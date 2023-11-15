Алексей Долгов утвержден в должности президента УБРиР

Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) утвердил Алексея Долгова в должности президента банка. Соответствующее решение было принято на заседании, состоявшемся 15 ноября.

Ранее кандидатуру согласовал Банк России. Предыдущие два месяца Алексей Долгов исполнял обязанности руководителя банка, а в августе 2023 г. возглавил коммерческий блок УБРиР в статусе первого вице-президента.

Я благодарен за доверие акционерам. Банк уже сформировал и презентовал представителям СМИ и клиентам новую управленческую команду, костяк которой составляют выходцы из крупных федеральных компаний. Сейчас мы завершаем разработку новой стратегии и решаем текущие задачи бизнеса, связанные и с привлечением партнеров в розничном и корпоративном сегменте, и с активизацией работы с действующей базой. Мы уже начали реализовывать зарплатные проекты с новыми для банка клиентами из сферы образования и медицины, государственными структурами. В работе с юрлицами мы будем акцентировать внимание на совершенствовании текущих бизнес-процессов и на внедрении новых решений, соответствующих требованиям рынка, — сказал Алексей Долгов.

Новый президент УБРиР работает в банковской сфере более 20 лет. Занимал руководящие позиции в региональных подразделениях ведущих федеральных банков. В 2021 году был признан «Банкиром года» в Екатеринбурге по результатам голосования экспертов премии «Человек года» издания «Деловой квартал».

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О БАНКЕ

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 г.. УБРиР входит в список 25 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА на 01.07.2023).

Центральный банк РФ восемь лет подряд включает УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 г. УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 41 регион страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает более 23500 устройств.

УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 51 учреждение в 30 городах и 10 регионах России.

В сентябре 2018 г. банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей. В 2022 г. УБРиР открыл курс финансовой грамотности на платформе Skillbox, а в 2023 — запустил свою онлайн-программу «Кошелек и жизнь: курс об управлении личными финансами».