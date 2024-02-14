Новые строительные рекорды и метро за свой счет. Чего ждут власти Урала от девелоперов?

Строить метро в городе, вероятно, будут девелоперы — денег понадобится «не так уже много». Они же должны сдать к концу года больше 3 млн метров жилья. Что взамен готовы предложить власти?

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

3,3 млн квадратов. Свердловские власти ждут от девелоперов много нового жилья

По оценке региональных властей, в 2024 г. девелоперы намерены сдать более 3,3 млн кв. м жилья в Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев поручил уральскому Минстрою принять «исчерпывающие меры» для достижения этой цели в ходе заседания правительства. Сейчас в регионе в стадии строительства находится 4,7 млн кв. м жилья. К получению разрешений на строительство готовы земельные участки с потенциалом свыше 16 млн кв. м.

Согласно отчету первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова, в 2023 г. на Среднем Урале было введено 3,26 млн кв. м жилья — на 11% больше, чем в 2022 г. 55% от общего объема жилого строительства — многоквартирные дома. 90,4% многоквартирных домов, построенных в регионе, приходится на Екатеринбург. Вклад мегаполиса по всем типам жилищного строительства составил 57%. Среди муниципалитетов за пределами областного центра наибольший ввод жилья обеспечили Сысерть, Белоярский, Верхняя Пышма, Березовский и Полевской.

Наша задача — при сохранении высоких темпов жилищного строительства обеспечить соответствующий рост сопутствующей инфраструктуры: социальных объектов, дорог, коммунальных сетей, транспорта, мест для отдыха. Дисбаланс здесь недопустим. Это напрямую влияет на уровень комфорта людей, — сказал первый вице-губернатор.

И добавил: строительная отрасль является одной из перспективных и быстро растущих в экономике региона. Объем строительно-монтажных работ за 2023 г. составил 410 млрд руб., а инвестиции в основной капитал — 260 млрд.

В мэрии опять заговорили о новых станциях метро. Кто будет платить?

Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Предеин рассказал, что власти города ведут переговоры с бизнесом о строительстве двух станций метро. В эфире радио «Комсомольская правда» чиновник заявил:

Идут переговоры, в том числе с предпринимателями, о строительстве двух станций метро на первой ветке на Уралмаше, у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов. Там не такие большие расстояния от депо. По большому счету, можно продлить до антенных полей, застройщик заинтересован в том, чтобы люди из центра города доезжали до строящегося микрорайона совершенно спокойно. Говорить о принятых решениях пока рано, однако проект реальный.

По словам Предеина, средств понадобится не так уж много. Любопытно, что на вывесках в ТРЦ Veer Mall появилась информация о будущей станции метрополитена. Как сообщает JustMedia.ru, станцию хотят разместить у ЖК «Изумрудный Бор» и назвать «Калиновская» в честь Калиновского лесопарка. На ее возведение потребуется 2,5-3 года. Напомним, несколько лет назад выход из метро в ТРЦ возвел «Гринвич».

Добавим, что городские власти заложили проект развития метро в Генплан до 2045 г. К этому времени в Екатеринбурге намерены протянуть вторую линию с 10 станциями от Верх-Исетского района (станция там будет называться «Янтарная») до ЖБИ («Каменные палатки»). Более того, в планах есть и строительство третьей ветки — от Академического (одноименная станция появится в районе улицы Академика Ландау) до Пионерского (станция «Шарташская» в районе Блюхеровского моста). На этой линии тоже будет 10 станций. Также в администрации не теряют надежду продлить линию метро в сторону Уктуса.

Сквозные гардеробные, двойные кухни, анфиладные гостиные. Какие новинки готовят девелоперы Екатеринбурга?

Покупатели квартир в новостройках на этапе выбора жилья проявляют высокий интерес к квартирам нестандартных планировок. Так, в компании «Атомстройкомплекс» отметили, что 34% посетителей сайта «АТОМа» просматривают квартиры с антресолями, 21% просмотров получают квартиры с террасами, а 20% посетителей изучает на сайте застройщика двухуровневые квартиры. Все эти планировки относятся к нишевому спросу, их доля в общем объеме предложения «АТОМа» составляет 1-1,5%.

Наличие в доме нетиповых планировочных решений повышает интерес к проекту. Покупатель создает себе образ дома, в котором хочет жить, даже если в итоге его выбор падает на традиционную планировку. Поэтому в квартирную матрицу проектов «Атомстройкомплекс» обязательно входят авангардные квартиры. Их немного, такой «трофейный» вариант нужно успеть найти и купить в нужном районе. При этом основным критерием при проектировании нестандартных планировок также остаются функциональность и эргономичность, — комментирует замдиректора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.

В «АТОМе» добавляют: в 2023 г. девелопер провел опрос среди собственников квартир с антресолями и террасами, чтобы выяснить, какие сценарии жители реализуют в таких квартирах. Результаты показали, что самый популярный формат использования антресоли — взрослая спальня, кабинет или детская зона. Появление террас изменило отношение покупателей и к квартирам на первых этажах: они получили преимущество в виде дополнительной закрытой зоны отдыха.

