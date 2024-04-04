Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.04
92,52
99,41
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Клиенты УБРиР могут открывать счета в драгоценных металлах

Клиенты УБРиР могут открывать счета в драгоценных металлах
Иллюстрация: УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает клиентам возможность открыть обезличенные металлические счета в золоте и серебре.

#НОВОСТИ

Операции по таким счетам осуществляются без физической поставки металла, то есть монеты или слитки не выдаются. Минимальная сумма открытия и пополнения счета для золота — 10 г, для серебра — 100 г. Открыть обезличенный металлический счет, а также безналично купить или продать металл можно в любом отделении банка по паспорту.

Обезличенный металлический счет — это наиболее удобная форма получения дополнительного дохода за счет роста курса драгоценных металлов, — отмечает Валентина Сивакова, руководитель блока развития продуктов и сервисов УБРиР. — Если посмотреть динамику, то за последние десять лет стоимость золота выросла в четыре раза, серебра — в три раза. Сегодня грамм золота стоит в два раза дороже, чем он стоил в марте 2020 г., а серебро удвоилось в цене всего за полтора года. В долгосрочной перспективе размещение средств в драгметаллах может принести доход, существенно опережающий инфляцию. При этом обезличенный счет позволяет клиенту получать преимущества инвестиций в металл без необходимости беспокоиться о его хранении, транспортировке и сертификации.

Золото и серебро в обезличенной форме обладают повышенной ликвидностью: металлы можно оперативно покупать и продавать в любой день. 

Обезличенный металлический счет в УБРиР открывается и ведется бесплатно. Процентный доход на остаток в драгоценных металлах не начисляется. Получение дохода осуществляется за счёт изменения цены на драгоценные металлы.

С курсами покупки и продажи можно ознакомиться в отделении банка или по телефону горячей линии 8-800-1000-200

Ссылка на страницу сайта.

Реклама. ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», www.ubrr.ru erid: LjN8KMRgh

Автор: Евгений Ячменев
Самое читаемое
  • Ресторатор Олег Флеганов купил здание, в котором работал медцентр Валерия МалышеваРесторатор Олег Флеганов купил здание, в котором работал медцентр Валерия Малышева
  • «Резервов хватит на ближайшие 30 лет». Как девелоперы будут застраивать Екатеринбург?«Резервов хватит на ближайшие 30 лет». Как девелоперы будут застраивать Екатеринбург?
  • Чиновники рассказали, когда Екатеринбург встанет в пробки из-за ремонта дорогЧиновники рассказали, когда Екатеринбург встанет в пробки из-за ремонта дорог
  • Минус 28%. Спрос на ипотеку рекордно упал в 2024 г.Минус 28%. Спрос на ипотеку рекордно упал в 2024 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.