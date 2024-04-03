Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.04
92,52
99,41
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

УБРиР вдвое увеличил выдачу ипотеки в первом квартале 2024 г.

УБРиР вдвое увеличил выдачу ипотеки в первом квартале 2024 г.
Иллюстрация: УБРиР

Наиболее существенный прирост ожидаемо обеспечили льготные программы — по ним выдачи увеличились в четыре раза относительно первого квартала 2023 г.

#НОВОСТИ

По итогам января-марта 2024 г. клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) оформили ипотечные кредиты на сумму в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пятая часть всех продаж приходится на домашний регион присутствия банка — Свердловскую область.

По результатам марта доля сделок по госпрограмм в общем объеме предоставленных УБРиР жилищных кредитов несколько снизилась и составила 89%. По итогам февраля этот показатель был равен 97%.

Месяцем пиковых продаж в первом квартале стал февраль, —  прокомментировала управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова. — Мы выдали примерно в полтора раза больше ипотеки, чем в самые активные периоды прошлого года. Такой высокий спрос был связан во многом с политикой банка по взаимодействию с застройщиками В отличие от  других участников рынка, мы не вводили дополнительных комиссий для девелоперов при оформлении льготных жилищных кредитов. К концу квартала, когда конкуренты частично скорректировали свои подходы, ситуация выровнялась. При этом банк продолжает наращивать ипотечный портфель и выполняет те плановые показатели продаж, которые были намечены на 2024 г. В апреле, как и другие кредитные организации, мы ожидаем выделения новых лимитов по ИТ-ипотеке, чтобы возобновить работу по этой госпрограмме.

Напомним, в феврале распоряжением правительства России УБРиР получил право открывать счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Ранее такого продукта в линейке банка не было. В текущем году банк планирует профинансировать несколько строительных проектов,  а также предложить комплексные решения, которые будут интересны и застройщикам, и покупателям квартир.

Реклама. ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», www.ubrr.ru erid: LjN8KJXjS

Автор: Евгений Ячменев
Самое читаемое
  • Ресторатор Олег Флеганов купил здание, в котором работал медцентр Валерия МалышеваРесторатор Олег Флеганов купил здание, в котором работал медцентр Валерия Малышева
  • «Резервов хватит на ближайшие 30 лет». Как девелоперы будут застраивать Екатеринбург?«Резервов хватит на ближайшие 30 лет». Как девелоперы будут застраивать Екатеринбург?
  • Чиновники рассказали, когда Екатеринбург встанет в пробки из-за ремонта дорогЧиновники рассказали, когда Екатеринбург встанет в пробки из-за ремонта дорог
  • Минус 28%. Спрос на ипотеку рекордно упал в 2024 г.Минус 28%. Спрос на ипотеку рекордно упал в 2024 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.