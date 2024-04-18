«Думаю, в течение 5-10 лет в Екатеринбурге должны исчезнуть все ветхие двухэтажки»

Директор группы компаний «Априори» Сергей Козлов — о том, как эффективнее обновлять старый жилой фонд, сохранять объекты культурного наследия и активнее заниматься благоустройством города.

Строительная отрасль — один из драйверов Екатеринбурга. Девелоперы развивают новые территории и строят современное жилье вместо ветхих построек, восстанавливают объекты культурного наследия и вкладываются в благоустройство. Директор группы компаний «Априори» и депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Козлов рассказал о том, какие проблемы предстоит решить в ближайшие годы, чтобы город развивался комплексно.

Три года назад, когда в Екатеринбурге заговорили о КРТ, этот механизм воспринимали с опаской — и жители, и органы власти, и застройщики. Сейчас ситуация изменилась?

— Я бы предпочел оценить эффективность этого механизма после того, как завершится реализация первых проектов. Но уже сейчас мы видим, что этот инструмент рабочий и позволяет соблюсти интересы всех сторон.

Муниципалитету КРТ помогает не только избавляться от ветхого жилья и улучшать условия жизни людей, но и обеспечивает по-настоящему комплексное развитие этих территорий. Соглашения о КРТ предполагают, что застройщик, например, берет на себя обязательства по выделению участков под детские сады и школы и проектированию этих объектов. А за счет того, что реализация проекта КРТ разыгрывается на аукционе, в муниципальный бюджет поступают дополнительные средства.

Девелоперы получают земельные участки в сложившихся районах города с социальной, инженерной инфраструктурой, недалеко от действующих предприятий или офисов. Это очень важный момент — к сожалению, новые районы Екатеринбурга не могут похвастаться достаточным количеством рабочих мест.

При этом застройщики в рамках КРТ защищены от потребительского экстремизма — хорошо знаю, что до КРТ было много споров о компенсации.

Люди, чьи дома попадают в границы КРТ, тоже остаются в выигрыше, переезжая в новые квартиры — для многих это долгожданное событие. При этом механизм работает так, чтобы права собственников недвижимости не ущемлялись.

Каждый год городские власти выделяют деньги на расселение из ветхого и аварийного жилья. Эти программы не дублируют друг друга?

— Нет. Помимо домов, официально получивших статус ветхого жилья, в городе большое количество старых двухэтажных зданий в удручающем состоянии. Их строили с расчетом на 30-40 лет, а фактически они служат более 70. Чтобы продлить срок их эксплуатации, в домах проводят капремонт — меняют сети тепло- и водоснабжения, канализацию. Жители своими силами меняют окна и двери. Но это не решает проблему полностью.

Большое количество таких домов как раз находилось в Орджоникидзевском районе. Недавно объезжал его и увидел, что за последнее время многие из этих домов были снесены — благодаря тому, что попали в зону КРТ.

Сейчас в Екатеринбурге реализуется шесть контрактов по КРТ жилой застройки и два — по развитию нежилой. В 2024 г. планируется включить в программу еще шесть площадок. Это хороший темп — думаю, что таким образом в течение 5-10 лет в Екатеринбурге должны исчезнуть все двухэтажные дома, непригодные для жизни. Но многое будет зависеть от того, как федеральная власть будет поддерживать застройщиков и жителей по льготной ипотеке.

Как вы относитесь к КРТ нежилых территорий? Сейчас в Екатеринбурге дефицит промышленных площадей, и, кажется, что такие земельные участки было бы логичнее отдать производственникам.

— На мой взгляд, в этом вопросе нужно искать баланс. С одной стороны, сейчас в городе много деградировавших промышленных территорий. С другой, в каждом районе должны быть рабочие места, чтобы минимизировать трудовую миграцию внутри города.

Что я имею в виду? Во многих жилых районах Екатеринбурга есть крупные промышленные предприятия, которые раньше могли занимать площадь в несколько сотен гектар. После модернизации им необходимо в 10 раз меньше, а вакантные помещения начинают сдаваться или продаваться под склады и небольшие производства.

