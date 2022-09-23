Какие мужчины нужны мобилизации? Разъяснения Минобороны РФ
Приоритетными критериями для частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания. В Минобороны РФ рассказали, кого будут ждать повестки.
Министерство обороны России выступило с разъяснениями по поводу начавшейся частичной мобилизации. Как сообщили в ведомстве, призываться будут те категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.
Согласно разъяснениям Минобороны, под мобилизацию попадают:
- граждане, имеющие боевой опыт;
- рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет;
- граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов, приоритетными критериями являются военно-учетные специальности, а не воинские звания;
- те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете.
Не будут призываться в рамках частичной мобилизации:
- забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;
- признанные временно не годными по состоянию здоровья;
- занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
- имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;
- те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
- военные пенсионеры в отставке (то есть те, кому больше 65 лет или которые были сняты с воинского учета по состоянию здоровья).
- граждане, проживающие вне России и не состоящие на воинском учете.
В разъяснениях Минобороны также говорится:
- У каждого региона свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва — квот нет.
- Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальная.
- Количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% общего количества мобилизационного людского резерва.
- Граждане, попавшие под мобилизацию, получат статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие службу по контракту.
Частичная мобилизация действует в России с 21 сентября. Мужчинам, состоящим в запасе, запретили выезжать за пределы своих городов проживания.Нарушителей ждет тюрьма сроком до двух лет или денежный штраф.