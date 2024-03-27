Будущее уральских строек: цифровые стены и идеи зумеров. Кто уже в деле?

Огромная цифровая стена в холле дома, зумеры на службе девелоперов и переработка битого кирпича: уральские застройщики ставят на молодежные тренды, однако как себя поведет инертный рынок?

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Екатеринбург вошел в топ-3 городов РФ по объему ввода жилья

Росстат подвел итоги ввода жилья в крупнейших городах России. По этому показателю Екатеринбург стал третьим в стране. За 2023 г. в уральском мегаполисе введено около 1,6 млн кв. м жилья, около 15% в этом объеме — доля индивидуального жилищного строительства.

Графики на основе данных Росстата в своем телеграм-канале опубликовал руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости, партнер аналитической платформы bnMAP.pro Михаил Хорьков. Он отметил, что за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара Екатеринбург стал одним из пяти городов-миллионников, преодолевших отметку в 1 млн кв. м жилья:

Показатель «ввод жилья в эксплуатацию» — запаздывающий индикатор, который отражает результаты работы в предыдущие годы. Но на длительном горизонте может давать представление о последовательности развития, характере и динамике локального рынка.

Ранее начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений городской администрации Руслан Габдрахманов сообщил, что объем введенного застройщиками жилья в Екатеринбурге в прошлом году вырос на 15-16%.

В целом в Свердловской области застройщики ввели 3,26 млн кв. м жилья, что на 11% больше по сравнению с 2022 г. По оценке региональных властей, сейчас в стадии строительства 4,7 млн кв. м жилья. К получению разрешений на строительство готовы земельные участки с потенциалом свыше 16 млн кв. м. В 2024 г. девелоперы намерены сдать более 3,3 млн кв. м жилья в Свердловской области.

Наша задача — при сохранении высоких темпов жилищного строительства обеспечить соответствующий рост сопутствующей инфраструктуры: социальных объектов, дорог, коммунальных сетей, транспорта, мест для отдыха. Дисбаланс здесь недопустим. Это напрямую влияет на уровень комфорта людей, — отмечал первый замгубернатора Алексей Шмыков.

Также DK.RU писал, что 2023 г. был ознаменован рекордными продажами квартир в новостройках. Пик продаж был достигнут в сентябре, когда в Екатеринбурге было реализовано более 5 тыс. квартир. А всего за год по договорам долевого участия в строительстве продали более 36 тыс. квартир.

Власти ищут инвестора для строительства отеля рядом с Екатеринбург-ЭКСПО

Правительство Свердловской области ведет переговоры с двумя потенциальными инвесторами о строительстве гостиницы рядом с МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом на пресс-конференции заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Власти рассчитывают, что отель будет построен на деньги частного инвестора, чтобы он мог зарабатывать на объекте, а чиновники обеспечат трафик за счет участников крупных конгрессно-выставочных мероприятий.

Мы вели переговоры с Cosmos Hotel Group: был выделен земельный участок, проведены проектные работы. Однако Cosmos приобрел сеть отелей Park Inn, и им пришлось отказаться от нашего проекта, чтобы «переварить» тот объем работы, который у них появился. Сейчас мы заходим в переговоры с двумя потенциальными инвесторами. Но если найдутся другие желающие построить гостиницу в бойком месте с практически гарантированной наполняемостью — мы готовы рассмотреть и другие предложения, — пояснил Дмитрий Ионин.

В свою очередь новый директор Екатеринбург-ЭКСПО Анна Байбачиева рассказала, что в 2024 г. выставочный центр увеличит долю деловых мероприятий в своем календарном плане — ожидается, что здесь состоится 21 выставка и 28 различных конгрессных мероприятий. В 2023 г. прошло 45 деловых мероприятий.

Ранее DK.RU писал, что организаторы выставки ИННОПРОМ определились со страной-партнером — в этом году ей станут Объединенные арабские эмираты. В предыдущие годы партнерами выставки становились Китай, Индия, Япония, Корея, Турция, Италия, Казахстан, Беларусь. Сама международная промышленная выставка состоится 8-11 июля 2024 г.

Федералы модернизируют заводы стройматериалов на Урале

На заводе «Известь Сысерти» (входит в структуру компании «Атомстройкомплекс») стартовала активная фаза нацпроекта «Производительность труда». Как сообщили на предприятии, за полтора года планируется провести анализ продуктивности основных производственных процессов и на пилотном участке отработать инструменты их оптимизации. Эти работы пройдут при поддержке Регионального центра компетенций. Затем команда завода уже самостоятельно тиражирует полученный опыт на остальные участки.

