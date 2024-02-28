«Ипотечные кластеры», очень важные стройки и много проектов в ЕКБ: главное в стройсфере

Уралу добавили почти 30 млрд руб. на важные стройки: в частности на современный и комфортный большой суд. Также удобства добавят в центре Екатеринбурга: возле ДИВСа перестроят дорожную сеть.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Страну поделят на пять «ипотечных кластеров». В каком окажется Урал?

Правительство РФ прорабатывает вопрос внесения изменений в ипотечные программы с господдержкой, пишут «Известия». Предполагается, что регионы могут разделить на пять «ипотечных кластеров» в зависимости от темпов роста населения и объемов строительства в них:

«динамичные» — регионы с высокими объемами ввода жилья и темпами роста населения, спрос не покрывается предложением, доступность недвижимости низкая;

«с нехваткой спроса» — субъекты с избытком предложения недвижимости при оттоке населения и снижении доходов;

«с нехваткой предложения» — регионы с низким объемом ввода жилья, который не покрывает спрос;

«стагнирующие» — области с невысокими объемами жилого строительства, без перекосов спроса и предложения;

«депрессивные» — наиболее низкий объем ввода жилья и активное снижение численности населения.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич полагает, что продление льготной ипотеки целесообразно в трех кластерах — «с нехваткой спроса», «стагнирующих» и «депрессивных». В этих регионах льготная ипотека позволит простимулировать спрос на жилье. Известно, что делить регионы на кластеры будет Минстрой.

Эксперты уверены, что Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, безусловно, отнесут к динамичным рынкам, так что действие льготных программ там будет минимальным. Директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова считает, что Казань, Екатеринбург и Краснодарский край также войдут в «динамичный» кластер.

В пресс-службе ЦБ положительно отреагировали на инициативу, Министерство финансов также придерживается позиции о необходимости адресной и социальной направленности льготных программ. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что массовые льготные программы привели к удорожанию жилья. Банк России настаивает на отмене массовых программ льготного ипотечного кредитования.

На возведение важных объектов Уралу добавили почти 30 млрд руб.

Финансирование региональной госпрограммы по строительству в Свердловской области до 2027 г. увеличено на 28,5 млрд руб. Как сообщили в департаменте информполитики области, это позволит реализовать несколько крупных проектов в Екатеринбурге и других городах области.

В частности, на эти средства в Академическом районе планируют возвести новую поликлинику и здание суда, а в Первоуральске — стадион «Уральский трубник». Кроме этого, в регионе построят шесть новых пожарных депо.

Средства госпрограммы также направят на строительство новых социальных объектов в рамках нацпроектов «Культура» и «Жилье и городская среда». Например, в селе Каменноозерское появится новый Дом культуры, а в поселке Гари и городе Кировграде — культурно-досуговые центры. Кроме того, продолжится обустройство жилых районов в Екатеринбурге, а также расселение жителей из аварийных домов.

Судя по документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, общий объем финансирования госпрограммы в 2024-2027 гг. превышает 80 млрд руб. Из них более 62 млрд руб. на строительство объектов выделят из областного бюджета.

Как уже писал DK.RU, строительство суда в Академическом районе стартовало в ноябре прошлого года. Комплекс будет состоять из двух зданий, в которых разместят 10 участковых мировых судей и 30 залов судебных заседаний. По словам председателя Свердловского областного суда Владимира Дмитриева, новое здание станет самым инновационным в регионе с точки зрения технического оснащения и комфорта для посетителей.

Также DK.RU рассказывал, что В 2023 г. на Среднем Урале было введено 3,26 млн кв. м жилья — на 11% больше, чем в 2022 г. 55% от общего объема жилого строительства — многоквартирные дома. Теперь свердловские власти ждут от девелоперов 3,3 млн кв. м жилья в 2024 г.

Крупный уральский девелопер строит школу с башней и коворкингом

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга продолжается строительство новой школы на 1500 мест. К середине февраля уже выполнено более 50% работ, в трех блоках запущено отопление и стартовала отделка, параллельно идут устройство кровли и инженерных коммуникаций, оконных профилей. Известно, что площадь объекта превысит 22 тыс. кв. м, работы ведет компания «Атомстройкомплекс».

В «АТОМе» отмечают: уже можно оценить необычную архитектуру здания со скатными крышами и небольшой акцентной башней. Также школу выделит зона, где размещены современный актовый зал, библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией, спортивно-оздоровительный блок.

В помещении спортзала мы завершаем монтаж металлического каркаса кровли и устанавливаем последнюю ферму, ширина пролета в большом зале составляет 24 м, а высота в коньке 21 м. Помогает наличие опыта работы с нестандартными проектами и профессионализм всей команды, — рассказал руководитель стройки Александр Прокопович.

