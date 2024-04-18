Золото, доллары: МВФ улучшил прогноз для России, а россияне не просят прибавки к зарплате

Банковский бизнес становится все менее маржинальным, в Госдуме хотят запретить вывод денег из страны, бесконтактная оплата увеличивает риск закредитованности, а зумеры успешно противостоят мошенникам.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в банковской сфере Уральского региона — Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) — представляет дайджест финансовых новостей. Цифры, исследования, законотворчество, инициативы и интересные факты — по одной ссылке.

МВФ повысил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2024 г. до 3,2%, при том что в январе текущего года прогнозировал его на уровне 2,6%.Также, согласно новому обзору МВФ, в 2025 г. ВВП России вырастет на 1,8% вместо 1,1%, прогнозируемых ранее. В отчете указано, что необходимым условием для роста является продолжение жесткой денежно-кредитной политики Банка России.

Ранее Эльвира Набиуллина сообщила, что благодаря решительным действиям Банка России инфляция в стране прошла пик и устремилась вниз. Согласно опубликованному докладу, в марте 2024 г. темпы инфляции в РФ замедлились — до 0,39% против 0,68% за февраль. В годовом выражении инфляция при этом увеличилась с 7,69% (февраль) до 7,72% (март). ЦБ обещает снизить ключевую ставку, если инфляционное давление продолжит падать.

НПФ в 2023 г. показали доходность чуть выше инфляции

Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в России по итогам прошлого года составила 9,9%, пенсионных резервов — 8,8%, сообщил Банк России и подчеркнул, что доходность большинства фондов превысила инфляцию. Средневзвешенная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая результаты инвестирования на счетах застрахованных лиц, по итогам 2023 г. составила 7,8%. Напомним, что Росстат оценил инфляцию в РФ в 2023 г. в 7,42%.

Депутат Госдумы Делягин предложил запретить вывод денег из России

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, советник руководителя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова Михаил Делягин в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение, что транзакции, превышающих $10 тыс. в месяц, допустимы только для оплаты лечения, учебы и если они направлены на нужные стране инвестиции.

Необходимо <…> ввести полный запрет на вывод капитала из России. То есть вы можете выводить деньги для осуществления производительных инвестиций, которые нужны России, вы можете вывозить деньги, авансировать импорт и оплачивать импорт. С теми, кто осуществляет вывоз капитала, <…> должен быть полный запрет, потому что страна, из которой свободно вывозится капитал, так же недолго и несчастно живет, как и человек, из артерии которого свободно вытекает кровь. Деньги — это же кровь. По сути дела, мы сейчас живем со вспоротыми артериями, — сказал Делягин.

Федеральная налоговая служба в 2023 г. получила информацию о 1,8 млн зарубежных счетов у российских резидентов. За год их число выросло на 164%.

Корпоративным клиентам «Сбера» доступны депозиты в рупиях

«Сбер» предоставил возможность юридическим лицам открывать депозиты в индийских рупиях, одной из самых стабильных валют Азиатско-Тихоокеанского региона, по мнению банка. Максимальная ставка — 5,11% годовых при размещении на год суммы, эквивалентной $60 млн.

Многие наши корпоративные клиенты все чаще смотрят в сторону альтернативных валют дружественных стран, поэтому мы активно развиваем соответствующую продуктовую линейку. Индийская рупия в этом смысле очень востребована, ведь это одна из старейших и самых стабильных валют, — отметил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Также банк не видит сложностей в проведении расчетов в валютной паре «российский рубль — индийская рупия», заявил на Национальном нефтегазовом форуме исполнительный директор центра развития индийского филиала Сбербанка Алексей Долгушин. По его словам, сложностей нет как в импортных расчетах, так и в экспортных, платежи в этой валютной паре проходят в течение одного дня.

Отметим, что в январе 2023 г. прямые расчеты в рупиях для малого и среднего бизнеса запустил ВТБ, а через полгода банк начал открывать счета в индийских рупиях для розничных клиентов. В интервью DK.RU управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова рассказала, за счет чего рос бизнес банка в прошлом году и какой стратегии он будет следовать в 2024-м.

Бесконтактная оплата влияет на закредитованность людей

Исследователи бизнес-школы Кенана-Флэглера при Университете Северной Каролины (США) измерили траты клиентов одного из банков Китая до и после освоения платежей мобильным телефоном.

