Опубликован приказ о частичной мобилизации в Свердловской области

Документ предписывает гражданам, пребывающим в запасе, при получении мобилизационных предписаний явиться по указанному адресу. Остальным временно запрещен выезд за пределы города проживания.

Военный комиссариат Свердловской области выпустил приказ об объявлении частичной мобилизации с 21 сентября. Он подписан врио военного комиссара региона Сергеем Чирковым. Указ регламентирует порядок действий при частичной мобилизации, в том числе — для граждан, состоящих в запасе и их работодателей.

Сообщается, что при получении мобилизационного предписания гражданин обязан явиться по указанному адресу в указанный срок. Остальным гражданам, состоящим в запасе, запрещен выезд за пределы города или района проживания.

Кроме этого, как пишет ЕАН, руководители организаций, владеющие транспортными средствами (автомобилями, дорожно-строительной, подъемно-транспортной техникой и др) должны будут доставить транспортные средства в пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований.

DK.RU приводит полный текст приказа. 1. Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории Свердловской области, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности — в военный комиссариат по месту состояния на воинском учете. 2. Призываемые в соответствии с п. 1 настоящего приказа офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса при явке по мобилизации обязаны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и персональных повестках. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿3. Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток, выезд за пределы района (города) временно запрещается.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ 4. Руководителям организаций — владельцам транспортных средств доставить исправные автомобильные транспортные средства, дорожно-строительные, подъемно-транспортные и другие машины и механизмы в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований. 5. Руководителям организаций освободить граждан, призываемых в соответствии с первым пунктом настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в персональных повестках. 6. Граждане Российской Федерации, не явившиеся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, и руководители организаций, а также владельцы транспортных средств, не поставившие в установленные сроки транспортные средства по нарядам военных комиссариатов муниципальных образований, или препятствующие своевременной явке граждан и поставке транспортных средств по мобилизации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7. Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Приказы местных военных комиссариатов в российских регионах стали публиковать сегодня утром. Одним из первых был опубликован приказ «Об объявлении мобилизации» за подписью военного комиссара Татарстана Сергея Погодина. Аналогичные документы появились в Самарской области, Курской области, Республике Дагестан и ряде других регионов. Добавим, что к военнослужащим запаса относятся практически все граждане России мужского пола, за исключением судимых по тяжкой статье УК или имеющих категорию годности «Д».

Напомним, президент Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию в России. 19 сентября в ДНР и ЛНР, а 20 сентября — в Запорожской и Херсонской областях заявили о планах провести референдумы о присоединении к России. Они пройдут 23-27 сентября.

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