Известно, что перед стартом активной фазы реализации программы на заводе прошла подготовительная работа. Тогда специалисты определили цели и задачи модернизации, обучили сотрудников предприятия методам повышения производительности труда, сформировали рабочую группу, которая под руководством федерального куратора будет работать над оптимизацией производственных процессов на эталонном участке — участке обжига.

В 2017 году строительство цементного завода на базе предприятия «Известь Сысерти» было признано приоритетным проектом Свердловской области. Сейчас мы пришли к следующему этапу модернизации собственных производственных процессов. Режим работы завода 24/7 накладывает свои особенности, которые учитывают кураторы нацпроекта при определении оптимальных инструментов бережливого производства, — отмечает Виктор Ермолаев, заместитель генерального директора «Атомстройкомплекс-Промышленность».

Завод «Известь Сысерти» является ядром строительного кластера Сысертского района. Ежемесячно предприятие производит порядка 10 тыс. т продукции. «Известь Сысерти» — шестое предприятие холдинга «Атомстройкомплекс», которое стало участником нацпроекта «Повышение производительности труда». Ранее к нему присоединились заводы «Теплит», «Берит», «АТОМ Цемент», Богдановичский завод минераловатных плит (торговая марка «Изба») и компания «АтомПрофи+». Сейчас там также идет активное преобразование производственных и управленческих процессов.

На каждом предприятии, даже с очень хорошо развитой системой управления, есть место для улучшений. Методика, которую дает Региональный центр компетенций в рамках пилотного проекта, позволяет сделать анализ текущей ситуации. «По его итогам команда завода сможет провести работу по достижению поставленных целей, — сообщил Александр Дикушин, руководитель проекта Регионального центра компетенций.

Почти половина девелоперов готовы выйти на рынок загородной недвижимости

В ближайшее время 41% застройщиков многоквартирных домов намерены выйти на рынок индивидуального жилищного строительства. Еще 10% игроков уже работают в этом сегменте, остальные 49% пока не думают об экспансии в этот сегмент, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Дом.РФ».

Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг рассказал, что сегмент индивидуального строительства стал самым быстрорастущим на рынке:

В 2023 г. наблюдался более чем пятикратный годовой прирост выдачи кредитов на строительство частных домов. Банки выдали россиянам 1,3 трлн руб. на индивидуальное жилищное строительство и покупку загородных домов.

Директор департамента маркетинга ФСК Family Екатерина Коган отмечает, что рынок рос за счет распространения льготных ипотечных программ. Аналитики полагают, что на фоне сокращения ипотечных программ для новостроек рынок индивидуального строительства может испытать бум. Гендиректор ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян говорит, что многие застройщики многоквартирных домов уже начали запускать проекты на рынке ИЖС. По этому пути пошли ПИК, «Самолет», «Инград», ЛСР, ФСК и другие. Однако эксперты отмечают, что маржинальность бизнеса для девелоперов на рынке ИЖС гораздо ниже, чем при строительстве многоквартирных домов, и цена ошибки там очень высока.

Отметим, что в конце 2023 г. Госдума РФ в первом чтении согласовала внедрение механизма эскроу-счетов в сегменте индивидуального жилищного строительства. Минстрой рассчитывает на то, что механизм эскроу-счетов в ИЖС повысит интерес к загородной недвижимости, а также увеличит объемы использования домокомплектов, передавал DK.RU.

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Площадку Екатеринбургского мясокомбината готовят под большую застройку

Арендаторов площадей Екатеринбургского мясокомбината известили о расторжении договоров: они должны освободить помещения до 30 апреля 2024 г. Сейчас на площадке работает около 40 компаний: магазины, студии и производства, сообщает РБК. Вопрос переезда производителей будут решать в индивидуальном порядке.

Когда нас предупредили за полтора месяца, все были в шоке: все экстренно стали искать новые площадки. У нас ведь контракты по производству. Я звонил арендатору несколько дней подряд, но на мои звонки не ответили, — сказал один из арендаторов агентству 66.RU.

Напомним, в январе этого года глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории жилого квартала в границах ул. Титова — Монтерской и Смоленской. Раньше частично ее занимал Екатеринбургский мясокомбинат. Предполагается, что на территории 61,5 га возведут 385 тыс. кв. м жилья, а вся жилая площадь составит 433,6 тыс. кв. м. Население квартала составит около 14,4 тыс. чел. Помимо среднеэтажных и многоэтажных домов в этом квартале построят новый детский сад на 250 мест, а также надземные паркинги.

Территория бывшего мясокомбината принадлежит застройщику «Общество Малышева 73». В компании не стали комментировать ситуацию с расторжением договоров аренды, так как это взаимодействие между арендаторами и субарендаторами, и они не имеют к этому отношения.

