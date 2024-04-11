Россия признала «роскошью» 517 авто, Беларусь лишает должников ЖКХ доступа к маркеплейсам

42% ипотечников погасят кредит в возрасте 65+, одежда от Месси не продается, без инклюзии сфера услуг в России теряет 4,8 млрд руб. в месяц, а проигрыш в карты с «Пиковой дамой» свел бы с ума любого.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в банковской сфере Уральского региона — Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) — представляет дайджест финансовых новостей. Цифры, исследования, законотворчество, инициативы и интересные факты — по одной ссылке.

Более половины ипотечных кредитов выдаются на срок от 25 лет

Во втором полугодии 2023 г. доля ипотеки на срок больше 25 лет выросла до 57%, показывают данные бюро кредитных историй (БКИ). При этом 15% ипотечных кредитов было выдано на срок более 30 лет: на фоне роста цен на недвижимость доступность ипотеки для массового потребителя в России поддерживается увеличением срока кредита.

Покупатели квартир в кредит стали чаще брать потребительский заем на первоначальный взнос, а в 30% случаев ипотечный заемщик берет потребкредит для ремонта. Увеличивается и возраст заемщика на момент выплаты кредита: 42% ипотеки, выданной во втором полугодии 2024 г., будет погашено, когда заемщик будет старше 65 лет.

К 1 января 2024 г. больше чем у 6 млн россиян помимо ипотеки был оформлен еще один кредит. За 2023 г. их количество увеличилось на 1,1 млн чел., а за 2022-2023 гг. — на 1,8 млн человек. Все больше граждан пользуется кредитными картами, их число превысило 27 млн чел.

Отметим, что по итогам января-марта 2024 г. клиенты Уральского банка реконструкции и развития оформили ипотечные кредиты на сумму в два раза большую, чем за аналогичный период 2023 г. Пятая часть всех продаж пришлась на домашний регион присутствия банка — Свердловскую область. Портфель IT-ипотеки в I квартале 2024 г. вырос на 77% в сравнении с первыми тремя месяцами 2023 г., по сумме ипотечные кредиты для сотрудников IT-компаний увеличились на 83%, а в количестве договоров — на 78%. После выделения дополнительных лимитов по программе IT-ипотеки 8 апреля УБРиР открыл прием заявок на выдачу ипотеки сотрудникам аккредитованных IT-компаний по ставке 5% годовых.

Банковскими картами пользуются 90% россиян

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 83% россиян в течение 2023 г. пользовались различными банковскими продуктами. Чаще всего речь идет о дебетовых (в т. ч. зарплатных) картах, ими пользовались 57%. В топ-3 вошли также денежные переводы (38%) и кредитные карты (22%). Еще 15% использовали кредиты на любые цели, 7% — ипотеку, 4% — валютные операции.

Чем меньше размер населенного пункта, тем выше процент не пользующихся банковскими картами (19% среди сельчан против 5% среди жителей обеих столиц и городов-миллионников).

Удобство банковских карт отметили 78% опрошенных (проще, легче — 68%, везде принимают — 7%, оплата транспорта, привычка, экономия времени). Второй фактор — финансовые преимущества и дополнительные возможности — 25% (бонусы, кешбэк — 7%, оплата в интернете — 7%, современные технологии — 6%, быстрая оплата, онлайн-переводы — по 2%, кредитные карты / кредиты — 1%).

В отдельных случаях отказ от использования карты связан с недоверием банкам и безналичным операциям — 18% (много мошенников — 8%, недоверие банкам — 7%, боязнь потери карты — 3%).

Сценарий, при котором уже через 20 лет люди будут пользоваться только банковскими картами или другими видами платежей, а безналичная оплата полностью вытеснит бумажные деньги, кажется реальным 54% опрошенных.

Нехватка денег влияет на принятие решений

Психолог из Нидерландов Леон Гилберт (Leon Hilbert) провел эксперимент для проверки влияния нехватки денег на принятие человеком решений. Итоги наблюдений за добровольцами Гилберт изложил в работе, опубликованной на сайте Лейденского университета (Universiteit Leide).

Оказалось, что люди с ограниченными финансовыми ресурсами предпочитают принимать краткосрочные решения, к примеру, получить 100 евро сейчас, а не 200 евро в перспективе. Кроме того, исследование показало, что люди с финансовыми проблемами не открывают письма со счетами и склонны задерживать их оплату. По словам исследователя, такое поведение запускает так называемую «спираль беспомощности». Оказавшись в ней, люди не стремятся улучшить свое положение, игнорируют финансовые проблемы и стараются максимально отодвинуть во времени момент принятия решения и совершения любых действий с деньгами.

