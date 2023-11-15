Алексей Долгов утвержден в должности президента УБРиР
Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) утвердил Алексея Долгова в должности президента банка. Соответствующее решение было принято на заседании, состоявшемся 15 ноября.
Ранее кандидатуру согласовал Банк России. Предыдущие два месяца Алексей Долгов исполнял обязанности руководителя банка, а в августе 2023 г. возглавил коммерческий блок УБРиР в статусе первого вице-президента.
Я благодарен за доверие акционерам. Банк уже сформировал и презентовал представителям СМИ и клиентам новую управленческую команду, костяк которой составляют выходцы из крупных федеральных компаний. Сейчас мы завершаем разработку новой стратегии и решаем текущие задачи бизнеса, связанные и с привлечением партнеров в розничном и корпоративном сегменте, и с активизацией работы с действующей базой. Мы уже начали реализовывать зарплатные проекты с новыми для банка клиентами из сферы образования и медицины, государственными структурами. В работе с юрлицами мы будем акцентировать внимание на совершенствовании текущих бизнес-процессов и на внедрении новых решений, соответствующих требованиям рынка, — сказал Алексей Долгов.
Новый президент УБРиР работает в банковской сфере более 20 лет. Занимал руководящие позиции в региональных подразделениях ведущих федеральных банков. В 2021 году был признан «Банкиром года» в Екатеринбурге по результатам голосования экспертов премии «Человек года» издания «Деловой квартал».
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