Практика показывает, что очень часто на таких объектах должным образом не обеспечиваются требования безопасности. Наглядный пример — недавний пожар на площадке производственного комплекса Уралмашзавода. Старый фонд, как его ни латай, останется старым. Редко новые собственники вкладываются в реконструкцию объектов.

Думаю, что в ближайшие 10 лет мы увидим, как промышленные предприятия будут ужиматься и включать часть своей территории в инвестиционные программы по строительству жилья. Но важно при этом сохранить рабочие места в шаговой доступности от дома. К сожалению, сегодня мы видим, как жителям новых районов приходится по несколько часов в день тратить на дорогу до своего предприятия и обратно.

Проблему трудовой миграции можно как-то решить?

— Сейчас декларируются планы по строительству технопарка электронной промышленности в Новокольцовском районе, где уже возведены спортивные объекты и общежития для студентов, а в настоящий момент строится жилье и кампус УрФУ. Если проект по созданию технопарка все-таки будет реализован — это будет первый новый район Екатеринбурга, где жители сразу получат не только жилье и социальную инфраструктуру, но и рабочие места.

Огромное количество памятников культурного наследия в городе находятся в плачевном состоянии. Почему это происходит?

— Нужно понимать, что большая часть зданий, находящихся в удручающем состоянии, — в федеральной или частной собственности. Печальным образом складывается судьба гостиницы Мадрид: за 15 лет в ведении Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры она практически превратилась в руины. То же самое — с гостиницей Урал: в одной из частей здания с шестого этажа можно увидеть подвал, потому что не осталось ни одного перекрытия. Обрадовался, когда руководитель компании Prinzip заявил о планах по ее восстановлению — надеюсь, у них все получится.

Наши реставраторы и архитекторы говорят, что памятники архитектуры в городе должны принадлежать муниципалитету. Либо их необходимо передавать в частную собственность, находя им новое применение.

Я согласен с этим тезисом. Тем более что наши застройщики уже серьезно преуспели в этом направлении. Например, «УГМК-Застройщик» восстановил здание лаборатории при Симановской мельнице — сейчас там находится детский сад. Серьезно поднаторел в этом направлении «Деловой дом на Архиерейской» — сейчас они восстанавливают «Дом головы Симанова», а затем планируют реконструировать гостиницу Исеть.

Реставрация здания-памятника требует значительных затрат, превышающих расходы на капремонт или строительство нового объекта. Такие проекты связаны с использованием дорогостоящих материалов, долгими процедурами экспертизы и приемки. Важно найти для отреставрированного памятника новое применение. Не каждый инвестор готов к таким вызовам. Поэтому компании, которые готовы заниматься восстановлением памятников, нужно всячески поддерживать.

В Екатеринбурге часто говорят о том, что благоустройство города оставляет желать лучшего. Вы с этим тезисом согласны?

— Мне, как и многим жителям города, хотелось бы, чтобы у нас было как можно больше зеленых зон. Отчасти ответить на этот запрос стараются застройщики, создавая дворы с большим количеством зеленых насаждений. Крупные проекты по обустройству общественных пространств реализуются и на бюджетные деньги.

Вопросы о создании новых городских парков и благоустройстве действующих поднимаются не так часто, как бы того хотелось — городской бюджет ограничен, и перед ним стоит огромное количество социальных обязательств, от зарплаты бюджетникам до строительства новых школ.

Но существуют разные инструменты, которые помогают получить альтернативные источники финансирования. Например, сейчас в Екатеринбурге завершается голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». Жители города могут поддержать проект благоустройства одного из восьми парков и бульваров. Если мы сможем набрать необходимые 380 тыс. голосов — город получит федеральное финансирование на благоустройство парка-победителя. Здорово, что такая программа существует.

Пока по непонятной для меня причине этот процесс движется медленно — за две недели до конца голосования мы имеем менее половины голосов. До 30 апреля вы можете проголосовать за благоустройство парка в своем районе с помощью портала Госуслуг или волонтеров, которые работают в торговых центрах. Помните, мы сами творцы своего счастья.



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