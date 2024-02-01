Федеральный ритейлер рассказал, как растет спрос на открытие франчайзинговых магазинов

В 2023 г. количество франчайзинговых точек этой торговой сети увеличилось на 37,5% — до 346 магазинов. В следующем году компания рассчитывает на еще более значительный рост.

Как рассказали в торговой сети «Пятерочка», самыми популярными регионами для открытия франчайзинговых магазинов стали:

Московская область (в 2023 г. открыто 36 точек)

Ленинградская область (18 точек)

Мурманская область (7 точек).

Кроме того, партнерские магазины в прошлом году появились в пяти новых регионах: Белгородской и Смоленской областях, в Республике Чувашия, в Карелии и Марий Эл.

Всего в 2023 г. сеть открыла 89 новых франчайзинговых точек (30% запустили новые партнеры). В текущем году по франшизе будет введено минимум 350 объектов.

Продолжает набирать обороты тренд на предпринимательство, все больше людей хотят управлять хоть и небольшим, но своим делом. Франшиза продовольственного магазина была и остается эффективным стартом. Мы со своей стороны будем развивать предложение, учитывая наиболее востребованные запросы. Например, планируем активно подключать магазины наших партнеров-франчайзи к сервису экспресс-доставки, — прокомментировал Михаил Кольцов, директор департамента развития франчайзинга торговой сети «Пятерочка».

В среднем на каждого партнера сейчас приходится около пяти франчайзинговых точек, при этом 11% франчайзи управляют более чем десятью магазинами.

Ранее DK.RU рассказал, что холдинг X5 Group, куда входят магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», занял четвертое место в рейтинге самых крупных работодателей России. Там работает 344,8 тыс. сотрудников.

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