Оказалось, что бесконтактная оплата влияет на закредитованность человека и превышение лимитов, она «заставляет» тратить в среднем на 9,4% больше (по сравнению с пластиковой картой) при онлайн или офлайн-оплате товаров или услуг. Исследователи отметили, что без телефона сейчас никто не выходит на улицу, а смартфон позволяет совершить покупку всего за 30 секунд — эти факторы приводят к тому, что люди чаще покупают и больше тратят.

Ведущий автор исследования Юцянь Сюй подчеркнул, что повышение частоты покупок сказывается на задолженности людей по кредитным картам. К примеру, бесконтактная оплата обеспечивает в США 4,5% оборота кредитных средств через пластиковые карты, и при сопоставлении этого числа с общим долгом американцев по кредиткам получается, что мобильные платежи увеличили его на $50 млрд.

Чтобы желания не расходились с возможностями, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 16 апреля 2024 г. повысил до 16,5% годовых приветственную ставку для новых клиентов по накопительному счету «Промо» с остатком до 1 млн руб.

25% россиян не решаются просить прибавку к зарплате

Лишь 4% россиян считают, что зарплата соответствует их уровню квалификации. 83% уверены, что достойны большего: 26% на данный момент уже ведут переговоры для увеличения заработка, а 32% готовятся просить прибавки. Не решаются обращаться по финансовым вопросам 25% респондентов — таковы результаты опроса портала SuperJob, в котором приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех регионов страны.

Наиболее решительны в вопросах оплаты труда те, кто зарабатывает больше. Среди россиян с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц больше как тех, кто уже инициировал переговоры о повышении заработка, так и тех, кто в настоящий момент готовится к ним. Наименее уверены в успехе переговоров сотрудники с заработком ниже 50 тыс. руб. в месяц и люди в возрасте 45+.

«Бесполезно. Все равно не повысят», — основной аргумент 42% россиян, которые не осмеливаются вести переговоры о прибавке. Бюджетники говорят, что не просят повышения зарплаты, т.к. их сфера жестко регламентирована тарифными ставками (17% респондентов), а кому-то проще найти новую работу, чем о чем-то просить (15%).

Также отметим, что для 80% российских мужчин принципиально важно, чтобы женщина работала, при этом размер ее дохода не имеет значения. Еще 7% обращают внимание на размер заработка партнерши, отмечает дейтинг-сервис Mamba. В ходе опроса также выяснили, что 61% мужчин определяют доход женщины по ее внешнему виду, на наличие машины и недвижимости смотрят 26%. Ежемесячно тратить на возлюбленных от 20 до 50 тыс. руб. готовы 54% мужчин, 32% изъявили желание делиться суммами от 50 до 100 тыс. руб.

Лишь два зумера из 100 поддаются мошенникам

За 2023 г., по данным Ozon, мошенники украли деньги у 2% россиян в возрасте от 14 до 24 лет. При этом больше половины зумеров (57%) сразу поняли, что общаются с мошенниками, еще 13% догадались об этом во время разговора, а 28% ни разу не сталкивались с попытками обмана.

Из тех, у кого украли деньги, 36% отдали мошенникам до 5 тыс. руб., 15% — сумму до 10 тыс. руб., 20% расстались с деньгами до 20 тыс. руб., 16% пострадавших респондентов потеряли от 20 тыс. до 50 тыс. руб., 3% — свыше 50 тыс. руб. и 10% — больше 100 тыс. руб.

В исследовании отмечается, что зумерам не хватает знаний об уловках мошенников. Чаще мошенникам удавалось украсть более крупные суммы у мужчин. К примеру, 30% мужчин готовы перейти по ссылке от незнакомца, который напишет им в социальных сетях и предложит купить нужный товар на странице своего интернет-магазина (среди женщин это сделают только 4% респондентов). Только трети зумеров показалось подозрительным предложение открыть вклад в банке под 35% годовых, его расценили как мошеннический 40% опрошенных женщин и только 14% мужчин. При этом предложение зарегистрироваться на сайте «работодателя» для подработки и ввести при регистрации данные своей банковской карты расценили как потенциальный обман 52% респондентов (76% женщин и 27% мужчин).

Цифры и факты

На 8-10% , вместо ранее озвученных 3-8%, может вырасти рынок беззалоговых кредитов в 2024 г., заявила зампред ЦБ Ольга Полякова во время выступления на конференции РБК.

