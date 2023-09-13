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В Екатеринбурге пройдет тренинг Федора Афанасьева «Все об управлении проектами за 1 день»

В Екатеринбурге пройдет тренинг Федора Афанасьева «Все об управлении проектами за 1 день»
Иллюстрация: «Прайм Регион»

Федор Афанасьев, сертифицированный эксперт по управлению проектами, оптимизации бизнес-процессов и внедрению проектного управления в компаниях, коуч ICF, бизнес-консультант и тренер.

#НОВОСТИ

Тренинг «Все об управлении проектами за 1 день» на 70% состоит из практических заданий, в ходе реализации которых участники получают реальный практический опыт управления проектами.

Тренинг будет полезен:

— Потенциальным руководителям проектов;
— Тем, кто уже является руководителем проектов;
— Руководителям подразделений;
— Членам команд проектов;
— Всем, кому необходимо научиться управлять проектами.

В ходе тренинга участники детально проработают планы реализации своих проектов, которые они смогут применить сразу после окончания тренинга.

Участники на практике узнают:

— Как запустить нужную для успеха проекта мотивацию;
— Как определить границы проекта;
— Как планировать сроки проекта, бюджет проекта;
— Как определить основных участников проекта и как сделать так, чтобы они были союзниками в проекте;
— Как минимизировать риски проекта;
— Как управлять проектами, используя гибкие подходы (Agile, Scrum и др.), и как выбрать оптимальный подход.

Тренинг пройдет 26 сентября с 10:00 до 18:00.

Адрес проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, Образовательный центр, 3 этаж.

Стоимость участия: 17 500 рублей. Для команды из нескольких человек стоимость обсуждается индивидуально.

Организатор мероприятия — 1С-дистрибьютор «Прайм Регион».

Регистрация – по ссылке.

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Автор: Гринина Ирина
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