Рост цен на авто выгоден застройщикам? Взлет продаж паркингов на Урале и другие тренды

Элитное жилье в РФ стало дороже, чем в США, чиновникам-москвичам дадут льготную ипотеку, а в Екатеринбурге построят два мощных района. Причем уральцы распробовали паркинги — продажи бьют рекорды.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Еще больше жилья: в Екатеринбурге вырос «индекс кранов»

По данным Уральской палаты недвижимости, после снижения в предыдущие полгода, весной 2023 г. «индекс кранов» в Екатеринбурге вырос до 149 штук. Напомним, речь о показателе, отражающем количество башенных кранов на строительных площадках жилых домов (без учета остановленных строек). За последний квартал их число увеличилось на 9 штук (6%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 19%.

Как отмечает глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, серьезную поддержку рынку жилья оказывает семейная ипотека. Объем предложения новостроек в Екатеринбурге остается близок к максимальным показателям прошлого года — 41,5 тыс. квартир. При этом качественный ассортимент сильно не меняется. Объектов на вторичном рынке по-прежнему немного, а активность покупателей остается подавленной. Но при ограниченном выборе это не создает серьезных проблем для продавцов, — считает аналитик.

Напомним, что рынок Екатеринбурга входит в число крупнейших в России по объемам строительства нового жилья. В конце января тройка лучших по этому показателю выглядела так: Москва (16 374 кв. м), Санкт-Петербург (7640 кв. м) и Краснодар (7260 кв. м.). Екатеринбург был на четвертой позиции (3347 кв. м).

Власти снова берутся за «ВИЗ-Правобережный»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с предложением создать совет по развитию планировочного района «ВИЗ-Правобережный». Он должен объединить представителей государственных и муниципальных структур, бизнеса, архитекторов и урбанистов.

Место уникальное, решения требуются безошибочные. В частности, как обеспечить гармоничное сочетание мегаполиса и красивейшей природы места? Эти и другие вопросы требуют проработки и согласования позиций всех заинтересованных сторон и всего городского сообщества. Евгений Владимирович уже охарактеризовал проект, как «новое дыхание Екатеринбурга». Таким он и должен стать для всех жителей нашего города, — написал Алексей Орлов в своем telegram-канале.

Отметим, район перспективной застройки находится в границах ул. Татищева – Юрия Исламова – Металлургов – набережной Верх-Исетского пруда. Его общая площадь — 600 га.

Планы по обновлению планировочного района обсуждаются давно. Сначала власти планировали построить там городок EXPO-2020 или EXPO-2025 в случае победы в конкуре на право проведения международной выставки. Площадка рассматривалась в качестве потенциального места строительства «деревни Универсиады» и создания «министерского квартала», куда переедут все ведомства областного правительства, которые сейчас разбросаны по центру города.

В последние годы в границах этих улиц шел выкуп земельных участков и расселение частного сектора. Стартовало несколько крупных жилых проектов. По словам Алексея Орлова, сейчас необходимо выработать единую концепцию развития района и построить там новые культурные и спортивные объекты. Ранее DK.RU писал, что началось расширение ул. Татищева до двух полос, чтобы жители обновленного планировочного района могли комфортно добраться до центра города.

В городе построят новый огромный микрорайон

После Международного фестиваля студенческого спорта в Новокольцовском районе развернется строительство жилья. «Синара-Девелопмент» планирует возвести 600 тыс. «квадратов». Отметим, что большая часть земель вокруг спортивных объектов, проектировавшихся для Универсиады и достраивающихся сейчас для проведения Международного фестиваля студенческого спорта, принадлежит именно этой компании. Известно, что «Синара-Девелопмент» уже строит в данной локации два дома, при этом потенциал территории оценивается в 1,2 млн кв м.

Как сообщает 66.ru, Новокольцовский район привлекает и других игроков. «УГМК-Застройщик» планирует там возвести 382 тыс. кв. м жилья. В числе прочих интересантов — тюменская «Энко Групп», «Астра» и «Брусника». Отметим, что Академический район строился по такому же сценарию: сначала площадку осваивала ГК «КОРТРОС» (РСГ-Академическое), потом подключились другие девелоперы.