В планах компании вывести на рынок новый формат нишевых квартир со сквозными гардеробными, анфиладными гостиными, двойными кухнями, а также вернуть полноценные двухуровневые. При этом продуктовое ядро девелопера составляют функциональные семейные квартиры с кухней-гостиной, разным числом спален и вариантами комплектации — с чистовой или улучшенной отделкой, мебелью и бытовой техникой.

Главе свердловского Минстроя продлили контракт

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков останется на своей должности до августа 2024 г. Действующий контракт с ним истекал 2 февраля, но губернатор региона Евгений Куйвашев его продлил.

Портал 66.RU, ссылаясь на собственные источники, пишет, что нынешний контракт министра будет действовать до лета, после чего вопрос отставки Волкова снова будет рассматриваться. На пост главы строительного ведомства также претендуют нынешние первый замминистра Григорий Сурганов и замминистра Антон Шафаростов.

Напомним, Михаил Волков окончил Свердловский архитектурный институт. Региональный Минстрой он возглавил в 2016 г., перейдя на госслужбу из «УГМК-Холдинга», где с 2013 г. работал в должности замдиректора по капстроительству и инвестициям. Там он занимался вопросами непромышленного строительства на территории Екатеринбурга. В частности в ведении Волкова были возведение башни «Исеть» и делового центра «Демидов» в квартале «Екатеринбург-Сити», проект комплексной застройки на Уралмаше «Изумрудный бор» и др. До этого Михаил Волков в течение пятнадцати лет работал в горадминистрации — уходил с муниципальной службы в должности заместителя начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.

Проект на 1,2 млрд руб. В Екатеринбурге стартовала реконструкция набережной

В Екатеринбурге приступили к работам по реконструкции берегов реки Исеть на участке от ул. Куйбышева до ул. Декабристов. Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов, работы пройдут в два этапа.

Сначала на левом (восточном) берегу реки обновят дорожно-тропиночную сеть, высадят деревья, кустарники, обустроят цветники. Здесь появятся новая система освещения, амфитеатры, детские игровые площадки, и зоны для спокойного отдыха. На втором этапе работы будут проводиться на правом берегу. Полностью завершить проект городские власти планируют в ноябре 2025 г.

Летом городские власти провели открытый конкурс по отбору компании, которая займется благоустройством участка от ул. Куйбышева до ЦПКиО им. Маяковского. Конкурс выиграло «Городское управление дорожно-строительных работ». Начальная цена торгов составляла 1,2 млрд руб. Предполагалось, что 491 млн руб. будет выделен в 2024 г., еще 709 млн руб. — в 2025 г.

Также DK.RU писал, что архитектор Тимур Абдуллаев презентовал проект благоустройства набережной Исети на участке от ул. Декабристов до ул. Белинского. В его основе лежит идея объединения садов Нурова, Ошурова и Давыдова в один большой сад. Совет по развитию общественных пространств при Администрации Екатеринбурга этот проект утвердил.

На Эльмаше поставили новый квартал вместо бараков

Уральский девелопер «Атомстройкомплекс» вышел на завершающий этап выполнения договора по развитию застроенных территорий в квартале улиц Ползунова, Даниловской и Краснофлотцев. На месте восьми снесенных ветхих бараков компания построила жилой комплекс «Квартал Энтузиастов» — единое пространство с закрытыми внутренними дворами в рамках улиц уже сложившегося квартала. В «АТОМе» отмечают: переменная этажность новых домов с двумя акцентными высотками вписалась в архитектурную ткань девятиэтажной застройки района, сделав его более современным.

Чтобы обеспечить новый квартал объектами социальной инфраструктуры, застройщик заранее передал городу участок земли, который позволит при реконструкции существующего детского сада увеличить его вместимость. Представители «АТОМа» добавляют: часть квартир передано сотрудникам ПАО «МЗиК» в рамках корпоративной жилищной программы предприятия.

Приоритет для городской застройки в настоящее время — развитие уже застроенных территорий. За 28 лет существования компания наработала колоссальный опыт в этой сфере, с учетом всех изменений законодательной базы, касающейся расселения устаревшего жилфонда. Сейчас мы индивидуально работаем с каждой семьей, учитываем жизненные ситуации собственников. При возникновении спорных вопросов стремимся договариваться, судебную практику сократили к одному-двум случаям за проект, —говорит начальник отдела подготовки земельных участков под строительство компании «Атомстройкомплекс» Оксана Логинова.

Отметим, что девелопер также занимается обновлением кварталов в Пионерском районе Екатеринбурга и на Уралмаше, где, в частности, отселил более 1100 жителей из 26 устаревших и непригодных для проживания домов. На освобожденной территории компания реализует проект «Северное сияние».

