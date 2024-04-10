ТОП-5 девелоперов Екатеринбурга, которые строят больше всех прямо сейчас

Главное за две недели: еще один девелопер-варяг (спойлер: из Удмуртии), свежие цифры по стройкам в стране и регионе (впечатляют), ряд новых проектов редевелопмента в ЕКБ (на месте «Оками», например).

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

На Урале строят все больше и больше

По итогам марта 2024 г. в России объем жилья в стадии строительства вырос до 108,2 млн. кв. м. Почти все — 99% — возводится с привлечением средств дольщиков. Руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в своем телеграм-канале отметил, что за год этот показатель вырос на 10,7%.

При этом темпы роста строительства жилья на Урале оказались в два раза выше. За год объем жилья в стадии строительства увеличился на 20,4%. По данным ЕИСЖС, в настоящий момент на Урале возводится 10,3 млн кв. м жилья — это 208 тыс. квартир. Из них 4,3 млн кв. м жилья (92 тыс. квартир) строят в Свердловской области, в том числе 4 млн квадратов — в Екатеринбурге.

Лидерами по объему жилья в стадии строительства оказались девелоперы:

ТЭН — 378 тыс. кв. м,

КОРТРОС — 227 тыс. кв. м,

Эталон — 217 тыс. кв. м,

Брусника — 212 тыс. кв. м,

Атомстройкомплекс — 191 тыс. кв. м.

Большая часть жилья, возводимого в Свердловской области, будет сдана в 2025 г.

Как ранее писал DK.RU, 2023 г. был ознаменован рекордными продажами квартир в новостройках. Пик был достигнут в сентябре, когда в Екатеринбурге реализовали более 5 тыс. квартир. А всего за год по договорам долевого участия в строительстве продали более 36 тыс. квартир.

В Екатеринбург заходит еще один девелопер-варяг

Федеральный девелопер «Талан» будет строить в Екатеринбурге. О том, что застройщик заходит на рынок уральского менаполиса, в своем телеграм-канале заявили специалисты сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ»:

В Екатеринбурге «Талан» планирует выход сразу в двух локациях: первый участок расположен в уже традиционном для новичков Академическом районе, второй — на Уктусе, у акватории реки Исеть по ул. Щербакова.

Известно, что родной город компании — Ижевск. Портфель проектов «Талана» совокупно насчитывает более 3,2 млн кв. м, в стадии строительства сейчас 17 проектов. Девелопер работает в 11 городах, в том числе в Сочи, Владивостоке, Хабаровске, Перми и Тюмени. Екатеринбург станет 12-м городом присутствия компании.

Ранее представители «Объектив.РФ» сообщали, что иногородние девелоперы занимают около трети рынка новостроек Екатеринбурга. Так, по итогам первого квартала 2023 г. на долю иногородних девелоперов приходилось 30% всех проданных квартир и 32% проданных квадратных метров жилья. Предполагается, что федеральных игроков и застройщиков из других регионов привлекает высокая средняя стоимость жилья и большое количество сделок.

Как ранее писал DK.RU, к началу марта 2024 г. средняя цена 1 кв. м в экспозиции в Екатеринбурге выросла до 149 тыс. руб. за кв. м. Год назад этот показатель был на уровне 123 тыс.

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Уральский застройщик готовит для себя новых специалистов

Более сорока студентов рабочих специальностей вышли на практику на стройки и производства региона. Столяры, штукатуры, плиточники и маляры заняты на предприятиях компании «Атомстройкомлекс», сообщили представители девелопера. Основной костяк практикантов – учащиеся Уральского колледжа технологий и предпринимательства, они трудятся на строительстве жилых домов, коммерческих помещений и объектов социальной инфраструктуры. Еще восемь третьекурсников колледжа работают на заводе «АТОМ Технология» (входит в структуру «Атомстройкомплекса», выпускает межкомнатные двери). Студенты помогают операторам деревообрабатывающих станков в цехе, рассказывают в «АТОМе».