Уральские девелоперы заставят строительный мусор работать

В Екатеринбурге анонсировано создание комплекса, который позволит перерабатывать отходы стройиндустрии. Заявлено, что битые кирпичи и стеновые блоки, бетон и др. можно будет вторично использовать в строительстве. Перерабатывающий комплекс планируют организовать в районе Изоплит. Известно, что в настоящее время компания «Гринлэнд» временно хранит на площадке неопасный строительный мусор. Фирме предстоит получить лицензию для повторной сортировки и переработки отходов и изменить разрешенное использование земельного участка. По словам директора «Гринлэнда» Евгения Пенского, эти процессы уже стартовали, также фирма приобрела необходимое оборудование.

Неопасные строительные отходы — бой кирпича, бетонных блоков, дерева, асфальта — безопасно подвергать захоронению с точки зрения экологии. Но кране расточительно в сегодняшних экономических условиях. Застройщики отдают себе отчет, что, по сути, это те же глина, песок, щебень. Измельченные в крошку строительные отходы в качестве вторсырья можно применять для уплотнения грунта, например, на производственных площадках, — поясняет Евгений Пенский.

В числе потенциальных клиентов будущего перерабатывающего комплекса глава «Гринлэнда» называет крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс». Представители застройщика комментируют: большинство жилых кварталов «АТОМ» возводит на месте ветхих и аварийных домов, которые подвергаются сносу.

Расчищая площадки под новое строительство, мы вывозим строительный мусор, оставшийся после сноса прежних строений. Вместо того, чтобы захоранивать, планируем перерабатывать и использовать его в качестве техногрунта. Сокращение отходов и их вторичное использование в строительном цикле соответствует экологическим принципам нашего холдинга, — отметил Алексей Кузнецов, директор по стратегии компании «Атомстройкомплекс-Промышленность».

Отметим, что «АТОМ» одним из первых на Урале начал развивать идеи безотходного производства и вторичной переработки. В частности, более двух десятков лет компания применяет в качестве сырья для выпуска газозолоблоков отходы Рефтинской ГРЭС — золу уноса. Ранее свердловский министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов заявлял, что сегодня ответственность и экологичность — это некий тренд для бизнеса, а соблюдение принципов ESG — новый стандарт предпринимательства.

В регионе растет спрос на складскую недвижимость

Спрос на аренду складов в Екатеринбурге за год вырос на 61%, а интерес к покупке — на 54%. По сравнению с февралем 2023 г. предложение в сегменте продажи складских помещений увеличилось на 20%, а количество доступных для аренды объектов сократилось на 5%. К таким выводам пришли аналитики «Авито Недвижимость», изучив динамику сегментов продажи и аренды складских помещений и сравнив показатели за февраль 2023 и 2024 гг.

В сегменте продажи складских помещений спрос по сравнению с февралем 2023 г. вырос на 15%, предложение — на 19%, а стоимость 1 кв. м — на 40% (с 11 до 16 тыс. руб. в среднем по России). Средний размер доступных для покупки складов также увеличился — с 768 до 876 кв. м.

Спрос на такую коммерческую недвижимость за год вырос в 13 из 17 городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости». Наиболее значительная динамика — в Перми и Омске: рост в 2,3 раза в каждом, в Красноярске на 76% и Ростове-на-Дону на 68%. Предложение выросло в 12 из 17 городов исследования.

Стоимость квадратного метра при покупке складских помещений снизилась в семи из 17-ти городов исследования. Цена за «квадрат» по сравнению с показателями годичной давности стала ниже в Калининграде на 54%, в Самаре на 42%, в Москве на 13%. Самые дешевые склады в пересчете на квадратные метры в феврале 2024 г. — в Волгограде (5,3 тыс. руб.) и Самаре (7,6 тыс. руб.). Наиболее высокая цена за «квадрат» зафиксирована аналитиками в Москве (164 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (85 тыс. руб.) и Тюмени (79 тыс. руб.).

В сегменте аренды складов по сравнению с февралем 2023 г. спрос вырос на четверть, а предложение сократилось на 6%. Стоимость аренды таких коммерческих помещений увеличилась на 53%, что отчасти объясняется сокращением среднего размера склада со 138 до 90 кв. м за год. Цена за объект за этот же период не изменилась.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Среднем Урале ввели в 6,5 раза больше складов, чем годом ранее. Более 77% от общего объема построенных объектов составляют склады формата build-to-suit, когда здание строится в соответствии с требованиями конкретного заказчика. К крупнейшим проектам такого типа относятся первая и вторая фазы в «PNK парк Сибирский тракт» (135 тыс. кв. м.), распределительный центр компании X5 Group и новый корпус для Ozon (55 тыс. кв. м) в логистическом комплексе «Кольцовский».

