Зачем внедрять 1С:ERP, расскажут на конференции в Екатеринбурге

13 июля в отеле Hayatt​ Regency​ Ekaterinburg (ул. Бориса Ельцина, 8) состоится конференция «Решения 1С для цифровизации бизнеса». Принять участие в ней можно бесплатно.

Крупным предприятиям 1С:ERP может помочь в оптимизации процесса производства, организации эффективной работы в едином информационном пространстве, отслеживании ключевых показателей работы предприятия на всех уровнях управления и т.д.

Статистика по экономическому эффекту от внедрения ERP-систем «1С» впечатляет. На предприятиях до 199 автоматизированных рабочих мест прибыль растет в среднем от 14%, от 200 автоматизированных рабочих мест — на 8%, — рассказывает Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям фирмы «1С».

Бизнес выбирает решения «1С» по нескольким причинам.

Во-первых, это широкие функциональные возможности, которые реально необходимы российским компаниям в условиях постоянных изменений законодательства. Во-вторых, гибкость системы и возможность кастомизировать под себя бизнес-процессы, реализовать ноу-хау, не завися от вендора. Третья причина — наличие большого количества подрядчиков и специалистов «1С», которые могут внедрить ERP-системы в компаниях разного масштаба и профиля деятельности. Кроме того, «1С:Предприятие» легко интегрировать с другими системами и сервисами. А еще решения «1С» являются относительно недорогими. Фирме «1С» удается держать невысокие цены на рынке ERP и при этом активно развивать решения за счет массовости рынка «1С:Предприятия» в целом.

Подробнее о возможностях современных решений для цифровизации бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» расскажут на грядущей конференции, которая состоится в Екатеринбурге 13 июля.

Программа предполагает однодневную конференцию с пленарным заседанием, отраслевыми секциями и вернисажем программных продуктов. На конференции будут рассмотрены актуальные вопросы импортозамещения зарубежных систем и перехода на «1С:ERP».

Участники конференции смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы «1С» — методистам и разработчикам, разработчикам «1С-Совместных» решений, а также ознакомиться с опытом реализации проектов внедрения «1С:ERP» и других решений, пообщаться с представителями предприятий, обменяться мнениями по вопросам автоматизации бизнеса в ходе прямого общения друг с другом.

Участие в конференции бесплатное после прохождения обязательной регистрации.

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