В 2022 г. Свердловская область перевыполнила план по вводу жилья, установленный нацпроектом «Жилье и городская среда», на 15% (на 340 тысяч кв. м). Всего было введено 2,94 млн кв. м жилья. Результаты 2023 г. должны быть выше, чем показатели прошлого, — считают в Минстрое.

Машины исчезнут с газонов? В 2022 г. в Екатеринбурге продали рекордное количество паркингов

Один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга «Атомстройкомплекс» выявил любопытный тренд на рынке города. В компании подсчитали: в 2022 г. в 2,5 раза увеличились продажи парковочных мест в подземных и наземных паркингах по сравнению с показателями 2021 г. Специалисты «АТОМа» объясняют этот факт изменениями на автомобильном рынке:

Речь о росте стоимости машин и, как следствие, прогнозируемом увеличении срока владения, — предполагает Станислав Оханов, замдиректора по маркетингу компании «Атомстройкомплекс». — Покупка паркинга уже не выглядит обременительной по отношению к стоимости автомобиля, который хотят максимально долго сохранить в работоспособном состоянии. Мы со своей стороны предлагаем комплексные решения — возможность на выгодных условиях приобрести одновременно квартиру и паркинг. Такие варианты пользуются устойчивым спросом.

Добавим, что ранее «Атомстройкомплекс» сообщил о планах реализовать экспериментальную систему шеринга парковочных мест на своем флагманском объекте «Свобода Residence» в центре города. Она позволит владельцам мест сдавать их в аренду по часам — например, посетителям и сотрудникам предприятий, расположенных в этом же комплексе. Также застройщик развивает партнерские проекты с уральским производителем подъемных механизмов для двухуровневого паркования авто.

В Академическом планируют поставить еще один торговый центр

В Академическом районе Екатеринбурга может появиться очередной торговый комплекс. Согласно проекту, площадь участка составит 1,38 га. Там планируют разместить одноэтажное здание площадью 1,5 тыс. кв. м. Внутри обекта расположатся складские помещения, офисы и технические помещения, сообщает «Ъ-Урал». В рамках благоустройства территории установят асфальтированные проезды, сделают тротуары и парковку для легковых и грузовых автомобилей. Эскиз проекта разработала свердловская компания «Фактура КБ». Общественные обсуждения пройдут до 14 апреля.

Напомним, что в 2023 г. в Академическом должно завершиться строительство улиц Хрустальногорской, Евгения Савкова, Косотурской, Суходольской с профилированием русла Патрушихи. Ранее DK.RU писал о том, что в 2021 и 2022 гг. губернатор Евгений Куйвашев защитил заявки на федеральное финансирование ряда объектов. Всего Москва выделила Свердловской области 16,5 млрд руб. Более 6 млрд были получены в 2022 г., недавно пришел первый транш 2023 г. — 524,6 млн руб. Также в Академическом запланировано строительство НИИ Охраны материнства и младенчества. По проекту он входит в медицинский кластер, создание которого обсуждается уже десять лет.

«Почта России» спасет торговлю? Пустующим ТРЦ ищут новых арендаторов

Минпромторг предлагает размещать МФЦ и отделения «Почты России» на свободных площадях в торговых центрах — в связи с ухудшением их финансовых показателей, пишут «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в Минцифры. В «Почте России» сказали, что не получали от Минпромторга таких запросов. В «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» к идее отнеслись позитивно.

В условиях, когда миллионы квадратных метров пустуют, трафик снижается, а развивающихся брендов не так много, появление в моллах таких социальных квазигосударственных арендаторов позволит решить сразу три проблемы: с посещаемостью, с вакансией (свободные площади) и с доходностью, — сказал вице-президент союза Павел Люлин.

По данным СТЦ, в среднем в российских торгцентрах пустует 14% площадей — несколько миллионов квадратных метров. В 2019 г. в московских ТЦ было свободно только 4,1% площадей. В торгцентрах, открытых в 2021-2022 гг., доля вакантных площадей составляет до 35%. В прошлом году на проблему падения трафика в пандемию наложился уход популярных западных брендов из-за СВО. И в этом году она вырастет еще сильнее, после того как многие компании решат окончательно покинуть страну.

Появление многофункциональных центров и почтовой инфраструктуры в торгцентрах поможет им привлечь трафик: эти объекты могут стать новым якорным арендатором и привлекать тысячи посетителей в день, считают опрошенные изданием эксперты. Однако эта аудитория может расходиться с целевой аудиторией моллов.

