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Генпрокуратура требует признать Meta экстремистской организацией

Генпрокуратура требует признать Meta экстремистской организацией
Иллюстрация: Яндекс.Дзен

Facebook, Instagram, WhatsApp могут прекратить деятельность в РФ. Генпрокуратуру возмутило заявление пресс-секретаря Meta Энди Стоуна о снятии запрета на призывы к насилию против российских военных.

#ТЕХНОЛОГИИ#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Генпрокуратура России потребовала признать Meta экстремистской организацией. Компания, напомним, владеет Facebook, Instagram, WhatsApp.

В Генпрокуратуре пояснили, что поводом стало сделанное накануне заявление пресс-секретаря Meta Энди Стоуна о том, что «в свете событий на Украине компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих».

Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации, — заявили в Генпрокуратуре.

На основании этого Генпрокуратура просит суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Также ведомство направило материалы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию со стороны сотрудников Meta.

В СК сообщили, что действия Энди Стоуна содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы) и 205.1 (содействие террористической деятельности, предусматривает наказание вплоть до пожизненного). СК оценит действия сотрудников компании.

Если суд примет решение о признании Метa экстремистской организацией, то участие в роли активных пользователей на всех аффилированных с этой организацией платформах может закончиться привлечением к уголовной ответственности, согласно российскому законодательству, — прокомментировал РБК ситуацию адвокат Александр Молохов.

Ранее на DK.RU: Власти решили, что делать с имуществом и сотрудниками уходящих из страны компаний

Автор: Александра Клименко
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