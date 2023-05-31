Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.05
80,05
85,90
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Подрядчик года – 2023»: продолжается сбор заявок и максимально актуальных данных

«Подрядчик года – 2023»: продолжается сбор заявок и максимально актуальных данных
Иллюстрация: DK.RU

Сообщается, что заявки от компаний, поданные в 2022 г., остаются в силе, но данные в них необходимо актуализировать, иначе жюри не сможет их рассмотреть.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ЧЕЛОВЕК ГОДА#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Строителей и проектировщиков Среднего Урала приглашают принять участие в традиционной номинации конкурса «Человек года»: «Подрядчик года: проектирование и строительство». Участвовать в номинации могут компании, занимающиеся разработкой проектов недвижимости и их возведением.

Конкурс, который традиционно проводят DK.RU, СРО «Лига проектных организаций» и «Уральское объединение строителей», помогает молодым компаниям заявить о себе на рынке, а уже известным игрокам напомнить о том, с какими проектами они работают и какой вклад вносят в развитие отрасли. Напомним, номинация появилась в ответ на запрос представителей бизнес-сообщества. За четыре года ее существования было подано и рассмотрено более ста заявок, девять компаний стали номинантами.

Важно отметить: заявки, отправленные на участие в номинации в 2022 году, остаются в силе, но всем участникам необходимо актуализировать информацию о себе. Необходимо предоставить максимально актуальные данные по следующим критериям:

  • История: год основания, деятельность в качестве подрядчика в сфере строительства и проектирования за последние семь лет.
  • Развитие: увеличение численности сотрудников (рабочих мест) по сравнению с прошлым годом.
  • Достижения: главные достижения за последние два года, строительство и проектирование объекта, который вносит вклад в развитие города (указать список объектов).
  • Выручка: увеличение размера выручки за 2022 г.
  • Отзывы: наличие позитивных отзывов заказчиков.

«Подрядчик года – 2023»: продолжается сбор заявок и максимально актуальных данных 1

В конкурсе-2023 уже принимают участие: ООО «Инженерная инфраструктура», ООО «Пенетрон-Регион», ООО «Ареал», ООО «ПКФ Техномет»,  ООО «СК «Исеть», ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства», ООО «Связьлайн», ООО «СтройПроект Групп», ООО Институт проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс», ООО ИнПАД, ООО «АльмакорГруп».

Если информация о компании, поданная для конкурса в 2022 г., не будет актуализирована, жюри не сможет рассмотреть заявку предприятия. Предоставить все данные нужно до 15 августа 2023 г.

Ранее победителями в номинации становились:

Церемония вручения премии «Человек года – 2023» пройдет 23 ноября, имена и фотографии победителей всех двенадцати номинаций войдут в отчетный материал DK.RU.

Подробности о конкурсе, истории о компаниях-участниках будут появляться на страницах DK.RU по мере приближения к церемонии награждения.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Эксперты: рынок жилья в России превратился в «наркомана», требующего новых субсидийЭксперты: рынок жилья в России превратился в «наркомана», требующего новых субсидий
  • Бизнес нового времени: как увеличить доходы через работу с внутренними барьерамиБизнес нового времени: как увеличить доходы через работу с внутренними барьерами
  • «Подросток «косячит»? Не вставайте ему поперек дороги», — психотерапевт Оксана Собина«Подросток «косячит»? Не вставайте ему поперек дороги», — психотерапевт Оксана Собина
  • Алексей Орлов получил больше всего голосов на праймериз «Единой России» в гордумуАлексей Орлов получил больше всего голосов на праймериз «Единой России» в гордуму
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.