Уральский банк реконструкции и развития предлагает не откладывать решение о выгодном размещении средств и сообщает об увеличении доходности вкладов. В апреле на 0,8% выросла ставка по вкладу «Пенсионный доход», на 1% — по вкладу «Правильный выбор» на сроках 120, 150 и 390 дней. У вклада «Доход на максимум» появились новые сроки (120 и 150 дней) с доходностью до 16,95% годовых, а новым клиентам УБРиР предлагает открыть вклад «Супер доход» (от 17% годовых).

4,8 млрд руб. в месяц теряет бизнес России, лишенный инклюзии

Участники конференции «Благотворительность и социальные инициативы как образ жизни», которую организовал «Коммерсант», отметили, что у российского бизнеса низкая адаптация к потребностям людей с инвалидностью.

Российская сфера услуг недополучает в среднем 4,8 млрд руб. в месяц — такие данные озвучил член правления фонда помощи хосписам «Вера» Александр Семин, ссылаясь на исследование НАФИ и Агентства стратегических инициатив.

Когда я пошел искать место, чтобы устроить вечеринку для моего подопечного, это заняло несколько месяцев. Никто не хотел брать наши деньги. Где-то невозможно было заехать, где-то боялись официанты, где-то мы столкнулись с иными проблемами, — рассказал Семин.

По словам Александра Семина, из всего количества людей с инвалидностью, которые проживают на территории России, только 17% не испытывают никаких трудностей при покупке товаров или получении услуг.

В Беларуси должники за коммуналку не получат заказы с маркетплейсов

В борьбе с белорусскими неплательщиками судебные приставы применяют полный спектр мер, предусмотренных законом Республики Беларусь «Об исполнительном производстве».

Для взыскания задолженностей по исполнительным листам списывают в бесспорном порядке денежные средства со счетов должника, арестовывают имущество, ограничивают в праве выезда за пределы Беларуси, управления механическими транспортными средствами и пользования услугами мобильной связи и интернетом. Среди прочих мер, как сообщает газета «Дзяннiца», предусмотрен запрет на получение почтовых отправлений и заказов в пунктах выдачи Wildberries и Ozon.

Ранее DK.RU сообщал, что выезд за пределы России до полного погашения имеющихся задолженностей за неуплату алиментов, налогов и кредитов, штрафов ГИБДД и коммунальных платежей ограничен для более 300 тыс. чел., проживающих в Свердловской области. Всего по данным ФССП, в марте 2024 г. в России насчитывалось 6,6 млн чел. должников и 15,6 млн исполнительных производств о взыскании долгов.

Имя Месси не спасло производителя одежды The Messi Brand

Компания MGO Global расторгла провальный эксклюзивный контракт с Лионелем Месси. Сделка была заключена в 2021 г., трехлетнее соглашение гарантировало футболисту минимальную выплату в размере €4 млн и 12% роялти от продаж за каждый квартал. Как сообщила газета El Pais, к концу 2023 г. убытки MGO Global выросли до $7,1 млн, годовой объем продаж повседневной одежды под брендом The Messi Brand составил $1,7 млн при убытках в $1,9 млн.

Компания оказалась не в состоянии выполнять финансовые обязательства перед аргентинским футболистом и продала контракт Месси за $2 млн производителю одежды Centric Brands, который также является лицензиатом Calvin Klein, Tommy Hilfiger и других премиум-марок. Centric Brands также взяла на себя выплату оставшихся $1,6 млн, причитающиеся Месси до конца 2024 г.

Сколько проиграл Германн из повести «Пиковая дама»?

Во сколько обошлись герою Пушкина у три карты и почему он сошел с ума? Спойлер: любой бы сошел.

Напомним, что узнав заветные карты — тройка, семерка, туз — Германн начинает играть. В первый день он ставит 47 тыс. руб. и удваивает сумму. Выиграв, на следующий день Германн ставит все 94 тыс. руб. и снова удваивает сумму. Наконец, кульминация — третий день и ставка 188 тыс. руб. Но приходит тройка, семерка и дама, Германн проигрывает. Насколько был бы велик его проигрыш в наше время? Банк «Санкт-Петербург» предложил формулу расчета.

«Пиковая дама» опубликована в 1834 г., четких данных о курсе рубля на тот момент нет, зато есть статистика по доллару: $1 в 1834 г. примерно равен $36,08 в 2024 г. Также известно, что на момент публикации курс рубля к доллару был 1,39 рубля за доллар (Coinage Act of 1792).

Учитываем инфляцию доллара и текущий курс, получаем: 188 000:1,39х36,08х92,64 = 452 072 536. То есть Германн разом проиграл гигантскую сумму, больше 452 млн руб.!

Цифры и факты

Петр Колтыпин с апреля 2024 г. возглавил Уральский банк Сбербанка. Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов перешел на аналогичную должность в Северо-Западный регион. Банк продолжит сотрудничество с регионом по реализации социально значимых проектов в Екатеринбурге и Свердловской области.

