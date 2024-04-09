Очередное предприятие перешло под управление Росимущества. Это «Агротерра»

Вслед за структурами, работающими на ВПК, государство стало забирать под свой контроль компании из агропрома. Первой стала «Макфа», теперь «Агротерра». Правда, основания для отчуждения разные.

Президент Владимир Путин передал во временное управление Росимущества активы сельскохозяйственного холдинга «Агротерра», пишет Forbes. Соответствующий указ уже опубликован на портале правовой информации.

Под временное управление перешла большая часть активов холдинга: 99% акций «Капитал АгроФинанса», 99% акций «АгроТерры», 50,1% акций «АгроСистемы» и 49,9% «АгроСистема-Регионы».

В пресс-службе «Агротерры» изданию сообщили, что компания пока не получала официальной информации относительно указа президента.

«Агротерра» осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством, и, с точки зрения оперативной деятельности, мы продолжаем работать как раньше, — заявили в пресс-службе.

«Агротерру» в 2008 г. учредила инвестиционная компания NCH Capital Inc., которую основал гражданин США с украинскими корнями Джордж Рор. Он начал вкладываться в активы на территории бывшего СССР в начале 1990-х, в 2012 г. его компании собрали более 800 тыс. га на Украине, в России, Болгарии, Румынии и Казахстане. По сведениям издания, в российскую «Агротерру» входят 24 хозяйства, которые выращивают сою, сахарную свеклу, рапс, пшеницу и подсолнечник. С декабря 2020 г. компания строит в Пензенской области инфраструктуру для выращивания и производства семян стоимостью несколько сотен миллионов рублей. В 2022 г. «Агротерра» заняла 15-е место в рейтинге крупнейших землевладельцев России по версии Forbes. На тот момент она оценивалась в 23,2 млрд руб.

Это второе за месяц обращение в пользу государства компаний из агросектора. В марте в управление Росимущества перешли акции челябинского холдинга «Макфа» — генпрокуратура посчитала, что его владельцы Михаил Юревич и Вадим Белоусов, будучи на государственной службе, занимались управлением компании, лишь формально передав имущество на доверенных лиц. Сейчас акции и счета всех предприятий, входящих в холдинг, арестованы.

В случае «Агротерры» включились другие механизмы отчуждения. В апреле 2024 г. Путин подписал указ о том, что имущество лиц из «недружественных» стран может быть изъято и передано в управление Росимущества, если эти страны угрожают лишением собственности российским бенефициарам. Согласно указу, под временное управление может попадать движимое и недвижимое имущество иностранных лиц в России, ценные бумаги и доли в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц, а также имущественные права, принадлежащие лицам «недружественных» государств.

До ситуации с «Макфой» было известно в основном об изъятии в пользу государства компаний из военно-промышленного комплекса. Как правило, основаниями для этого была незаконная приватизация в 1990-е. Как писал DK.RU, глава Генеральной прокуратуры РФ Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» рассказал, что начиная с 2023 г. возвращено «15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд руб., которые незаконно выбыли из ее владения, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль». Все они «оказались в частной собственности в результате злоупотреблений их руководителей, а также органов власти, среди которых и бывшие губернаторы, и бывшие сотрудники правоохранительных органов, не имевшие полномочий по отчуждению госимущества».

При этом Краснов не согласился с тем, что в стране идет «ползучая национализация», или деприватизация.:

Защита имущественных интересов государства не может называться деприватизацией. Это адекватная юридическая реакция на подобные незаконные факты. … Получив предприятия в обход установленных запретов и ограничений, резиденты недружественных государств проводили последовательную политику по их уничтожению и нанесению ущерба обороноспособности страны. Модернизацию и развитие производства на протяжении десятков лет не осуществляли. Доходы от деятельности преимущественно выводили за рубеж.

О том же в конце марта заявил президент Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры. По его словам, «ни о какой деприватизации и огосударствлении экономики» в России речи не идет.

Как неоднократно писал DK.RU, государство взяло курс на деприватизацию два-три года назад, хотя первым заметным иском об оспаривании приватизации было дело «Башнефти» (2014–2015 гг.). В дальнейшем на этот кейс ориентировались суды, рассматривавшие дело «Башкирской содовой компании» и других предприятий. Ответчики пытаются защищать свои права, апеллируя к исковой давности (приватизация прошла 30 лет назад), но, как правило, этот аргумент не срабатывает. Генпрокуратура заявляет: мы только сейчас провели проверку и по ее результатам узнали, что законодательство было нарушено, а суды с ней соглашаются, рассказал старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин.

Последнее громкое дело, связанное с возвращением коммерческого предприятия государству, — изъятие у челябинского бизнесмена Юрия Антипова трех заводов по производству ферросплавов. Челябинский электрометаллургический комбинат, Кузнецкий и Серовский заводы ферросплавов отошли в ведение Росимущества, а собственникам был предъявлен иск о взыскании 26 млрд руб.

Роман Речкин предупреждает: курс на изъятие предприятий в пользу государства больно бьет по институту бизнеса.

В России достаточно условные гарантии права собственности. Тем не менее в последние годы в России можно было вести бизнес не опасаясь, что завтра его заберут. Но в 2022–2023 гг. произошло размывание «правил игры», выяснилось, что государство может менять их на ходу. Я имею в виду не только «ползучую национализацию», но изъятие долей, акций иностранных компаний, путем «передачи во временное управление Росимуществу». Это опасные прецеденты, — считает эксперт.

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