Ольга Кононова: «Принцип ресторана «Маша и Медведь» — не казаться, а быть по-настоящему»

В ЖК «Макаровский» состоялось официальное открытие ресторана домашней кухни «Маша и Медведь». С конца 2023 г. проект работал в Екатеринбурге в техническом режиме и уже успел обзавестись поклонниками.

«Маша и Медведь» стал первым в России и третьим по счету рестораном сети. Первое заведение Baden Family открыла в Дубае в 2021 г. в районе пляжа Jumeirah Beach Residence. Второе – в 2023 г. в торговом центре Dubai Mall.

Отметим, что уникальные права на использование айдентики мультсериала Baden Family получила после заключения лицензионного соглашения со студией Animaccord, которая подарила миру «Машу и Медведя». Таким образом, уральская компания получила право на развитие ресторанного проекта по франшизе.

Кухня, которая была создана для «Маши и Медведя», достойна всего мира. «Маша» популярна во многих странах: в Италии, Испании, Германии, концепция действительно классная, известная. Я уверен, что Маша и каша скоро будут в каждом городе России и во всех городах стран СНГ, — сказал Евгений Кононов, учредитель группы компании Baden Family.

В меню ресторана в Екатеринбурге — любимые традиционные блюда, приготовленные по домашним рецептам. Каждая позиция тщательно проработана профессиональной командой поваров и кондитеров.

Мы, взрослые, готовы пробовать разную еду, что-то новое в разных странах. Но, уверена, родители меня поймут — накормить детей и так бывает непросто, а уж незнакомой едой — тем более. Когда мы пожили какое-то время в Дубае, то поняли, что не нашли там ни одного заведения с блюдами, подходящими для всей семьи, где можно было бы классно провести время с детьми. Тогда мы сами сделали ресторан с понятной детям кухней, куда можно прийти на завтрак, обед или на праздник. Мы получили много классных отзывов на проект в Дубае, потому что дети из России и постсоветского пространства нашли там еду, которую привыкли есть, которую им дома готовят мамы и бабушки. У родителей уже выбора не было, дети тянут идти есть только туда. Я не шучу, к нам многие начали ходить семьями, мы видели туристов, одних и тех же людей по три раза в день, — сказала Ольга Кононова, основатель проекта «Маша и Медведь».

Проверенная формула будет тиражироваться, а каждое новое заведение будет привносить в общую картину свои краски.

У нас есть однозначная позиция, которая подходит для всех. В каждом регионе, в каждой стране мы будем адаптировать часть меню и создавать аутентичные местные блюда, еду, которую приготовили бы местные бабушка и мама. Соотношение будет 30% — интернациональное меню, 30% — фирменное меню, 30% — кухня конкретного региона. И, конечно, во всех ресторанах всегда будут присутствовать русские блюда, а также сезонное меню и национальные сезоны, когда шефы на время меняются ресторанами. Будет вкусно и интересно! — сказал коммерческий директор Baden Family Станислав Колчин.

Общая площадь ресторана в ЖК «Макаровский» — 761 кв.м, из них почти 200 кв.м — детское игровое пространство с бесплатным доступом для посетителей. Получилась не просто игровая зона, а отдельный сказочный мир, где живут детский смех, улыбки и, конечно, Маша и Медведь.

Провести время интересно и безопасно здесь смогут дети всех возрастов — от совсем малышей до ребят постарше: есть отдельная комната для мастер-классов, зона интерактивов, вязаный лабиринт, горки и мягкие бассейны. Если захочется сделать перерыв от активных игр, есть развлечения спокойного характера — кубики, куклы и т.д. или зона с мягкими пуфиками, где можно посмотреть несколько серий любимого мультфильма «Маша и Медведь». Каждый день маленьких посетителей ресторана будут встречать профессиональные аниматоры, малышей до двух лет — няни и, конечно, главные герои мультсериала.

В ресторане планируют проводить детские дни рождения, выпускные из детских садов и другие праздники. Количество предлагаемых кулинарных мастер-классов уже сейчас достигает более трех десятков, в числе самых популярных — приготовление пиццы и роспись имбирных пряников.

В моей жизни основной и глобальной ценностью являются дети. Всегда, когда я иду в ресторан, у меня главный вопрос — где бы мне с ними было приятно провести это время. И основная идея при создании ресторанов заключалась в том, чтобы и взрослые, и дети вместе себя классно чувствовали. Мы создали такое заведение, где дети знают, чем себя занять, а взрослые могут посидеть, отдохнуть, насладиться едой и компанией. В итоге все качественно проводят время и все наслаждаются жизнью, — подчеркнул Евгений Кононов.