За 5 лет цена сумок Birkin увеличилась вдвое. Джеймс Файрстейн , основатель платформы по перепродаже и аутентификации предметов роскоши OpenLuxury , рассказал, что это был самый резкий рост цен, который он когда-либо видел, а доходность при перепродаже сумок Birkin за последние 10 лет превысила показатели золота. Количество сумок Birkin, продаваемых за сезон, ограничено французским домом моды Hermès . По оценкам Файрстейна, 25% покупателей Birkin хранят сумки в качестве инвестиций. Тем, у кого нет возможности инвестировать в высоколиквидные luxury-аксессуары, Уральский банк реконструкции и развития предлагает возможность открыть обезличенные металлические счета: сегодня грамм золота стоит в два раза дороже, чем он стоил в марте 2020 г., а серебро удвоилось в цене всего за 1,5 года.

До 30 млн руб . в месяц без комиссии можно будет переводить россиянам между своими счетами с 1 мая 2024 г. Несколько крупных банков отменили комиссии досрочно.

Онлайн-банк ВТБ в ВКонтакте предложил пользователям, не покидая соцсеть, оформлять цифровую дебетовую карту или открывать накопительный счет. Напомним, что ВТБ запустил онлайн-банк VK в 2023 г., ранее в нем были доступны переводы, оплата счетов и мобильной связи, проверка баланса и истории операций.

517 наименований автомобилей, владельцам которых потребуется заплатить налог на роскошь, содержит обновленный перечень Минпромторга РФ. В нем находятся Cadillac , Aston Martin , Bentley , Bugatti , Jaguar и пр. В 2024 г. список роскошных авто средней стоимостью от 10 млн руб. пополнили машины китайского производства — HiPhi , Hongqi , Voyah . Начисления зависят от возраста автомобиля.

15 и 16 мая в Екатеринбурге пройдет Всероссийский финансовый форум ФИНМАРКЕТ , на котором соберутся представители бизнеса, банкиры, инвесторы, финансисты, футурологи и представители власти.

17,10 млрд руб. составила чистая прибыль по РСБУ авиакомпании «Уральские авиалинии» в 2023 г. Это показатель вырос на 26,9% по сравнению с 2022 г. Выручка за прошлый год выросла на 24,2% и составила 110,97 млрд руб. При этом в 2023 г. авиакомпания получила госсубсидии в размере 3,59 млрд руб., тогда как в 2022 г. их размер составлял 11,76 млрд руб. Кредиторская задолженность компании сократилась с 28,78 млрд руб. на 31 декабря 2022 г. до 12,58 млрд руб. на 31 декабря 2023 г.

731 млрд руб. — суммарный объем рекламного рынка за 2023 г. в России. Такие данные привела Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), используя новую методику оценки. Теперь в оценке АКАР нет традиционных ТВ, интернета, радио, прессы и наружной рекламы, вместо них введены сегменты видео, аудио, издательский бизнес, Out of home (ООН) и интернет-сервисы. Рынок увеличился на 30% по сравнению с 2022 г.

844,36 млрд руб. было израсходовано на физическую культуру и спорт в России за 2023 г. — такие данные привело в официальном отчете Министерство спорта РФ. На спорт высших достижений (содержание сборных команд, подготовка спортсменов, учебно-тренировочные сборы, экипировка, проведение соревнования и т.д.) было потрачено 175 млрд руб., на массовый спорт — 70 млрд руб. Основная часть затрат (439 млрд руб.) составил фонд заработной платы сотрудников в сфере физкультуры и спорта. По сравнению с 2022-м г. общая сумма расходов увеличилась на 173 млрд руб. Физкультурой и спортом в России по данным Минспорта занимаются 75,7 млн чел., наиболее популярными видами являются футбол, плавание, волейбол, спортивное программирование и легкая атлетика.

9,1 трлн руб. суммарно выручили в 2023 г. 10 крупнейших российских продуктовых сетей, в числе которых входит X5 Group , «Магнит» , Mercury Retail Group , «Лента» и «Светофор» . Это на 14,1% выше, чем годом ранее. По данным ИА InfoLine общее количество магазинов 200 крупнейших сетей увеличилось на 12,7 тыс. год к году, до 124,1 тыс. объектов. Совокупная торговая площадь магазинов возросла на 7,6%, до 37,86 млн кв.м.

Национальная система платежных карт (НСПК), оператор карт «Мир», потеряла двух партнеров: армянская ArCa и киргизская «Элкарт» разорвали сотрудничество, опасаясь вторичных санкций США. Следующими могут стать таджикская платежная система «Корти Милли» и белорусская «Белкарт».

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