На время прохождения производственной практики учащиеся официально трудоустраиваются к нам на предприятия и получают зарплату, в среднем практика длится два месяца. По статистике, не менее 30% практикантов в после получения дипломов возвращаются к нам работать. Тем, кто продолжает обучение в вузе, мы даем возможность совмещать работу с учебой, — отмечает директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

В «АТОМе» добавляют, что в ближайшее время ожидают притока молодых кадров. Напомним, девелопер стал опорным работодателем образовательного строительного кластера, созданного в регионе в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В этом году 150 первокурсников проекта заключили договоры о целевом обучении с «АТОМом» и гарантированно смогут трудоустроиться в компанию. На практику в компанию они придут в конце года, однако уже сейчас посещают стройки и заводы в ходе производственных экскурсий, а профессиональные навыки отрабатывают в обновленных благодаря «Профессионалитету» учебных мастерских.

У рабочих в уральской стройсфере выросла зарплата

СРО «Уральское объединение строителей», СРО «Лига проектных организаций» и региональный Минстрой пересчитали среднемесячный размер заработной платы рабочего первого разряда. Сумма выросла на 117% по сравнению с 2022 г. и составила 48 247 руб.

Мы организовали опрос строительных компаний о реальных зарплатах рабочих. На его основе выполнен расчет нового показателя заработной платы, который утвержден «Главгосэкспертизой» и приказом министерства строительства Свердловской области. Кроме того, удалось наполнить рыночными данными информационную систему ФГИС ЦС, где отныне заказчики должны брать цены на стройматериалы. Теперь стоимость строительных контрактов будет более объективной, а значит, строительство школ и других бюджетных объектов будет идти качественнее, — рассказал DK.RU заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» Денис Снетков.

И добавил: работу по актуализации данных планируется проводить ежегодно.

Ранее DK.RU передавал, что на Урале предложили изменения в законодательство о закупках в стройсфере. Строители и проектировщики считают, что нужно отдавать предпочтение компаниям с опытом, а не тем, кто предлагает наименьшую цену.

Мэрия создает свою девелоперскую компанию

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о преобразовании муниципального предприятия «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» в ООО «Городской застройщик» вследствие приватизации МУПа. Размер уставного капитала компании составит 598 млн руб. Целью и предметом деятельности Общества является решение социальных задач в сфере строительства и реконструкции, сказано в уставе организации.

При этом компания сможет вести коммерческую деятельность: разрабатывать строительные проекты и управлять ими, строить жилые и нежилые здания, дороги и автомагистрали, инженерные коммуникации для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. А также вести деятельность по благоустройству ландшафта и управлять недвижимостью. Кроме того, «Городской застройщик» сможет стать куратором проектов комплексного развития территорий в Екатеринбурге.

Курировать работу новой компании будет комитет по строительству администрации города. В мэрии объяснили, что приватизация связана с требованием федерального закона, согласно которому к 2025 г. все унитарные предприятия, не являющиеся монополиями, должны быть ликвидированы или реорганизованы.

Кластер за пределами мегаполиса. Уральские застройщики идут вглубь региона

В Свердловской области открыли Центр культурного развития — объект такого формата стал первым в регионе. Сообщается, что в двухэтажном здании в Южном микрорайоне Каменска-Уральского разместились зрительный зал на 208 мест, студия звукозаписи, несколько танцевальных залов. Новый центр вошел в состав спортивно-образовательного кластера, в который ранее были включены Центр развития, детский сад на 300 мест и Центр прогресса бокса. Известно, что учреждения внутри кластера тесно связаны. Так, в Центре прогресса бокса школьники и воспитанники детского сада сдают нормы ГТО, посещают спортивные секции. Теперь для них доступны творческие кружки в новом ЦК.

Все объекты построены подразделением холдинга «Атомстройкомплекс», компанией «СК «УКС Каменскстрой» в рамках нацпроектов «Образование», «Демография», «Культура».

