В Екатеринбурге пройдет тренинг Федора Афанасьева «Все об управлении проектами за 1 день»
Федор Афанасьев, сертифицированный эксперт по управлению проектами, оптимизации бизнес-процессов и внедрению проектного управления в компаниях, коуч ICF, бизнес-консультант и тренер.
Тренинг «Все об управлении проектами за 1 день» на 70% состоит из практических заданий, в ходе реализации которых участники получают реальный практический опыт управления проектами.
Тренинг будет полезен:
— Потенциальным руководителям проектов;
— Тем, кто уже является руководителем проектов;
— Руководителям подразделений;
— Членам команд проектов;
— Всем, кому необходимо научиться управлять проектами.
В ходе тренинга участники детально проработают планы реализации своих проектов, которые они смогут применить сразу после окончания тренинга.
Участники на практике узнают:
— Как запустить нужную для успеха проекта мотивацию;
— Как определить границы проекта;
— Как планировать сроки проекта, бюджет проекта;
— Как определить основных участников проекта и как сделать так, чтобы они были союзниками в проекте;
— Как минимизировать риски проекта;
— Как управлять проектами, используя гибкие подходы (Agile, Scrum и др.), и как выбрать оптимальный подход.
Тренинг пройдет 26 сентября с 10:00 до 18:00.
Адрес проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, Образовательный центр, 3 этаж.
Стоимость участия: 17 500 рублей. Для команды из нескольких человек стоимость обсуждается индивидуально.
Организатор мероприятия — 1С-дистрибьютор «Прайм Регион».
Регистрация – по ссылке.
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