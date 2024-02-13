Варикоз вен и беременность: лечить нельзя предупредить

Правильно поставить запятую в заголовке нам помог Егор Бабкин, кандидат медицинских наук, главный врач и основатель клиники «Венозная Эстетическая Хирургия».

Варикозное расширение вен — это одно из заболеваний, которое может появиться или прогрессировать во время беременности. Симптомы ярко начинают проявляться в третьем триместре: более заметной становится сосудистая сетка, крупные вены начинают проглядывать сквозь кожу и приобретают синий или зеленый оттенок.

Опасно ли это для будущей мамы и как уберечь себя от осложнений — DK.RU рассказал кандидат медицинских наук, главный врач и основатель клиники «Венозная Эстетическая Хирургия» Егор Бабкин.

Егор Васильевич, почему во время беременности может возникнуть варикоз?

— Мы не знаем однозначных причин, однако точно можно говорить о влиянии наследственного фактора, гормональных изменений, увеличении объема циркулирующей крови и массы тела. И, конечно, в этот период и матка, и плод «давят» на вены, ухудшая кровоотток от нижних конечностей.

Поэтому идеальный вариант — это, конечно, обратиться к сосудистому хирургу-флебологу еще на этапе планирования беременности и сделать УЗИ вен. Если будут заметны изменения, может помочь консервативная терапия, коррекция питания и физических нагрузок.

А если наше интервью беременная женщина читает только сейчас? Есть ли смысл сейчас обращаться к флебологу?

— Я бы сказал, это нужно сделать незамедлительно. Обязательна консультация и ультразвуковое исследование вен, особенно в третьем триместре. Ведь риск возникновения тромбоза повышается в разы. Обычно пациентки замечают внешние изменения вен, которые их не беспокоят. Мы наблюдали случаи, когда уже на последних сроках к нам обращались с тромбозом. Какой стресс и риски для беременной женщины — проводить операцию на восьмом месяце, использовать антикоагулянтные препараты и жесткую компрессионную терапию! Более серьезные последствия я не стану озвучивать.

В большинстве случаев лечение варикоза следует проводить после окончания беременности и периода кормления грудью, чтобы избежать возможных рисков как для здоровья мамы, так и малыша. Но ситуации бывают разные.

Конечно, иногда мы наблюдаем феномен редукции части патологических вен после разрешения беременности. Но в большинстве случаев реалии таковы, что на начальной стадии варикозной болезни пациентки не обращают внимания на изменения. К концу беременности состояние вен ухудшается, и женщины еще годами живут с варикозной болезнью и приходят на лечение несвоевременно, спустя годы и даже десятилетия.

То есть самый эффективный путь — это все-таки профилактика?

— Идеальный вариант — это организация оказания медицинской помощи на системном, государственном уровне. То есть нужна комплексная работа флебологов, врачей-терапевтов, гинекологов и гемостазиологов. Потому что варикозную болезнь до сих пор воспринимают как эстетическую проблему, но это не так. Это нарушения системы кровообращения, которые могут привести к серьезным последствиям.

В будущем мы планируем открыть школу по ведению венозной патологии при беременности. Жаль, что это инициируется частными клиниками, потому что важна комплексная работа с Министерством здравоохранения. Надеемся быть услышанными. Потому что только совместная работа может привести к положительным результатам для пациентов.

Советы будущим мамам при перелете:

Выбирайте короткие перелеты.

Попросите врача-флеболога подобрать вам компрессионные гольфы.

Пейте воду.

Старайтесь чаще ходить и разминать ноги.

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*Внимание! Поставленная оценка будет предварительной, она не является диагнозом и должна быть интерпретирована лечащим врачом на основании клинических данных и УЗИ-диагностики.

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