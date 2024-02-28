Сэкономили часы рабочего времени и начали производить в разы больше

Сельское хозяйство — отрасль со своими правилами и принципами работы. Аграриям свойственно опасаться, но делать. Как нацпроект «Производительность труда» помогает им налаживать процессы.

Пять лет назад Свердловская область стала одним из пилотных регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда». Он стартовал в 2018 г. с целью поднять производительность труда отечественных компаний минимум на 15%. За это время на Среднем Урале к программе присоединились более 240 компаний из разных отраслей: промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, торговля и другие. Пять лет работы показали: улучшать производство и наращивать обороты в условиях дефицита кадров, внезапных санкционных ограничений и других проблем реально. Помощниками стали универсальные инструменты, отлично работающие в компаниях разного масштаба и рода деятельности.

В середине февраля 2024 г. в Екатеринбурге прошло координационное совещание по развитию в регионе нацпроекта, на нем же были подведены итоги пятилетней работы.

— За пять лет «Производительность труда» и другие нацпроекты доказали свою эффективность. Они стали подспорьем в решении стратегических задач, стоящих перед страной: преодолении импортной зависимости, расширении номенклатуры продукции, применении новых технологий, обеспечении экономической безопасности. Одним из действенных инструментов оказалась оптимизация производственных процессов, внедрение принципов бережливого производства, — подчеркнул Алексей Шмыков, первый заместитель губернатора Свердловской области, куратор проекта в регионе.

Итоговые цифры на самом деле впечатляют: благодаря нацпроекту и используемым в нем инструментам бережливого производства выработка оптимизированных участков выросла в среднем в полтора раза, время изготовления продукции сократилось на 40%, а запасы незавершенного производства — на 42%. Экономический эффект превысил 3 млрд руб.

По данным опроса Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Свердловской области (РЦК), — местного оператора госпрограммы — 92% компаний удовлетворены участием в нацпроекте, хотя сначала многие отнеслись к инициативе настороженно.

— Компании вначале осторожничали, присматривались. Только в 2021-22 годах, когда накопилась «критическая масса» положительных примеров и они убедились в результативности методик РЦК по внедрению инструментов бережливого производства, в госпрограмму вошли крупные производственники — «Уралэлектромедь», «ВСМПО-Ависма», Каменск-Уральский металлургический , Синарский трубный заводы и другие, — вспоминает Александр Казаков, генеральный директор областного Фонда технологического развития промышленности Свердловской области, на базе которого функционирует местный РЦК.

На начальном этапе реализации нацпроекта многие компании, подчеркивают в РЦК, смущало то, что «Производительность труда» охватывает все отрасли, помогая налаживать работу в условиях нехватки кадров как на крупных заводах, так и в небольших торговых компаниях. Казалось, что сферы насколько разные, что помочь организациям в рамках одной программы просто невозможно. Оказалось — казалось.

Ярким примером того, как «Производительность труда» помогает решать важные вопросы и наращивать объемы производства, стала реализация программы в отрасли сельского хозяйства.

Именно сельское хозяйство сегодня в России — отрасль очень рискованная с точки зрения ведения бизнеса, но одновременно жизненно необходимая всей стране. Сложные вопросы, которые аграриям приходится решать ежедневно, охватывают все этапы производственного процесса: от найма персонала до оформления документации на получение субсидий, от договоров на поставки продукции в сети до борьбы с непредвиденными природными катаклизмами.

Аграрии, однако, не сдаются. Сразу несколько свердловских сельхозпредприятий приняли участие в нацпроекте «Производительность труда» и сейчас подводят приятные итоги. Например, в ООО «Новопышминское» — многопрофильном аграрном предприятии, которое входит в число лидеров сельскохозяйственной отрасли Свердловской области по надою, уверенно констатируют: нацпроект помог улучшить производство на молзаводе.

— Мы очень долго сомневались, вступать ли нам в нацпроект. Было ощущение, что программа больше подходит предприятиям конвейерного типа, таким как металлообработка. Но все сомнения развеялись уже на этапе посещения мастер-класса РЦК, на котором своим опытом делились представители других компаний. После этого подписали соглашение с РЦК, определили пилотный проект — участок фасовки кефира,

провели диагностику, выявили 13 проблемных мест, сделали диаграмму спагетти. Семь проблем из выявленных удалось решить сразу, с остальными сейчас работаем. Производственный путь сократили в три раза, эффективность на кефирной линейке тут же выросла. Мы убедились, что бережливое производство работает и применимо к любому процессу, обучили внутренних тренеров и определили планы на дальнейшие проекты, — рассказала генеральный директор ООО «Новопышминское» Любовь Вяткина.

Проблемы, которые были выявлены на производственной площадке предприятия, «съедали» 805 минут рабочего времени, главной проблемой оказалась ограниченная пропускная способность конвейера, из-за чего приходилось регулярно останавливать фасовку.