Как писал DK.RU, первые три аукциона на право реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) на выделенных участках прошли в Екатеринбурге в июле 2022 г. В прошлом году администрация выставила на торги еще три площадки — они расположены в Пионерском, Завокзальном и на Уктусе. Помимо этих шести участков администрация определилась еще с четырьмя. Как заявил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Руслан Габдрахманов, в сумме на этих 10 площадках будет построено 700 тыс. кв. м жилья.

Глава города утвердил застройку бывших промзон на Вторчермете

Новый микрорайон появится на Вторчермете в Екатеринбурге. Сейчас на месте будущей стройплощадки — промзона. Всего под застройку отдали 61,48 га, жилье займет 21,14 га. По плану, на выделенных землях появятся многоэтажные и среднеэтажные дома, а также детский сад на 250 мест. Квартал должен быть завершен до 2035 г.

Проект межевания предусматривает благоустройство и озеленение территории, организацию местных проездов, а также сопутствующих инженерных коммуникаций. Также в новом микрорайоне должны появиться надземные паркинги на 2 631 машино мест, еще 978 машино мест будет организовано на плоскостных парковках.

Ранее DK.RU писал, что в конце 2023 г. проект одобрили на городских общественных слушаниях. Освоение территории начнется уже в 2024 г. и пройдет в один этап.

Добавим, что также на Вторчермете отдадут под снос площадку со сталинками. Ее площадь — около 4 га. Глава города Алексей Орлов включил квартал улиц Патриса Лумумбы, Мусоргского и Газорезчиков в программу комплексного развития территорий, передавал DK.RU. На 5 марта назначен аукцион за эту площадку. Начальная цена торгов — 918 тыс. руб., шаг — 250 тыс. руб. Застройщик, который будет осваивать эту территорию, должен снести 14 двухэтажных домов. Помимо жилья на территории должны будут построить детский сад на 225 мест. Предельный срок реализации составляет 13 лет с даты заключения договора.

ФСБ продаст землю и здание в центре Екатеринбурга

Ранее в двухэтажном здании на ул. Бажова, 47 находился офис областного управления Федеральной регистрационной службы. В 2020 г. новый распорядитель — ФСБ — подал заявку на смену функционального назначения земли под ним с зоны объектов образования на зону режимных объектов ограниченного доступа. Сейчас ведомство просит перевести участок в категорию под среднеэтажную жилую застройку (до восьми этажей).

По данным 66.ru, ведомство не планирует строить на ул. Бажова служебное жилье. Скорее всего, здание будет выставлено на открытые торги.

Напомним, что ФСБ строит в центре Екатеринбурга 18-этажную штаб-квартиру. Ее внешний вид вызвал массу споров: его дважды обсуждали на градсовете, и в первый раз проект удостоился массы нелестных эпитетов.

Как ранее писал DK.RU, землю и недвижимость также недавно выставила на торги корпорация РЖД. Речь о неиспользуемой лаборатории, а также о гараже, двух производственных зданиях, асфальтированной площадке и участке под ними в квартале ул. Печерской, Некрасова, Беринга и Челюскинцев. Наибольшую ценность представляет гектар земли за управлением железных дорог. Вероятнее всего, там появится жилой комплекс.

«Каждый пятый сотрудник — младше 25 лет». Строительные профессии набирают популярность у молодежи

Уральские девелоперы работают на привлечение и удержание молодых профессиональных кадров. Как рассказали в компании «Атомстройкомплекс», из 5,5 тыс. сотрудников холдинга каждый пятый — младше 25 лет. При этом у трети коллектива стаж работы превышает 11 лет. Представители «АТОМа» поясняют: два десятка лет холдинг системно сотрудничает с профильными учебными заведениями: УГАХУ, УрФУ, Уральским колледжем технологии и предпринимательства и т.д. В результате компания получает стабильный приток молодых специалистов.

Мы даем возможность молодежи познакомиться с компанией еще в процессе обучения: принимаем на практику, приглашаем на производственные площадки. В результате многие устраиваются к нам на неполный рабочий день и к окончанию учебного заведения имеют хороший практический опыт. Часть практикантов возвращается к нам работать сразу после получения диплома. Только за прошлый год на предприятия «Атомстройкомплекса» трудоустроились более 90 молодых сотрудников как на инженерно-технические, так и на рабочие специальности, — рассказывает директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

Как отмечают HR-специалисты, значимым фактором мотивации для молодежи является финансовая устойчивость компании, корпоративные бонусы, в том числе эффективная жилищная программа, и возможность участвовать в работе над амбициозными проектами.

Добавим, что в 2022 г. «Атомстройкомплекс» стал опорным работодателем строительного кластера, созданного в Свердловской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет», и вносит материальный и экспертный вклад в подготовку специалистов. Обучение в кластере стартовало в прошлом году, 630 студентов заключили договоры о целевом обучении со строительными предприятиями региона. Первые выпускники «Профессионалитета» трудоустроятся уже в следующем году.

Иллюстрации: Pixabay.com/Sabinevanerp, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»