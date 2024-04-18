«Не должно быть легкого входа в этот бизнес». Как власти будут контролировать инфоцыган

Преследования блогеров и инфобизнесменов продолжаются: Дмитрий Портнягин отправлен под домашний арест за уклонение от уплаты налогов. Государство собирается взять этот рынок под контроль.

Накануне еще одного блогера отправили под домашний арест по обвинению в неуплате налогов. Основатель сообщества Club 500 (закрытый клуб для крупных бизнесменов), автор блога и книг «Трансформатор» Дмитрий Портнягин подозревается в сокрытии налогов. Блогеру инкриминируют неуплату налогов с 2018 по 2020 гг. Его задолженность перед бюджетом составила 124 млн руб., а пени и штрафы — 64 млн руб.

Пока наказание кажется мягким — после выдвинутого обвинения в 2022 г. он немедленно погасил долги перед ФНС, а в 2024 г. даже съездил в зону СВО, пожертвовав бойцам 46 млн руб. (его задержали 11 апреля в Ростове-на-Дону), однако для него велик риск попасть под статью о «легализации доходов», а это уже реальный срок.

Напомним, многие известные блогеры по аналогичным обвинениям уже находятся в СИЗО, в частности Елена Блиновская и Аяз Шабутдинов. Последнего подозревают также в мошенничестве с бизнес-курсами. Кроме того, в уклонении от уплаты налогов обвиняют чету Чекалиных и Александру Митрошину, писал DK.RU.

Череда уголовных дел, связанных с блогерами и коучами, заставила Госдуму активизировать работу по созданию законопроекта, который будет регулировать их работу.

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Так, профессия блогеров в России может быть отнесена к экономической деятельности, а их деятельность станет лицензируемой. В КоАП планируют добавить новую статью «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации» и обещают создать в стране единый государственный реестр онлайн-коучей. Все коуч-услуги обязательно будут скрепляться договором, в котором будет содержаться обязательный пункт: не оказали услугу — бизнес-тренер вернет деньги, пишет MSK1.RU.

Издание опросило экспертов, чтобы узнать, как будет работать этот закон.

Рынок образовательных услуг в России совершенно дикий, считает гештальт-терапевт, сертифицированный коуч по стандарту ICTA Максим Шматов:

Нет разграничения ответственности и никто не понимает, что такое коуч, наставник, ментор, тьютор, бизнес-трекер. Профессиональный стандарт «коуч» (утвержден приказом Минтруда и соцзащиты РФ 4 апреля 2022 г.) неизвестен практически никому, хотя он есть! И никто не отвечает за сертификацию — хотя бы добровольную — коучей на российском пространстве.

О рынке этих услуг можно будет говорить только когда появится ясность с понятиями, говорит эксперт: «Пока на этот рынок могут зайти практически все, у кого даже нет среднего образования, и любой может назвать себя коучем, может назвать себя ментором, может назвать себя наставником или продюсером».

Шматов полагает, что регулирование нужно передать самому рынку: психологи могут объединиться и регулировать свою деятельность, так же — коучи, менторы и наставники. Просто для этого необходима соответствующая законодательная база.

Бизнес-консультант и лайф-коуч Евгения Тудалецкая согласна с тем, что вход на рынок сегодня совершенно безбарьерный, и это порождает хаос в «помогающих профессиях».

Обучают и претендуют на обучение все кому не лень и кто хочет заработать, как им кажется, легкие деньги на инфопродукте. Сейчас легко зайти в эту сферу любому эксперту, даже самому невежественному. А по факту это такой же бизнес. В нем не должно быть легкого входа и все должно быть по правилам бизнеса. Открыть счет юрлица, подобрать правильные ОКВЭДы, создать договоры с потенциальными клиентами, принимать деньги за услуги только на юрлицо, платить налоги — это элементарные обязательства предпринимателя, — считает она.

Проблема может возникнуть только с тем, по каким стандартам и метрикам оценивать эффективность оказанных услуг, предупреждает бизнес-тренер Александр Петрищев:

Уникальность программы — это относительное понятие. Для миллиардов людей какая-то информация может быть уникальной, а для другого миллиарда уже известной, и что делать? Есть еще понятие — «результативность». Как ее измерить? Если ученик не выполняет домашние задания или специально допускает ошибки, то виноват тренер?

Ранее «Известия» попросили экспертов прокомментировать, как будет осуществляться регулирование в сфере инфобиза. Директор Ассоциации информационного бизнеса Григорий Аветов сказал, что будет сложно разграничить оказание образовательных услуг (которое и так лицензируется в обязательном порядке) и информационно-просветительскую деятельность, когда человек просто делится своим опытом. Поэтому ввести наказание и ОКВЭД для блогеров будет проблематично.