Уральцы распробовали келлеры

Екатеринбургские застройщики констатируют: в Екатеринбурге растут продажи сопутствующего жилью продукта — речь о келлерах (кладовки). Как сообщили в компании «Атомстройкомплекс», компактные помещения площадью 2-3 кв м., приобретают как собственники однокомнатных квартир, так и владельцы просторных семейных объектов. На время ремонта кладовые используются для хранения стройматериалов, позже в них оставляют велосипеды, санки, лыжи, несезонную одежду.

Сейчас мы размещаем келлеры на каждом этаже, в подземных паркингах, на первых этажах жилых домов. У каждого варианта свои преимущества: близость к квартире или доступность с улицы для разгрузки и погрузки. Будем анализировать данные по продажам разных типов келлеров и оптимизировать их размещение, — комментирует Екатерина Спирина, директор по проектированию «Атомстройкомплекса».

В компании добавляют: в условиях высокой конкуренции и роста цен на жилье критерий эффективности квартиры вышел для покупателей на первый план. Если раньше нормой было использовать для хранения габаритных несезонных вещей непредназначенные для этого помещения — балкон, коридор, комнаты, то сегодня очевидно: покупать квартиру большей площади, чтобы использовать квадратные метры для складирования, невыгодно.

Отметим, что ранее участники рынка рассуждали о том, какое будущее у рынка недвижимости в Екатеринбурге, есть ли оно вообще и от чего зависит. Вячеслав Трапезников, президент АСРО «Гильдия строителей Урала», отмечал: застройщик гораздо больше начинает уделять внимания рациональности планировок, это большой тренд, который далеко не всеми компаниями полностью исчерпан.

Сочи обогнал Нью-Йорк по ценам на недвижимость

Сочи опередил Нью-Йорк и Лондон по стоимости квадратного метра элитного жилья, сообщает РБК со ссылкой на ежегодную статистику из The Wealth Report 2023. В Сочи за один миллион долларов можно приобрести 29 «квадратов» элитной недвижимости. В Монако за эту сумму удастся купить 17 кв. м, в Гонконге — 21 кв. м, а в Нью-Йорке — 32 «квадрата».

В 2023 г. российские города не вошли в рейтинг, но в NF Group определили их места. В итоге российский курортный город оказался в топ-3 городов мира с самым дорогим элитным жильем. Москве в рейтинге The Wealth Report досталось бы 12-е место — за миллион долларов в городе можно купить 46 кв. м элитного жилья.

В Knight Frank Russia ранее рассказали, что всего за шесть месяцев 2022 г. цены на рынке новой элитной недвижимости Сочи выросли на треть, достигнув 2,45 млн руб. В Москве за этот же срок элитные квартиры подорожали на 9%, до 1,46 млн руб. за квадратный метр. При этом некоторые районы Москвы сопоставимы по ценам с занявшим второе место Гонконгом. На Патриарших прудах за миллион долларов можно найти лишь 21 «квадрат» элитной недвижимости.

Редсовет DK.RU поднял тему будущего для строительного рынка. Цены уже давно держатся на одном уровне, констатируют аналитики.

Минфин замотивирует чиновников льготной ипотекой

Российский Минфин в 2023 г. намерен предложить ввести программу льготной ипотеки для федеральных госслужащих, пишет РБК. По данным издания, это следует из проекта итогового доклада о деятельности ведомства в 2022 г. и задачах на 2023 г. В документе говорится, что планируется подготовить «предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета», это должно стать мотивацией чиновников к «долгосрочному эффективному труду».

Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных», — сказал изданию федеральный чиновник. Каким планируется сделать размер ставки, он не уточнил.

С 2009 г. госслужащим предоставляют единовременные субсидии на приобретение жилья, если у них нет собственной жилплощади или общая площадь составляет менее 15 кв. м на человека. Для этого чиновникам нужно иметь не менее трех лет опыта работы. Большая часть денег по этой программе достается не рядовым сотрудникам, а тем чиновникам, кто близок к руководству, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его мнению, субсидирование ипотечной ставки позволит расширить круг получателей льгот и стимулировать долгосрочные трудовые отношения с государством.