Сегодняшнее событие говорит о том, что город прочно стоит на ногах и смотрит в будущее. Центр культурного развития — еще один шаг в комплексном обустройстве микрорайона Южный, — отметил на церемонии открытия первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов выразил благодарность компании «Атомстройкомплекс», которая планомерно развивает микрорайон более десяти лет.

Приоритет нашей компании — комплексное развитие территорий. В микрорайоне Южном живет больше 25 тысяч человек, мы постарались сделать так, чтобы в шаговой доступности от жилья были возможности для досуга, отдыха и образования, — комментирует Максим Кузнецов, заместитель директора «СК «УКС Каменскстрой».

Любопытно, что Каменск-Уральский является точкой притяжения туристов со всей России. С 2005 г. в городе ежегодно проводится колокольный фестиваль, собирающий около пяти сотен человек. Колокольной столицей Большого Урала Каменск-Уральский стал благодаря небольшому металлургическому предприятию, занимающемуся литьем колоколов. DK.RU ранее бывал на заводе и рассказывал, как он работает и чем привлекает туристов.

Промзону за заводом «Вектор» застроят жильем

Промзона площадью 2,6 га за оборонным заводом «Вектор» может войти в программу редевелопмента. Известно, что участок принадлежит ООО «Магистраль» (сейчас там находятся склады). Компания добивается смены его функционального назначения с зоны торговых объектов и логистики на зону общественно-деловой застройки, которая сделает возможным строительство жилья. Предварительно речь идет о комплексе из четырех 22-этажных корпусов. Вопрос о редевелопменте территории в ближайшее время вынесут на общественные обсуждения.

В настоящий момент реновацией этой территории уже занимаются девелоперы «Первостроитель», «Виктория», «Мост» и ГК «Сторинг». Согласно стратегии социально-экономического развития Кировского района, до 2030 г. здесь построят 187,5 тыс. кв. м жилья. Кроме того, на ул. Гагарина появится разворотное трамвайное кольцо: новая ветка соединит территорию с существующей линией на ул. Малышева. Ул. Вишневая станет магистральной в микрорайоне.

Добавим, что у девелоперов Екатеринбурга. также есть планы по возведению многоэтажек на месте одного из старейших рынков города, передавал DK.RU.

Дело на миллиард. В Екатеринбурге продают сталинку

Жители трехэтажки, которая находится в центре Екатеринбурга по соседству со штаб-квартирой РМК и ЖК «Кандинский», решили коллективно продать свои квартиры. Дом находится по адресу Энгельса, 4. Земельный участок под ним — 1 тыс. 114 кв. м, кадастровая стоимость — 10,2 млн руб. За все вместе жильцы просят 999 млн руб. — по 35,6 млн руб. за квартиру или коммерческое помещение.

Продам жилой дом в центре Екатеринбурга, 26 квартир, 2 коммерческих помещения, имеется своя парковка, закрытая территория. Земля оформлена в общедолевую собственность. Проведено собрание, договоренность с собственниками достигнута, готовы выйти на сделку, — сказано в объявлении на Авито.

Павел Боровиков, управляющий партнер агентства элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры», по просьбе DK.RU оценил возможные перспективы такой сделки:

Идея собственников вполне понятна — улучшить жилищные условия. Место действительно привлекательное. Однако площадь земельного участка 1 тыс. 114 кв. м, а по новым правилам для строительства многоквартирного жилого дома требуется минимум 3 тыс. кв. м. Второй момент — это цена. Соседний БЦ «Карнеол» был выкуплен «Брусникой» за сопоставимую сумму, однако девелоперские возможности у этих участков совершенно разные. Поэтому ликвидность данного предложения вызывает большое сомнение.

Добавим, что недавно в Екатеринбурге выставили на продажу квартиру за 150 млн руб. Она расположена на втором этаже элитного дома на Олимпийской набережной (ЖК «Макаровский»). Площадь трешки составляет 198 кв. м.