На официальное открытие ресторана в Екатеринбург прилетел сценарист и режиссер мультфильма «Маши и Медведь» Денис Червяцов.

Все, что есть в мультфильмах — это все из нашего детства. Не только из моего, а из детства всех ребят, которые вместе со мной работали. Мы все привнесли в проект что-то личное, каждый свое. Мультсериалу уже 15 лет, и когда мы его начинали, я не мог даже подумать, настолько захватывающим окажется для меня это приключение, когда каждый день будет полон новых открытий, как и сегодня. Приглашение на открытие ресторана «Маша и Медведь» стало для меня неожиданным и очень приятным. Я все время говорю, что человек что-то должен создать. Мы создали мультфильм, а Baden Family создали рестораны, привнесли в них свои впечатления, душу, воспоминания и энергию. Маша с Мишей продолжают дальше шагать по планете. Я хочу пожелать, чтобы сеть «Маша и Медведь» развивалась, чтобы ее посещение приносило людям удовольствие, — пожелал Денис Червяцов.

Меню ресторана в Екатеринбурге оценят и дети, и взрослые. В нем сочетаются блюда русской и итальянской кухни, а также классика фастфуда — бургеры, картошка-фри, наггетсы. Пирожки с капустой соседствуют с пиццей, борщ — с карбонарой, «селедка под шубой» — с салатом «Цезарь», а фаршированные перцы — с ризоттто с белыми грибами.

Специальное предложение: нежные сырники с клубникой и сметаной, розовая манная каша со свежим соком малины, куриный суп с буквами, домашний бутерброд с «кобасой» и сыром, машин оливье с секретными ингредиентами, спагетти с осадками в виде фрикаделек, пельмешки от панды и жемчужные слабогазированные морсы из натуральных ягод. А на всех котлетах как знак высокого качества мясной продукции посетители найдут отпечаток лапы Медведя.

У меня была идея, а Евгений (Евгений Кононов, прим. ред.) соединил кухню с таким сумасшедшим крутым брендом. Казалось, что это нереально, однако открылся уже третий ресторан сети. Еда в России — это 100% не про бизнес, это про любовь. В Екатеринбурге мы хотели вспомнить вкусы нашего родного города, вкусы нашего детства. Тут будет очень много блюд из советской кухни — сахарное печенье со сливочным маслом, трубочки со сгущенкой, пирожные-корзиночки с белковым кремом, черемуховые вареники с творогом, чай из самовара с баранками. Уважаемые взрослые 30, 40, 50 лет и старше, приходите за воспоминаниями, приводите своих детей и внуков. Я люблю это место, я обожаю готовить, обожаю угощать людей, чтобы они получали кайф от еды, — призналась Ольга Кононова.

Несмотря на название и формат, «Маша и Медведь» востребованы в ОАЭ и на Урале не только у семейной, но и у бизнес-аудитории.

В Дубае я сама много раз наблюдала, как за сырниками и пельмешками приходят в одиночку взрослые люди в костюмах. Они делают заказы и соседствуют с детьми, чтобы вкусно, по-домашнему поесть. В Екатеринбурге начинается такая же история. Сейчас мы работаем над дополнением меню, будем предлагать ранние деловые завтраки, — рассказала Ольга Кононова.

Сеть ресторанов планируют развивать в нескольких форматах.

Первый — это ресторан с полноценным меню. Второй — это пиццерия с хэппи-милами, с доставками и так далее. Третий — это фан-кафе, где 70% площади всего заведения занимает игровая с квестовой механикой в мире Маши и Медведя. Четвертый формат — это поп-ап, уличный фуд-трак либо маленький островок, например, в торговых центрах или в аэропортах. Пятый формат объединяет все четыре формата внутри себя, — сказал Станислав Колчин.

Открытие второго, флагманского проекта «Маша и Медведь» в Екатеринбурге площадью порядка двух тыс. кв. м анонсировано на 2025-2026 гг. Заведение разместят в парке Маяковского в здании, где ранее работал клуб Gold. «Маша и Медведь» в ЦПКиО будет многоформатной площадкой, где с легкостью можно провести четыре-шесть часов: для посетителей будет работать детский парк, в т.ч. зона с квестовой механикой, кафе, пиццерия, фан-кафе и поп-ап.

Адрес: ЖК «Макаровский», Олимпийская набережная, 9/1

Фото: Денис Полуэктов

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