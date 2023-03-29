Актуальные темы для торгового бизнеса поднимут на едином семинаре 1С
Представителей торговых предприятий Екатеринбурга и области приглашают на семинар, посвященный новым бизнес-реалиям и их отражению в 1С. Мероприятие пройдет онлайн 5 апреля 2023 г. в 10.00 (по Екб).
Перед слушателями выступят ведущие специалисты фирмы «1С», которые расскажут:
— Какой функционал для работы на маркетплейсах есть в типовых 1С;
— Как подключить СБП в 1С и зарабатывать больше с каждой продажи;
— Как работать с электронными перевозочными документами в сервисе 1С-ЭПД и в мобильном приложении для водителей;
— О практике работы после перевода бизнеса на Единый налоговый счет: как автоматизировать взаимодействие с ЛК ФНС в 1С;
— Как оценить каналы продаж, спланировать запуск новых продуктов и выход на новые рынки — анализируем бизнес с 1С:УНФ;
— Как управлять ассортиментом;
— 1С:Управление нашей фирмой, 1С:Розница,
— 1С:РМК — обзор новых возможностей для малого бизнеса;
— Сервисы 1С для повышения эффективности бизнеса;
— Маркировка пива, зерна и продуктов его переработки (мука, крахмал и т.д.).
Каждый участник семинара получит записи выступлений спикеров и сертификат участника. Кроме того, все желающие смогут получить консультацию экспертов и задать интересующие вопросы.
Участие в семинаре бесплатное, необходима регистрация.
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