Отметим, что строительство школы на ул. Советской ведется в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). По условиям концессионного соглашения, после сдачи новой школы «Атомстройкомплекс» в течение еще пяти лет будет обеспечивать технологическую эксплуатацию объекта. Это уже второй образовательный объект, который девелопер строит по ГЧП. Пилотная школа №41 построена в Верх-Исетском районе, сейчас идет передача объекта частной управляющей компании.

В городе начинают возводить вторую очередь «Дацюк-арены»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал старт строительства второй очереди «Дацюк-арены». В своем телеграм-канале он сообщил, что заливка первого куба бетона состоится в феврале, а в марте на площадке будет собран строительный кран.

Новый комплекс появится напротив первой очереди арены. Его возведут на месте нынешних трибун стадиона «Юность» на ул. Куйбышева. Их уже демонтировали. Площадь нового здания составит 9 тыс. кв. м. Здесь будут проходить тренировки хоккеистов, конькобежцев, легкоатлетов и футболистов.

Известно, что здание будет переменной этажности. На первом этаже оборудуют прокат коньков, гостевые холлы, раздевалки, большой бросковый зал с рапид шотами и комбинат питания на 120 мест. Через первый этаж здания будет организован выход на четыре футбольных площадки и открытую ледовую арену, площадью 12 тыс. кв. м. На втором этаже разместится крытая ледовая арена. А часть второго и третьего этажей отдадут под гостевой комплекс для спортсменов.

Ранее DK.RU писал, что одним из источников финансирования станет президентский грант на 100 млн руб., полученный за победу любительской команды «СВ Металл» в турнире Ночной хоккейной лиги. Сдать готовый объект планируют до конца текущего года.

Екатеринбургский застройщик передал квартиры в модном ЖК детям-сиротам

Ключи от новых однокомнатных квартир в жилом комплексе на Эльмаше получили 20 молодых свердловчан. Это дети-сироты, имеющие возможность получить жилье в рамках государственной программы. Реализацией программы в регионе занимается Фонд жилищного строительства Свердловской области, его партнером на протяжении многих лет выступает известный уральский девелопер «Атомстройкомплекс».

С 2016 года мы передали фонду 761 квартиру в новых домах Екатеринбурга и Свердловской области. В этом и будущем году планируем передать еще 300 квартир. Мы рады, что ребята получают жилье в современных домах, где реализованы самые передовые архитектурные и инженерные решения, — комментирует Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс».

Известно, что молодежь получила квартиры в ЖК «Квартал энтузиастов», который в 2022 г. вошел в шорт-лист всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards в номинации «Лучшее архитектурное решение – жилое здание».

Добавим, что «АТОМ» завершил снос аварийного и ветхого жилья площадью почти 15 тыс. кв. м на Уралмаше в районе ул. Кировоградской – Кузнецова. Всего девелопер отселил более 1100 жителей из 26 устаревших и непригодных для проживания домов. На освобожденной территории компания реализует масштабный проект «Северное сияние». Он был неоднократно оценен на федеральном и международном уровне: получал награду профессионального конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE как «Лучший проект по развитию застроенных территорий» и диплом Союза архитекторов России на национальном фестивале «Зодчество-2022».

В Завокзальном появится новый квартал с большой школой и паркингами

Проект строительства нового жилого массива в Железнодорожном микрорайоне поддержал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Предполагается, что в границах ул. Тагильской – Армавирской – Майкопской построят 240 тыс. кв. м. для 8 тыс. человек. Помимо жилых домов проект предусматривает возведение двух детских садов на 200 и 250 мест и школы на 1125 учащихся. Для автовладельцев построят наземные многоуровневые парковки на 799 машиномест.

Отметим, что в конце прошлого года проект прошел общественные обсуждения. Стройка будет вестись в три этапа до 2035 г.

Ранее DK.RU писал, что мэр утвердил застройку бывших промзон на Вторчермете. Всего под застройку отдали 61,48 га, под жилье — 21,14 га. Там появятся многоэтажные и среднеэтажные дома, детский сад на 250 мест, паркинги более чем на 3,5 тыс. мест. Квартал должен быть завершен до 2035 г.

Добавим также, что компания «Гринвич-недвижимость» передала в субаренду другим девелоперам два участка под застройку на Уктусе. На площадке в 19 га «Кургансельстрой» построит два многоэтажных дома, «Атлас Девелопмент» — пятисекционный дом. Речь об участках вдоль ул. Щербакова, которые «Гринвич-недвижимость» выкупила в собственность в 2010-х гг. Часть территории девелопер застроил самостоятельно.

