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Какие мужчины нужны мобилизации? Разъяснения Минобороны РФ

Какие мужчины нужны мобилизации? Разъяснения Минобороны РФ
Иллюстрация: tvkrasnodar.ru

Приоритетными критериями для частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания. В Минобороны РФ рассказали, кого будут ждать повестки.

#МОБИЛИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

Министерство обороны России выступило с разъяснениями по поводу начавшейся частичной мобилизации. Как сообщили в ведомстве, призываться будут те категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

Согласно разъяснениям Минобороны, под мобилизацию попадают:

  • граждане, имеющие боевой опыт;
  • рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет;
  • граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов, приоритетными критериями являются военно-учетные специальности, а не воинские звания;
  • те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете.

Не будут призываться в рамках частичной мобилизации:

  • забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;
  • признанные временно не годными по состоянию здоровья;
  • занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
  • имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;
  • те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
  • военные пенсионеры в отставке (то есть те, кому больше 65 лет или которые были сняты с воинского учета по состоянию здоровья).
  • граждане, проживающие вне России и не состоящие на воинском учете.

В разъяснениях Минобороны также говорится:

  • У каждого региона свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва — квот нет.
  • Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальная.
  • Количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% общего количества мобилизационного людского резерва.
  • Граждане, попавшие под мобилизацию, получат статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие службу по контракту.

Частичная мобилизация действует в России с 21 сентября. Мужчинам, состоящим в запасе, запретили выезжать за пределы своих городов проживания.Нарушителей ждет тюрьма сроком до двух лет или денежный штраф. 

Автор: Андрей Широков
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