулось, но какая-то часть вернулась точно, и прет потом от этого три дня: ходишь в ресурсном состоянии и светишься. I'll do it. Я это сделал!

«Кроме себя, ты никому не нужен»

Когда я был молодым, рассказывал папе, какая у нас корпоративная культура, как меня ценят как сотрудника, а он так с ехидцей говорил: сынуля, ты еще не дорос, в конце концов, ты поймешь, что только ты о себе можешь позаботиться. Хотя, если повезет, в твоей жизни могут встретиться люди, которые будут заботиться о тебе.

К счастью, такие люди в моей жизни есть. Старший бизнес-партнер, на которого я могу положиться. Друзья, которых, кстати говоря, немало. Им не все равно.

Важно выработать в себе привычку не следовать чужим стереотипам. Предприниматель — это первопроходец во многих вещах. Но на пути от принятия решения до конечного результата тебе встретится куча советчиков или даже соратников, которые будут говорить: не трогай мое болото.

И дальше куча причин, почему ты не должен этого делать: «у нас так не принято», «в 9 утра надо приходить на работу», «мужики не носят длинные волосы». Да, я не вписываюсь в твою картину мира, наши вкусы различаются, я не 500 евро, чтобы всем нравиться. Верить в свою цель, не давать чужим стереотипам тебя тормозить, ставить барьер между собой и чужим болотом — вот это прямо ключевое, на мой взгляд.

Как думать эффективно

Думаем мы постоянно, но как делать это эффективно? Я четко понимаю, что изобрести золотую пилюлю — это редчайшая история. Профессионализм заключается не в том, чтобы разок выдать результат на гора, а в том, чтобы системно выдавать качество определенного высокого уровня. Ты должен глубоко владеть материалом в том вопросе, о котором рассуждаешь. Что, если я сейчас начну рассуждать о ядерной физике? Ничего. У меня нет фундаментальных знаний в этом вопросе.

Второе. Должен быть некоторый набор классификаций или методик в том вопросе, о котором ты думаешь. Например, я думаю о маркетинговой стратегии. У нее есть четкая систематизированная последовательность стадий, которые ты должен пройти. То есть тут думать — это как минимум пройти эти стадии в правильной последовательности.

На самом деле работу профессионала можно представить как некую творческую. Но даже за работой художника стоит большая фундаментальная работа и знание законов о том, как разные цвета, формы сочетаются и т.д. Так что даже создание шедевра можно вывести на научную основу.

И третье. Помимо фундаментальных знаний и методик в основе успешного мышления лежит ощущение, что тебя вдохновляет сам процесс. Если прет, то твой мыслительный процесс будет структурирован, эффективен и в нем обязательно возникнут творческие решения.

Что делает меня счастливым?

Для предпринимателя это двойной вопрос. Сухим языком отвечаю: определенный уровень концентрации нужных гормонов в крови, например, того самого серотонина. А вот за счет чего ты его получаешь — вот тут самое интересное.

Получил результат в бизнесе — это счастье. Пришел домой, к тебе на руки запрыгивает пятилетний ребенок — обалдеть, какое это счастье. Близкие люди кайфуют от чего-то, улыбаются, я автоматически счастлив. Вышел на вершину какой-нибудь горы, перед тобой шикарный пейзаж, ты стоишь и орешь в эту необъятную даль — ты счастлив в этот момент. В простых вещах счастье, другими словами.

Текст подготовлен на основе интервью для проекта «100 героев бизнеса», идеолог — Алексей Оносов.

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