Урбанистический прецедент. Уральский застройщик засудил автохама за парковку на газоне

Суд постановил взыскать с автовладельца, припарковавшего свою машину на газоне в центре Екатеринбурга, крупную сумму — 80 тыс. руб. Это первый случай в городе, когда собственника авто привлекли к материальной ответственности за порчу благоустройства. Известно, что инцидент произошел в апреле-2023 на ул. Шейнкмана рядом с многофункциональным комплексом «Свобода Residence» (на фото), «флагманом» девелопера «Атомстройкомплекс». Автомобиль заехал на газон, маневрировал и повредил высаженные застройщиком растения. Фото и видеофиксация позволила по госномеру автомобиля определить его собственника и привлечь к ответственности по статье 1079 ГК РФ. Владелец источника повышенной опасности (автомобиля) оказался обязан возместить причиненный вред.

Парковаться на газоне — примерно, как кидать камнями в чужие окна: это не просто неуважение к горожанам, но еще и повреждение имущества. Надеемся, этот кейс будет полезен другим застройщикам, управляющим компаниям, городским службами и жителям, которые вкладывают силы и деньги в преображение города. Если таких прецедентов станет больше, мы сможем вместе освободить газоны от автохамов, — комментирует Надежда Абакумова, замдиректора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс».

Добавим, что «АТОМ» реализует последовательную девелоперскую политику, направленную на повышение культуры паркования в городе. Одним из первых в Екатеринбурге девелопер начал проектировать и строить закрытые от автомобилей дворы, предусматривая подземные и наземные многоуровневые паркинги для цивилизованного хранения авто. Также застройщик развивает функционал паркингов и повышать их эффективность. Только за прошлый год компания ввела в эксплуатацию почти 19 тыс. кв. м парковок.

Возле ДИВСа переделают дороги и пустят автобусы

В Екатеринбурге завершается глобальная реконструкция Макаровского моста. Последним этапом станет расширение ныне двухполосной ул. Николая Никонова возле ДИВСа и ЖК «Макаровский» до четырех полос.

По проекту мэрии, ул. Николая Никонова будет продлена до ул. Челюскинцев, появится сквозной проезд от ул. Шевченко к Макаровскому мосту. Сейчас ул. Николая Никонова разбита на две части. В створ улицы попадает стоянка у метро «Динамо» и площадка перед ДИВСом. Машины ездят по участку от ул. Карла Либкнехта до поворота на пер. Красный, а потом по участку вдоль ЖК «Макаровский». Обновленная улица разрежет территорию у спорткомплекса и парковку, а также пройдет через пешеходную аллею, пишет 66.RU.

Дорогу расширят до 15 метров, оборудовав по две полосы в каждом направлении, также на ней появятся трехметровая велодорожка и четырехметровый тротуар. На перекрестке с Красным переулком и около ДИВСа поставят светофоры, а парковка у станции метро, по замыслу властей, станет платной. После реконструкции по ул. Николая Никонова пустят автобусы. Сейчас по ней ездит только троллейбус 34-го маршрута.

Сроки и стоимость реконструкции улицы еще не определены.

Ранее стало известно о планах по расширению ЕКАДа. В течение 2024 г. будет разработан проект расширения участка Екатеринбургской кольцевой автодороги от Тюменского до Режевского тракта, с 10 по 24 км. Вместо двухполосной дороги появятся шесть полос движения — фактически будет построена еще одна проезжая часть.

Новую улицу в центре города назовут именем выдающегося строителя

Михаил Ананьев — в центре

Перспективной улице, которая в ближайшие годы появится в новом жилом районе за хлебокомбинатом «СМАК» и свяжет ул. Якова Свердлова и ул. Мамина Сибиряка, присвоили имя заслуженного строителя России Михаила Ананьева. За почти 50 лет работы на крупных предприятиях свердловской стройсферы Михаил Ананьев прошел путь от мастера до главного инженера. Под его руководством в Екатеринбурге были построены знаковые здания: Цирк, Театр юного зрителя, Свердловский академический театр драмы, ККТ «Космос», ДК «Уралмаш», а также реконструирован Екатеринбургский Театр оперы и балета, возведены жилые кварталы и социальные объекты в разных районах города.

Сын Михаила Ананьева Валерий Ананьев сегодня возглавляет крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс».

Я счастлив, что мой отец заслужил такую память. Всю свою жизнь я ориентируюсь на высокую профессиональную планку, которую он задавал себе: каждый объект, который строишь, должен быть лучшим. Он научил меня уважать труд предыдущих поколений и помнить, что возможностями к созиданию и развитию, которые у нас есть сегодня, мы во многом обязаны нашим предшественникам, их упорному труду и достижениям, — комментирует Валерий Ананьев.

Ранее новым улицам Академического района Екатеринбурга были присвоены имена выдающихся градостроителей, которые внесли значительный вклад в развитие города и уральской строительной школы. Это Геннадий Белянкин, занимавший должность главного архитектора города с 1973 по 1996 гг., и Владимир Букин, руководивший строительной отраслью региона в 1958-1987 гг. Скверу рядом с Управлением дороги присвоено имя архитектора Константина Бабыкина.

Фото: Pivabay.com/borevina, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»