Для международных платежей. Российско-японская финансовая группа покупает российский банк

Несмотря на охлаждение отношений Японии и России, группа намерена укрепить свои позиции на Дальнем востоке. Эксперты говорят, что покупка банка позволит проводить трансграничные расчеты.

Российско-японский Солид-банк планирует приобрести контрольный пакет акций Камчатпрофитбанка. Как пишет «Коммерсант», целью покупки станет создание банковской группы — увеличение капитала и объемов банковского бизнеса. В Солид-банке рассказали, что новая банковская группа сможет проводить операции, связанные с трансграничными расчетами и зарубежными поездками.

По словам управляющего партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, Камчатпрофитбанк продавался довольно давно, банк имеет достаточно низкую доходность даже при текущих ставках. Сумма сделки, по словам эксперта, составила «около одного капитала плюс премия от $1–1,5 млн»:

Продажа Солид-банку, скорее всего, была альтернативой добровольному уходу с рынка. Не думаю, что данная сделка даст Солид-банку совершить рывок в развитии бизнеса.

Эксперт напмнил, что Солид-банк находится под санкциями, так что наличие второго банка даст шанс вернуться на рынок международных платежей. Клиенты смогут проводить платежи в иностранные юрисдикции.

Солид-банк (Владивосток) занимает 159-е место по активам (14,9 млрд руб.) и 157-е место по размеру собственного капитала (2,45 млрд руб.). В 2010 г. 40% его акций приобрел японский Sawada Holdings. Сейчас акционерная структура банка не раскрывается. Камчатпрофитбанк (Петропавловск-Камчатский) занимает 226-е место по активам (4,3 млрд руб.) и 224-е место по капиталу (925 млн руб.)

Партнер экспертной группы Veta Илья Жарский объясняет, что конкуренция банков в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) довольно слабая: всего в регионе представлено 14 банков, для сравнения, в Центральном федеральном округе их 208.

Полагаю, что данная сделка — это удобный способ расширить свою сеть, понеся относительно небольшие затраты. Кроме того, любопытно будет проследить, как Солид-банк в условиях охлаждения международных отношений России и Японии сможет сохранить и, может быть, нарастить капитал для своих акционеров, — отмечает эксперт.

Напомним, что ранее о планах объединения объявили «Тинькофф» и Росбанк. Главным акционером обоих кредитных учреждений является «Интеррос» Владимира Потанина. После объединения группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения и в топ-4 игроков по размеру кредитного портфеля, сообщал DK.RU.

Кроме того, ЦБ разрешил Совкомбанку приобрести Хоум Банк. Данное приобретение обеспечит рост клиентской базы на 50%, розничного кредитного портфеля на 25% и портфеля депозитов физических лиц на 20%. Ожидается, что это произойдет до конца 2024 г.

Напомним, по прогнозу «Эксперт РА», в 2024 г. с российского рынка может уйти около 15 банков, писал DK.RU. Директор агентства по банковским рейтингам Ксения Якушкина отметила, что около половины банков уйдут с рынка из-за отзыва лицензий, остальные добровольно сдадут лицензию либо будут проданы более крупным игрокам рынка.