Однако с идеей субсидировать ставку по ипотеке для чиновников согласны не все, особенно на фоне сворачивания всеобщей льготной ипотеки.

Пятиэтажное здание Сбера на Малышева купили москвичи

Российский аукционный дом подвел итоги торгов по продаже бывшего здания Сбербанка СССР в Екатеринбурге. Здание постройки 1941 г. является объектом культурного наследия и расположено в центре Екатеринбурга (ул. Малышева, 31в). Лот приобрела московская компания «Металлсервис-Комплект» за 297,3 млн руб. при начальной цене 265,4 млн. Новый владелец обязан передать Сбербанку чуть более 800 кв. м на первом этаже для размещения отделения банка.

Мы трактуем эту сделку как позитивный сигнал для рынка — после многих месяцев стагнации инвестиционная активность восстанавливается. Конкурентные торги возобновились не только в формате традиционно востребованного стрит-ритейла, но и в сегменте дорогостоящей коммерческой недвижимости», — говорит директор Уральского филиала РАД Дмитрий Сусликов.

Напомним, что данный объект Сбербанк выставил на продажу 1 июля 2022 г. Сейчас финструктура также реализует здание контактного центра на Уралмаше. В этом году в Екатеринбурге выставили на продажу еще одно старинное здание — купеческий особняк. В нем расположен ресторан, который также продается.

В Екатеринбурге наградили лучших работников строек

Крупный уральский застройщик «Атомстройкомплекс» ежегодно вручает почетные знаки лучшим сотрудникам – представителям рабочих специальностей и принимает их в профессиональный союз «Лидер стройки». Как сообщили в компании, в 2023 г. в списке 24 сотрудника: маляры, плотники, каменщики, бетонщики, монтажники и др. Кандидатура каждого была выдвинута непосредственным руководителем и утверждена советом директоров «Атомстройкомплекса». Отметим, что союз «Лидер стройки» был основан в 2008 г., новых участников в него приняли в пятнадцатый раз.

Мы уделяем большое внимание популяризации и повышению престижа строительной профессии. Помимо корпоративных наград, представляем наших строителей к наградам городского, областного и федерального уровня. Ежегодно мы снимаем художественные и документальные фильмы о строителях, организовываем фотовыставки, праздники. Коме того, приглашаем на экскурсии по нашим объектам старшеклассников, студентов, проводим для них практические занятия, конкурсы, мастер-классы, — комментирует Галина Хабарова, директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс».

В прошлом году «АТОМ» стал ключевым партнером строительного кластера, созданного в Свердловской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Благодаря этой программе получить строительную профессию и работу в «Атомстройкомплексе» смогут взрослые уральцы, желающие поменять специальность.

DK.RU возобновляет сбор заявок в номинацию «Подрядчик года»

DK.RU, СРО «Лига проектных организаций» и «Уральское объединение строителей» приглашают строителей и проектировщиков принять участие в одной из традиционных номинаций премии «Человек года». Речь о номинации «Подрядчик года: проектирование и строительство». Участие поможет молодым и растущим компаниям, занимающимся проектной и подрядной деятельностью, заявить о себе в профессиональном сообществе.

Имена победителей номинации войдут в отчетный материал DK.RU. Лидеров выбирает экспертный совет. При рассмотрении заявки жюри будет учитывать следующие критерии:

История: год основания, деятельность в качестве подрядчика в сфере строительства и проектирования за последние семь лет;

Развитие: увеличение численности сотрудников (рабочих мест) по сравнению с прошлым годом;

Достижения: главные достижения за последние два года, строительство и проектирование объекта, который вносит вклад в развитие города (указать список объектов);

Выручка: увеличение размера выручки за 2021 г.;

Отзывы: наличие позитивных отзывов заказчиков.

Стоит отметить, заявки, отправленные на участие в номинации в прошлом году, остаются в силе. Напомним, победителями прошлых лет стали Дмитрий Блохов (компания «Юнисила Урал»), Иван Беляев (глава завода огнестойких светопрозрачных конструкций «УКС Груп»), Сергей Петухов (директор ТСК «Топаз»).

В 2023 г. церемония вручения премии «Человек года» пройдет 23 ноября. Подробности о премии, номинантах и номинациях появятся по мере приближения мероприятия.

Иллюстрации: ru.freepik.com, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»