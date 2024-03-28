В Екатеринбурге пройдет хакатон «ИТы герой» для студентов уральских вузов

Студенты ИТ-специальностей смогут решить крутые кейсы, познакомиться с потенциальными работодателями, оценить свои компетенции и получить классные призы.

5 и 6 апреля пройдет второй хакатон «ИТы герой» для студентов уральских вузов. 7 апреля для участников хакатона будет организован Ассессмент-центр для оценки компетенций студентов.

Организаторы мероприятия — региональный дистрибьютор 1С «Прайм Регион» и «Точка кипения – Екатеринбург».

Цель хакатона — дать студентам набор знаний, которые сложно получить в ходе обучения. Здесь участники смогут продемонстрировать свои навыки, а потенциальные работодатели — увидеть талантливых студентов, которых можно пригласить их на практику или стажировку.

Хакатон «ИТы герой» поддерживают:

Компания «Диджи Тех». Уже более 5 лет компания предоставляет качественные IT-услуги для бизнеса и занимается решением широкого спектра задач в области информационных технологий, обеспечивая клиентам комплексные решения и индивидуальный подход к каждому проекту. Специалисты «Диджи Тех» постоянно совершенствуют свои навыки и следят за последними тенденциями в мире информационных технологий, чтобы предоставлять клиентам самые современные и эффективные решения.

Уже более 5 лет компания предоставляет качественные IT-услуги для бизнеса и занимается решением широкого спектра задач в области информационных технологий, обеспечивая клиентам комплексные решения и индивидуальный подход к каждому проекту. Специалисты «Диджи Тех» постоянно совершенствуют свои навыки и следят за последними тенденциями в мире информационных технологий, чтобы предоставлять клиентам самые современные и эффективные решения. Первый Бит – международная IT-компания. Офисы Первого Бита открыты в девяти странах мира. Компания занимается автоматизацией и цифровизацией бизнеса: от поставки IT-оборудования клиентам до работы с данными и изменения их бизнес-модели. Решения компании гарантируют устойчивое развитие бизнеса клиента и делают его сильнее.

– международная IT-компания. Офисы Первого Бита открыты в девяти странах мира. Компания занимается автоматизацией и цифровизацией бизнеса: от поставки IT-оборудования клиентам до работы с данными и изменения их бизнес-модели. Решения компании гарантируют устойчивое развитие бизнеса клиента и делают его сильнее. 1С-Рарус — группа компаний, которая является совместным предприятием «1С» и «Рарус». Она создана в 1994 г. За 30 лет работы открыла множество офисов в пяти странах. Компания специализируется на комплексной автоматизации бизнес-процессов на платформе «1С:Предприятие 8», консалтинговой и экспертной поддержке, информационно-технологическом сопровождении, разработке корпоративных сайтов, интернет-магазинов на платформе «1С-Битрикс» и мобильной разработке на платформе ReactNative.

На хакатоне «ИТы герой» студенты смогут получить обратную связь по своим проектам от ведущих специалистов в сфере разработки и внедрения программных продуктов и сервисов. Команды, представившие лучший проект, получат денежный приз.

Первый хакатон «ИТы герой» поддержали:

Фирма «1С» — специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения.

специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения. Ideco — российский разработчик программных продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур любого уровня сложности, миссией которого является создание инновационных решений и сервисов, нацеленных на долгосрочное партнерство. Входит в Ассоциацию Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт», некоммерческого партнерства «Руссофт» , некоммерческого партнерства «Форум независимых разработчиков программного обеспечения» (ISDEF).

российский разработчик программных продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур любого уровня сложности, миссией которого является создание инновационных решений и сервисов, нацеленных на долгосрочное партнерство. Входит в Ассоциацию Разработчиков Программных Продуктов некоммерческого партнерства , некоммерческого партнерства Прайм 1С Екатеринбург — лидер рейтинга фирм «1С-Франчайзи» по Свердловской области, и компания 1С-Рарус – Челябинск.

На хакатон приглашаются студенты следующих специальностей: программисты, аналитики, разработчики, UI/UX дизайнеры, продакт-менеджеры, инженеры и маркетологи, тестировщики и др.

Хакатон пройдет в пространстве «Точки кипения – Екатеринбург» по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, пятый этаж.

Приглашаем к участию спонсоров, а также HR-специалистов ИТ-компаний.

Для HR-специалистов будет организован тренинг наблюдателей и практика в рамках Ассессмент-центра.

Вопросы по партнерству, спонсорской поддержке и участию в Ассессмент-центре можно задать по email: rade@prime-1c.ru

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