Группа QIWI заявила, что планирует продолжить работу, несмотря на отзыв лицензии у КИВИ Банка , который был ядром ее бизнеса, следует из отчета о финансовых результатах АО «Киви», который изучил РБК. Напомним, что Центробанк отозвал лицензию КИВИ Банка 21 февраля 2024 г., заблокированными на счетах оказались 9 млрд руб.

5 тонн золота в слитках купили за 100 сделок частные клиенты ВТБ (физлица) в I квартале 2024 г. При цене более 7 млн руб. за кг золота одна сделка при средней покупке 50 кг драгметалла составляла около 350 млн руб. Инвестиции в золото не подводят: за последние три года цена выросла в два раза, а за последние 10 лет — в четыре. В то время как котировки на торгах в России и в мире продолжают обновлять исторические рекорды, открыть обезличенные металлические счета предлагает УБРиР . По оценке аналитиков, золото может подорожать до $3 тыс. за унцию в ближайшие 6-18 месяцев: эксперты повысили прогноз средней стоимости драгметалла в 2024 г. на 6,8% — до $2350 за унцию, в 2025 г. — на 40%, до $2875 за унцию.

Банковский бизнес становится все менее маржинальным, интерес к нему падает, поэтому некоторые собственники могут добровольно уйти с рынка, либо отказываясь от лицензий, либо продавая бизнес маркетплейсам — такое мнение высказала глава «Эксперт РА» Марина Чекурова .

Российско-японский Солид-банк планирует приобрести контрольный пакет акций Камчатпрофитбанка . Покупка преследует цели создания банковской группы, увеличение капитала и объемов банковского бизнеса, укрепление позиций на Дальнем Востоке.

286 млрд руб., по оценке агентства Frank RG, российские банки потратили на вознаграждение клиентов в 2023 г. по карточным программам лояльности. Для сравнения: в 2022 г. эти расходы составили 185 млрд руб., в 2021 г. — 141 млрд руб. Отметим, что дебетовые карты УБРиР дают возможность владельцам выбирать размер получаемого кэшбека и приоритетные категории трат.

Wildberries тестирует функцию оплаты заказов частями для запуска собственного сервиса рассрочек по модели BNPL (buy-now-pay-later, «покупай сейчас, плати потом»). Напомним, что в феврале 2021 г. гендиректор онлайн-ритейлера Татьяна Бакальчук стала владелицей 100% банка «Стандарт-кредит» , который затем был переименован в «Вайлдберриз банк» , а в декабре 2023 г. маркетплейс учредил дочернюю микрофинансовую организацию «ВБ финанс» .

12 654 процедуры внесудебного банкротства граждан были начаты в России за первый квартал 2024 г., это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2023 г. Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по числу возбужденных внесудебных банкротств по итогам прошлого года.

До 64 млн руб. (без учета пеней) в 2023 г. выросла средняя величина налоговых доначислений и штрафов , выписанных бизнесу по итогам выездных проверок Федеральной налоговой службы. Свердловская область — в топ-5 регионов с наибольшими суммарными налоговыми доначислениями по итогам проверок в 2023 г. с суммой 10 млрд руб.

Питомца весом не более 15 кг (с контейнером) с 15 апреля могут перевозить на соседнем кресле в салоне самолета пассажиры рейсов «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия». Оплата за дополнительное место производится по тарифу, применяемому для взрослого пассажира в выбранном классе — эконом, комфорт или бизнес.

УБРиР выплатит кешбэк 50% с комиссии по эквайрингу

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) для новых клиентов-предпринимателей запустил акцию «Приветственный кешбэк по эквайрингу». Для участия в акции необходимо подключить торговый эквайринг или интернет-эквайринг в период с 15 апреля по 30 июня 2024 г.

По итогам первого полного календарного месяца банк вернет клиенту на открытый в УБРиР счет 50% с оплаченной комиссии по эквайрингу по каждому договору. Выплата вознаграждения производится в течение месяца, следующего за расчетным. Максимальная сумма кешбэка по каждому договору составит 3000 руб.

Мы позаботились о новых клиентах, чтобы им было еще выгоднее начать использовать наш эквайринг. В УБРиР можно выбрать уже готовые решения для подключения в зависимости от сферы компании. Воспользоваться данной акцией могут предприниматели во всех городах присутствия банка, — рассказал глава департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.

Узнать полные условия акции и оставить заявку на подключение эквайринга можно онлайн на сайте банка.

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