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Впервые в городе. Екатеринбургский девелопер применил цифровой дизайн в холле дома

Екатеринбургский девелопер «Атомстройкомплекс» реализовал 10-метровую видеостену с digital-дизайном в парадном холле комплекса «Свобода Residence». В темное время суток витражное остекление холла визуально исчезает, частью фасада дома становится динамичное цифровое изображение, рассказали в компании.

Авторами идеи видеостены, транслирующей картинку как внутрь дома, так и на улицу, выступила московская Crosby Studio. Пока предполагается использовать четыре цифровые композиции, созданные местным дизайнером Антоном Elfilter. Однако девелопер открыт для сотрудничества с креативным сообществом города и готов размещать на видеостене произведения современных художников, говорят в «АТОМе»

Мы плотно работаем с городскими художниками, вместе с ними осмысляем городские локации, привлекаем их к оформлению наших объектов. Четыре года мы масштабно проводим в Екатеринбурге фестиваль паблик-арта «ЧО». Арт-объекты привносят в город новую мифологию и истории, создают эмоциональные точки притяжения, — говорит Надежда Абакумова, замдиректора по девелопменту «Атомстройкомплекса».

И добавляет: цифровой холл привлек внимание светской тусови, на этой площадке устраивают вечеринки и модные показы. Видеостеной в центре города также интересуются рекламодатели, однако размещать на ней объявления девелопер не планирует.

Ранее DK.RU публиковал IT-дайджест: реальность и виртуальность. В материале можно прочитать о самых значимых и интересных событиях в сфере информационных технологий, произошедших за месяц в России и в мире.

В Екатеринбурге продают водонапорную башню

В Екатеринбурге на продажу выставлен один из самых необычных объектов недвижимости — водонапорная башня. Она находится на ЖБИ, адрес — Бетонщиков, 3. Объявление о продаже на «Авито» опубликовал предприниматель Максим Лобуцкий, он оценил объект в 3,5 млн руб. В описании указано, что башня в отличном состоянии для реставрации и подойдет для воплощения любых идей: квесты, офисы, ресторан и т.д. Есть даже эскизный проект реконструкции.

Вокруг башни лес. Будет примыкать новый район. Всего, что было сделано за время владения этой башней, не перечесть. Вложено немало сил и средств. Не является памятником архитектуры, что упрощает согласования, — сказано в объявлении.

Известно, что Максим Лобуцкий стал хранителем башни в конце 2020 г., выиграв аукцион. Он планировал превратить объект в ресторан и коворкинг, но не смог реализовать свой проект из-за финансовых трудностей. Собственник пытался продать башню в прошлом году за 1,5 млн руб., но сделка не состоялась. Теперь он повысил цену до 3,5 млн руб., объясняя это большим спросом на аренду объекта.

Отметим, что в конце прошлого года Арх-группа Podelniki запустила сбор пожертвований на реставрацию Белой башни, одного из самых узнаваемых символов Екатеринбурга. Архитекторы намерены вернуть объекту конструктивизма исторический облик, подвести воду, отреставрировать фасад и сделать башню доступной к посещениям зимой и летом. На эти работы необходимы 60 млн руб.

Крупный застройщик привлек зумеров к созданию «архитектурных» сувениров

Девелопер «Атомстройкомплекс» инициировал образовательный проект, в рамках которого екатеринбургские школьники разработают сувенир, посвященный архитектуре уральского мегаполиса. Как сообщили в компании, четыре команды восьмиклассников из профориентационных классов по направлению «Строительство» лицея №180 «Полифорум» и МАОУ №52, создадут прототип детского конструктора.

Мы уверены, что увлечение строительством начинается с любви к родному городу. Поэтому мы предложили школьникам придумать стильный конструктор с узнаваемыми достопримечательностями Екатеринбурга. Ребята предложили обыграть объекты конструктивизма, которыми особенно гордятся горожане. Каждая команда выбрала себе по зданию: спорткомплекс «Динамо», Белая Башня, гостиница «Исеть», Главпочтамт. Теперь за два месяца им предстоит создать проект конструктора и представить его жюри, — рассказал Никита Харисов, креативный директор «АТОМа».

Партнером «Атомстройкомплекса» в организации конкурса для школьников выступил Уральский колледж технологий и предпринимательства. Его преподаватели и студенты, в том числе обучающиеся в рамках строительного кластера федерального проекта «Профессионалитет», будут курировать работу подростков и оказывать им профессиональную поддержку. Также по итогам они изготовят образцы конструкторов всех четырех команд.

Известно, что победителя определят в мае 2024 г. Разработанный конструктор «Атомстройкомплекс» выпустит к 30-летнему юбилею компании в качестве корпоративного сувенира. Представители «АТОМа» не исключают, что ограниченный тираж будет направлен в свободную продажу.

Фото: Pixabay.com/Fotokor_Ilin, Pixabay.com/aitoff, Pixabay.com/StartupStockPhotos, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»