Какие мужчины нужны мобилизации? Разъяснения Минобороны РФ

Приоритетными критериями для частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания. В Минобороны РФ рассказали, кого будут ждать повестки.

Министерство обороны России выступило с разъяснениями по поводу начавшейся частичной мобилизации. Как сообщили в ведомстве, призываться будут те категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

Согласно разъяснениям Минобороны, под мобилизацию попадают:

граждане, имеющие боевой опыт;

рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет;

граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов, приоритетными критериями являются военно-учетные специальности, а не воинские звания;

те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете.

Не будут призываться в рамках частичной мобилизации:

забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;

признанные временно не годными по состоянию здоровья;

занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;

имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

военные пенсионеры в отставке (то есть те, кому больше 65 лет или которые были сняты с воинского учета по состоянию здоровья).

граждане, проживающие вне России и не состоящие на воинском учете.

В разъяснениях Минобороны также говорится:

У каждого региона свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва — квот нет.

Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальная.

Количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% общего количества мобилизационного людского резерва.

Граждане, попавшие под мобилизацию, получат статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие службу по контракту.

Частичная мобилизация действует в России с 21 сентября. Мужчинам, состоящим в запасе, запретили выезжать за пределы своих городов проживания.Нарушителей ждет тюрьма сроком до двух лет или денежный штраф.