Проект, пояснила Любовь Вяткина, будет действовать на протяжении трех лет. Следующая стадия — тиражирование полученного опыта на всех направлениях работы хозяйства: растениеводство, кормозаготовка, животноводство, в цехе молочного производства.

Наша задача — найти узкие места и решить вопросы эффективности, ведь это та же работы с себестоимостью. Нацпроект подходит для любой сферы, ведь это основы, при которых меняется мышление людей — на процесс смотришь уже другими глазами, — подчеркнула глава ООО «Новопышминское».

Еще один пример того, как нацпроект помог улучшить производственные процессы, — кейс ООО «Агрофирма «Восточная». Это предприятие вступило в проект с целью улучшить производство сырого коровьего молока: оптимизировать процессы, снизить влияние на производство негативных факторов и в дальнейшем растиражировать полученные знания на всю продуктовую линейку.

Директор агрофирмы «Восточная» Михаил Женин констатировал: в проект решились вступить не сразу, но первые итоги безусловно положительны:

— Еще в 2020 году я посетил семинар, который проводил Региональный центр компетенций у себя на базе в Екатеринбурге. Сильно заинтересовала программа, но тогда я сделал вывод, что она больше подходит промышленному сектору — сельского хозяйства в кейсах не было вообще. Казалось, что в нашем производстве сырого молока и растениеводстве применить описанные механизмы невозможно — нет таких технологических линий. Прошло какое-то время, в 2021 или 2022 году вновь было совещание по вопросу этого нацпроекта. На нем побывал мой заместитель, приехал, как и я ранее, воодушевленный: «Надо что-то делать, двигаться». Но вновь обсудили и решили, что это не для нас, снова духу не хватило. В 2023 году РЦК снова пригласили в программу, уже с Минсельхозом области. И на этот раз мы согласились — желание ведь было давно, а на этот раз нам подробно объяснили, что программа подходит и для аграриев. Так и началась эта история.

Почему мы так хотели в программу? Есть желание увеличивать производительность труда, выработку продукции. Сомнения были из-за того, что мы не понимали, куда у нас можно применить предлагаемые методики. Когда началось обучение, в том числе основам бережливого производства, когда к нам приехали специалисты и мы начали вникать во все процессы — стало понятно, на что мы замахиваемся, что именно будем улучшать. В итоге выбрали постоянно повторяющийся процесс — доение животных. Думали, что меняем только его, а в итоге поменяли весь процесс производства молока. В цепочку вошли все процессы, протекающие в одном корпусе, функции всех людей, работающих там. Провели хронометражи и сразу стало понятно, что это точно надо было сделать — выявили массу логистических моментов, когда сотрудник, например, просто простаивал, ожидая результата от других, были моменты ненужных перерывов, и немало. Это и начали менять.

Конечно, с внедрением новшеств все не так просто — люди всегда все новое воспринимают с опаской, пытаются отторгать. Но понемногу перестраиваем все и в головах людей, и в технологических линиях. Уже закупили дополнительное оборудование, ждем его поставку и установку. Сейчас мы находимся в стадии запуска и уверены, что добьемся в итоге идеальной картинки производства, а первые результаты видим уже сегодня.

Еще один пример вхождения в нацпроект компании из аграрного сектора — кейс ООО «Народное предприятие «Искра». Предприятие участвует в проекте три месяца, за это время на предприятии была проведена диагностика, сейчас предпринимаются первые шаги по улучшению производственных процессов.

Руководитель НП «Искра» Александр Попков рассказал о том, чего ждет от участия в «Производительности труда»:

— Мы пришли в проект с задачей улучшить производство сырого коровьего молока сырого на одной ферме: перейти с двухразовой дойки на трехразовую с тем же числом работников, что есть на сегодня. Для этого нужно было провести аудит существующих процессов, переформатировать технологию. Что-то мы сделали своими силами, но очень нужен был взгляд со стороны, чтобы ситуацию оценили объективно, незамыленным взглядом, основываясь на опыте других предприятий, не только сельскохозяйственного сектора. Сейчас процессы запущены, результаты ждем через несколько месяцев. Мы на предприятии уверены, что они будут существенными.

Нацпроект «Производительность труда» заканчивается в 2024 г. Участие в нем занимает полгода, поэтому компаниям, которые хотят оптимизировать свои рабочие процессы и получать максимум от производства, пора «запрыгивать в последний вагон», — отметил Алексей Шмыков.

В рамках госпрограммы эксперты Федерального и Регионального центров компетенций бесплатно обучают персонал предприятий, передают инструментарий и методики, помогают оптимизировать самые важные участки производств. Компании-участники получают налоговые льготы, помощь в выходе на зарубежные рынки, льготное финансирование в Фонде развития промышленности.

Фото: РЦК, ООО «Новопышминское», ООО «Агрофирма «Восточная»



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