УБРиР вдвое увеличил выдачу ипотеки в первом квартале 2024 г.

Наиболее существенный прирост ожидаемо обеспечили льготные программы — по ним выдачи увеличились в четыре раза относительно первого квартала 2023 г.

По итогам января-марта 2024 г. клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) оформили ипотечные кредиты на сумму в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пятая часть всех продаж приходится на домашний регион присутствия банка — Свердловскую область.

По результатам марта доля сделок по госпрограмм в общем объеме предоставленных УБРиР жилищных кредитов несколько снизилась и составила 89%. По итогам февраля этот показатель был равен 97%.

Месяцем пиковых продаж в первом квартале стал февраль, — прокомментировала управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова. — Мы выдали примерно в полтора раза больше ипотеки, чем в самые активные периоды прошлого года. Такой высокий спрос был связан во многом с политикой банка по взаимодействию с застройщиками В отличие от других участников рынка, мы не вводили дополнительных комиссий для девелоперов при оформлении льготных жилищных кредитов. К концу квартала, когда конкуренты частично скорректировали свои подходы, ситуация выровнялась. При этом банк продолжает наращивать ипотечный портфель и выполняет те плановые показатели продаж, которые были намечены на 2024 г. В апреле, как и другие кредитные организации, мы ожидаем выделения новых лимитов по ИТ-ипотеке, чтобы возобновить работу по этой госпрограмме.

Напомним, в феврале распоряжением правительства России УБРиР получил право открывать счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Ранее такого продукта в линейке банка не было. В текущем году банк планирует профинансировать несколько строительных проектов, а также предложить комплексные решения, которые будут интересны и застройщикам, и покупателям квартир.

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