Шоурум на стройке школы: Уральский девелопер креативно демонстрирует властям передовую площадку

В строящейся школе в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга открылся шоурум почти на 300 кв. м. Как сообщили в компании «Атомстройкомплекс», занимающейся возведением объекта, в шоуруме представлена отделка всех типов помещений: классов, рекреаций, санузлов. Строительные и отделочные работы на стройплощадке продолжаются, а в демонстрационном зале возможно уже сейчас оценить мебель и систему навигации будущей школы, отмечают в «АТОМе».

Наша компания работает в качестве генподрядчика на знаковых для городах и области инфраструктурных объектах, в которым приковано повышенное внимание. Представители государственного заказчика, как правило, еженедельно контролируют ход строительства. Наши стройки регулярно посещают представители различных ведомств. Организация демонстрационных комнат позволяет не только качественно презентовать им объект, но и предметно обсуждать проектные решения, типовые узлы, отделочные материалы и дизайн. Чтобы в случае необходимости своевременно внести корректировки в проект — до того, как решения будут тиражированы на все площадь объекта, — рассказал руководитель строительства Александр Прокопович.

И добавил: подобные шоурумы «Атомстройкомплекс» создает на большинстве объектов социальной инфраструктуры, которые возводит в регионе. Так, во время строительства Дворца водных видов спорта был реализован целый демонстрационный этаж. За период выполнения работ его посетили помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, представители министерства спорта России и федерального Минстроя. При строительстве Уральского Губернаторского лицея демонстрационный этаж был реализован в блоке начальной школы.

На месте автоцентра «Оками» возведут жилье

Четвертый проект комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге будет реализован на участке площадью 1,2 га на пересечении ул. Челюскинцев и Восточной. В этой локации можно возвести более 68,5 тыс. кв. м жилья. Инвестора обяжут запроектировать в квартале детский сад на 100 мест и передать его городу.

В зоне будущей застройки окажется автосалон «Оками Север» (был открыт в 2013 г. как дилерский центр Toyota), производственно-складская база и трансформаторная подстанция. Договор о КРТ мэрия заключит с собственником недвижимости. Проект должен быть реализован в течение десяти лет.

Напомним, что в начале марта в Екатеринбурге продали очередной участок под КРТ. Речь о площадке в квартале ул. Патриса Лумумбы — Мусоргского — пер. Газорезчиков. За участок в 3,7 га застройщики бились весь день, его стоимость в ходе торгов выросла почти в 230 раз: с 917 тыс. до 210,6 млн руб. На землю претендовали такие известные игроки как «Астон», «Астра» и московская группа «Самолет». Выиграла компания «Практика», которую возглавляет Александр Невмержицкий.

Екатеринбургский застройщик вложился в дизайн одежды

Уникальная униформа, подчеркивающая региональную идентичность, появилась у участников интеллектуальной сборной Свердловской области, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников. Концепцию командной формы создал фонд «Золотое сечение» в коллаборации с паблик-арт программой «ЧО» (инициирована девелопером «Атомстройкомплекс»).

«ЧО» все глубже проникает в различные сферы жизни уральского региона. По сути, мы постепенно становимся больше, чем паблик-арт программа и превращаемся в городской продюсерский центр, который помогает различным институциям интегрировать уральскую идентичность в свою деятельность и вместе продвигать родной Урал, — рассказал Никита Харисов, креативный и бренд-директор «Атомстройкомплекса».

И добавил: униформа воплощает дух уральской культуры и инноваций, ведь на Урале производство не просто сфера экономики, а образ жизни. Над индустриальным стилем, который «читается» в форме олимпиадников, работал основатель дизайн-студии S-E-V-E-R Сергей Клещев, известный графический дизайнер, работавший в ИД «Коммерсантъ», студии Артемия Лебедева, британской INSTID.

Основой нашей командной формы являются детали различных индустриальных механизмов. В разобранном виде они представляют собой почти что магические предметы, то ли детали космического корабля, то ли обломки идолов древних цивилизаций, — пояснил Сергей Клещев.

Известно, что Всероссийская олимпиада школьников проходит до 3 мая 2024 г. в разных регионах и городах России. Испытания проводятся по 24 дисциплинам, участники от Свердловской области выступят по всем предметам.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»