Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.02
90,89
97,93
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Варикоз вен и беременность: лечить нельзя предупредить

Варикоз вен и беременность: лечить нельзя предупредить
Иллюстрация: Предоставлено клиникой «Венозная Эстетическая Хирургия»

Правильно поставить запятую в заголовке нам помог Егор Бабкин, кандидат медицинских наук, главный врач и основатель клиники «Венозная Эстетическая Хирургия».

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#МЕДИЦИНА#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Варикозное расширение вен — это одно из заболеваний, которое может появиться или прогрессировать во время беременности. Симптомы ярко начинают проявляться в третьем триместре: более заметной становится сосудистая сетка, крупные вены начинают проглядывать сквозь кожу и приобретают синий или зеленый оттенок.

Опасно ли это для будущей мамы и как уберечь себя от осложнений — DK.RU рассказал кандидат медицинских наук, главный врач и основатель клиники «Венозная Эстетическая Хирургия» Егор Бабкин.

Варикоз вен и беременность: лечить нельзя предупредить 1

Егор Васильевич, почему во время беременности может возникнуть варикоз?

— Мы не знаем однозначных причин, однако точно можно говорить о влиянии наследственного фактора, гормональных изменений, увеличении объема циркулирующей крови и массы тела. И, конечно, в этот период и матка, и плод «давят» на вены, ухудшая кровоотток от нижних конечностей.

Поэтому идеальный вариант — это, конечно, обратиться к сосудистому хирургу-флебологу еще на этапе планирования беременности и сделать УЗИ вен. Если будут заметны изменения, может помочь консервативная терапия, коррекция питания и физических нагрузок.

А если наше интервью беременная женщина читает только сейчас? Есть ли смысл сейчас обращаться к флебологу?

— Я бы сказал, это нужно сделать незамедлительно. Обязательна консультация и ультразвуковое исследование вен, особенно в третьем триместре. Ведь риск возникновения тромбоза повышается в разы. Обычно пациентки замечают внешние изменения вен, которые их не беспокоят. Мы наблюдали случаи, когда уже на последних сроках к нам обращались с тромбозом. Какой стресс и риски для беременной женщины — проводить операцию на восьмом месяце, использовать антикоагулянтные препараты и жесткую компрессионную терапию! Более серьезные последствия я не стану озвучивать. 

В большинстве случаев лечение варикоза следует проводить после окончания беременности и периода кормления грудью, чтобы избежать возможных рисков как для здоровья мамы, так и малыша. Но ситуации бывают разные.

Конечно, иногда мы наблюдаем феномен редукции части патологических вен после разрешения беременности. Но в большинстве случаев реалии таковы, что на начальной стадии варикозной болезни пациентки не обращают внимания на изменения. К концу беременности состояние вен ухудшается, и женщины еще годами живут с варикозной болезнью и приходят на лечение несвоевременно, спустя годы и даже десятилетия.

То есть самый эффективный путь — это все-таки профилактика?

— Идеальный вариант — это организация оказания медицинской помощи на системном, государственном уровне. То есть нужна комплексная работа флебологов, врачей-терапевтов, гинекологов и гемостазиологов. Потому что варикозную болезнь до сих пор воспринимают как эстетическую проблему, но это не так. Это нарушения системы кровообращения, которые могут привести к серьезным последствиям.

В будущем мы планируем открыть школу по ведению венозной патологии при беременности. Жаль, что это инициируется частными клиниками, потому что важна комплексная работа с Министерством здравоохранения. Надеемся быть услышанными. Потому что только совместная работа может привести к положительным результатам для пациентов.

Советы будущим мамам при перелете:

  • Выбирайте короткие перелеты.
  • Попросите врача-флеболога подобрать вам компрессионные гольфы.
  • Пейте воду.
  • Старайтесь чаще ходить и разминать ноги.

Сейчас получить бесплатную онлайн-консультацию* можно на сайте клиники veinaest.pro

*Внимание! Поставленная оценка будет предварительной, она не является диагнозом и должна быть интерпретирована лечащим врачом на основании клинических данных и УЗИ-диагностики.

Варикоз вен и беременность: лечить нельзя предупредить 2

Реклама.  ООО «КЛИНИКА ДОКТОРА БАБКИНА» ИНН 9703006066. eridLjN8KDPVc

Автор: Мария Смирнова
Самое читаемое
  • Стартовала реконструкция набережной Исети от ул. Куйбышева до ул. ДекабристовСтартовала реконструкция набережной Исети от ул. Куйбышева до ул. Декабристов
  • Продавцы маркетплейсов жалуются на навязывания условий и ценовой контрольПродавцы маркетплейсов жалуются на навязывания условий и ценовой контроль
  • ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывода 59 бортов за рубеж. Заведены уголовные делаФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывода 59 бортов за рубеж. Заведены уголовные дела
  • Рынок на 100 млрд руб. В России законодательно ограничат деятельность коучей и инфоцыганРынок на 100 млрд руб. В России законодательно ограничат деятельность коучей и инфоцыган
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.