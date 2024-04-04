Клиенты УБРиР могут открывать счета в драгоценных металлах

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает клиентам возможность открыть обезличенные металлические счета в золоте и серебре.

Операции по таким счетам осуществляются без физической поставки металла, то есть монеты или слитки не выдаются. Минимальная сумма открытия и пополнения счета для золота — 10 г, для серебра — 100 г. Открыть обезличенный металлический счет, а также безналично купить или продать металл можно в любом отделении банка по паспорту.

Обезличенный металлический счет — это наиболее удобная форма получения дополнительного дохода за счет роста курса драгоценных металлов, — отмечает Валентина Сивакова, руководитель блока развития продуктов и сервисов УБРиР. — Если посмотреть динамику, то за последние десять лет стоимость золота выросла в четыре раза, серебра — в три раза. Сегодня грамм золота стоит в два раза дороже, чем он стоил в марте 2020 г., а серебро удвоилось в цене всего за полтора года. В долгосрочной перспективе размещение средств в драгметаллах может принести доход, существенно опережающий инфляцию. При этом обезличенный счет позволяет клиенту получать преимущества инвестиций в металл без необходимости беспокоиться о его хранении, транспортировке и сертификации.

Золото и серебро в обезличенной форме обладают повышенной ликвидностью: металлы можно оперативно покупать и продавать в любой день.

Обезличенный металлический счет в УБРиР открывается и ведется бесплатно. Процентный доход на остаток в драгоценных металлах не начисляется. Получение дохода осуществляется за счёт изменения цены на драгоценные металлы.

С курсами покупки и продажи можно ознакомиться в отделении банка или по телефону горячей линии 8-800-1000-200

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