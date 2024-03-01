Что нас ждет с 1 марта? Полный запрет VPN и начало электронной регистрации бизнеса

Законы для пользователей VPN и иностранных агентов еще больше ужесточат. Однако повысят зарплаты учителям, откроют бонусы для ипотеки и снова ограничат экспорт топлива.

С 1 марта 2024 г. вступит в силу норма, которая ограничивает доступ к материалам, популяризирующим запрещенные средства обхода блокировок. В Роскомнадзоре пояснили, что VPN-сервисы относятся к таким средствам.

В Госдуме неоднократно подчеркивали, что о полном запрете VPN речи не идет. Но с марта Роскомнадзор будет удалять из Рунета всю информацию о запрещенных приложениях, а также ограничит их поисковую выдачу. В Госдуме проводят четкую грань между разрешенными и запрещенными приложениями. Первые помогают защитить свой трафик, а вторые открывают доступ к запрещенным сайтам. Разрешенными можно пользоваться, запрещенными — нет, поясняют депутаты. По данным исследования компании Platforma, в прошлом году число россиян, пользующихся VPN, выросло на 37% в сравнении с 2022 г. Зачастую такие сервисы используют для доступа к зарубежным социальным сетям, в том числе запрещенным в России.

Правительство РФ с 1 марта введет запрет на экспорт бензина на полгода. Временный запрет будет введен на фоне сезонного роста спроса и будет распространяться на экспорт согласованных объемов поставок топлива в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на летнее дизельное топливо с начала 2024 г. выросли на 8–23%, при этом в опте темпы роста цен на бензин были ниже — 1,6–6%, а дизель дешевел. В рознице стоимость АИ-92 и АИ-95 не изменилась.

Эксперимент по электронной регистрации бизнеса с 1 марта 2024 г. запускает правительство РФ. Это позволит компаниям и индивидуальным предпринимателям начать пользоваться расчетным счетом уже за один день. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система (ЕБС). Минфин отмечает, что участие в эксперименте добровольное. Сервис позволит предпринимателям, в том числе начинающим, быстро и удобно открыть свое дело. За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно.

Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 марта. Регулятор объяснил, что меру вводят для ограничения рисков закредитованности граждан. По данным Банка России, за два года доля ипотеки, предоставленная заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла почти в два раза и составила 47%. Жилищные кредиты с низким (до 20%) первоначальным взносом достигли 50% от всего объема ипотечных выдач.

Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу у признанных иностранными агентами людей. Запрет затрагивает сайты, блоги, социальные сети. Рекламодателям грозит штраф до 300 тыс. руб. Если иноагент продолжит размещать рекламу в своих ресурсах, ему грозит штраф до 50 тыс. руб. (для физлиц) и до 500 тыс. руб. (для юрлиц). После двух административных нарушений его могут привлечь к уголовной ответственности. Закон еще не вступил в силу. Но некоторые иноагенты уже начали закрывать свои проекты. Журналистка Екатерина Гордеева (признана Минюстом РФ иностранным агентом) написала в своем телеграм-канале, что приостанавливает съемки новых выпусков «Скажи Гордеевой» на YouTube.

Владимир Путин также заявил об увеличении выплат ряду категорий специалистов, работающих в малых городах и сельской местности. Изменения в оплате труда для этих категорий медработников вступит в силу уже с 1 марта. В городах, где живет от 50 000 до 100 000 человек, врачи дополнительно, помимо базовой заработной платы, будут получать 29 000 руб., средний медперсонал — 13 000 руб. В населенных пунктах, где живет менее 50 000 человек, такие специальные выплаты будут существенно выше. А именно: 50 000 руб. ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи, 30 000 руб. — медицинские работники среднего звена, – сказал президент.

Со 2 марта автовладельцы смогут оформить ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев, а не на год, как ранее. Такой вариант удобен, например, если машина используется исключительно летом. Для краткосрочных договоров компании будут сами устанавливать коэффициент для расчета цены страховки.

Изменились правила выезда за границу для детей до 14 лет. С 1 марта необходим штамп о гражданстве, писал DK.RU. Ранее детям при пересечении границы не требовались документы, которые подтверждают гражданство РФ. Теперь же их перечень утвержден указом президента России от 22 ноября 2023 г.

С 19 марта получить компенсацию от Агентства страхования вкладов в случае банкротства банка можно будет онлайн. Обратиться за выплатой можно через сайт АСВ и портал госуслуг.