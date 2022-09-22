Мужчинам, состоящим в запасе, запретили выезжать за пределы своих городов проживания

В российских регионах публикуют приказы местных военных комиссариатов о проведении мобилизации. Они регламентируют действия граждан в запасе (в том числе — не получивших повестку) и автовладельцев.

Одним из первых был опубликован приказ «Об объявлении мобилизации» за подписью военного комиссара Татарстана Сергея Погодина. Приводим его полностью:

§1. Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Республики Татарстан, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований, явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории Республики Татарстан, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности — в военный комиссариат по месту состояния на воинском учете.

§2. Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается.

§3. Призываемые в соответствии с §1 настоящего приказа офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса при явке по мобилизации обязаны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и персональных повестках.

§4. Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности освободить граждан, призываемых в соответствии с § 1 настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в персональных повестках.

§5. Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам — владельцам транспортных средств доставить исправные автомобильные транспортные средства, дорожно-строительные, подземно-транспортные и другие машины и механизмы в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований.

§6. Граждане Российской Федерации, не явившиеся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, и руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также владельцы транспортных средств, не поставившие в установленные сроки транспортные средства по нарядам военных комиссариатов муниципальных образований или препятствующие своевременной явке граждан и поставке транспортных средств по мобилизации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

§7. Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Аналогичные документы появились в Самарской области, Курской области, Республике Дагестан и ряде других регионов. Добавим, что к военнослужащим запаса относятся практически все граждане России мужского пола, за исключением судимых по тяжкой статье УК или имеющих категорию годности «Д».

Накануне Центробанк рекомендовал финансовым учреждениям предоставить мобилизованным кредитные каникулы — на время прохождения службы. Речь идет обо всех видах розничных кредитов. «Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание», — указал регулятор. На аналогичные послабления могут рассчитывать близкие родственники мобилизованных граждан, если они находятся у них на иждивении.

Также ранее сообщалось, что в Госдуму планируют внести законопроект о сохранении за мобилизованными гражданами рабочих мест.

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