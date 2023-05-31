«Подрядчик года – 2023»: продолжается сбор заявок и максимально актуальных данных

Сообщается, что заявки от компаний, поданные в 2022 г., остаются в силе, но данные в них необходимо актуализировать, иначе жюри не сможет их рассмотреть.

Строителей и проектировщиков Среднего Урала приглашают принять участие в традиционной номинации конкурса «Человек года»: «Подрядчик года: проектирование и строительство». Участвовать в номинации могут компании, занимающиеся разработкой проектов недвижимости и их возведением.

Конкурс, который традиционно проводят DK.RU, СРО «Лига проектных организаций» и «Уральское объединение строителей», помогает молодым компаниям заявить о себе на рынке, а уже известным игрокам напомнить о том, с какими проектами они работают и какой вклад вносят в развитие отрасли. Напомним, номинация появилась в ответ на запрос представителей бизнес-сообщества. За четыре года ее существования было подано и рассмотрено более ста заявок, девять компаний стали номинантами.

Важно отметить: заявки, отправленные на участие в номинации в 2022 году, остаются в силе, но всем участникам необходимо актуализировать информацию о себе. Необходимо предоставить максимально актуальные данные по следующим критериям:

История: год основания, деятельность в качестве подрядчика в сфере строительства и проектирования за последние семь лет.

год основания, деятельность в качестве подрядчика в сфере строительства и проектирования за последние семь лет. Развитие: увеличение численности сотрудников (рабочих мест) по сравнению с прошлым годом.

увеличение численности сотрудников (рабочих мест) по сравнению с прошлым годом. Достижения: главные достижения за последние два года, строительство и проектирование объекта, который вносит вклад в развитие города (указать список объектов).

главные достижения за последние два года, строительство и проектирование объекта, который вносит вклад в развитие города (указать список объектов). Выручка: увеличение размера выручки за 2022 г.

увеличение размера выручки за 2022 г. Отзывы: наличие позитивных отзывов заказчиков.

В конкурсе-2023 уже принимают участие: ООО «Инженерная инфраструктура», ООО «Пенетрон-Регион», ООО «Ареал», ООО «ПКФ Техномет», ООО «СК «Исеть», ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства», ООО «Связьлайн», ООО «СтройПроект Групп», ООО Институт проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс», ООО ИнПАД, ООО «АльмакорГруп».

Если информация о компании, поданная для конкурса в 2022 г., не будет актуализирована, жюри не сможет рассмотреть заявку предприятия. Предоставить все данные нужно до 15 августа 2023 г.

Ранее победителями в номинации становились:

Церемония вручения премии «Человек года – 2023» пройдет 23 ноября, имена и фотографии победителей всех двенадцати номинаций войдут в отчетный материал DK.RU.

Подробности о конкурсе, истории о компаниях-участниках будут появляться на страницах DK.RU по мере приближения к церемонии награждения.