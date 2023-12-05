Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.12
89,76
97,91
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Как развивалась электронная подпись в России

Как развивалась электронная подпись в России
Иллюстрация: Контур

Электронные подписи в РФ используют уже больше 20 лет. Для чего они появились, почему стали такими популярными и что с ними будет дальше.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

Развитие электронной подписи отследили с руководителем Удостоверяющего центра Контура Сергеем Казаковым.  

Сергей, расскажите, с чего все начиналось, когда появились первые электронные подписи в России?

— Впервые активно применять электронные подписи в России стали в начале 2000-х для налоговой отчетности: она стала гарантом безопасности во время передачи документов через интернет.  

В это время она была лишь вспомогательным инструментом, для других целей ее никто не использовал, и получить сертификат можно было только у оператора электронного документооборота.

Все изменилось, когда опыт ФНС начали подхватывать другие системы. Но автономной электронная подпись стала благодаря трансформации государственных и муниципальных закупок: бумажную волокиту в торгах начали переводить в онлайн, появились электронные торговые площадки, а вместе с ними понадобились и электронные подписи для регистрации и подписи контрактов онлайн.  

Еще одной точкой развития можно считать  2013 г., тогда на смену старому закону пришел новый  «Об электронной подписи». Благодаря ему появилось понятие квалифицированная электронная подпись (КЭП).

КЭП стала самым универсальным, безопасным и надежным инструментом, которые принимали все порталы: и государственные, и коммерческие. И сценариев использования электронной подписи стало еще больше.  

Что с электронной подписью происходит сейчас и какое будущее ее ждет?

— Если оглянуться назад, то электронная подпись проделала огромный путь.

Раньше она была в диковинку — ею могли пользоваться только определенные люди и только для определенных дел. А сегодня зачастую человек использует простую электронную подпись, даже не задумываясь об этом. И это в какой-то степени хорошо. Это значит, что мы как операторы информационных систем и как удостоверяющие центры сделали технологию достаточно простой. С другой стороны, для нас дополнительный вызов, потому что подпись должна оставаться безопасной.  

Сейчас электронная подпись переживает еще одну эпоху перемен: из обихода уходят сертификаты сотрудников, а на смену им приходят сертификат физлица и машиночитаемая доверенность (МЧД). Сейчас этот вопрос самый популярный и острый.  

Из-за этих изменений электронная подпись становится более личным инструментом. И мы ожидаем, что это тоже повлияет на сценарий ее использования. Причем это касается не только квалифицированной электронной подписи, но и неквалифицированной. Сейчас она набирает большую популярность в кадровом ЭДО. И этот тренд мы тоже готовы поддерживать.

Как и все 20 лет, что существует наш УЦ, мы будем придумывать решения, консультировать пользователей и помогать разобраться в технических и законодательных вопросах. Делать все, чтобы у пользователей был не просто инструмент, но чтобы они могли безопасно и удобно им пользоваться.   

Читайте также на DK.RU: Машиночитаемая доверенность для бизнеса: что это, кому она нужна и где ее взять

ЭДО — новая реальность для ритейла. Кто поможет в ней разобраться

Реклама.16+, ООО «Сертум-Про», ОГРН 1116673008539, юридический адрес 620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малопрудная, стр. 5, офис 715
erid: LjN8K4Q46
Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • «Если Путин будет упорствовать», США сохранят санкции на долгие годы«Если Путин будет упорствовать», США сохранят санкции на долгие годы
  • Российские миллиардеры разбогатели еще больше. Лидером стал Вагит АлекперовРоссийские миллиардеры разбогатели еще больше. Лидером стал Вагит Алекперов
  • «Такие затраты — хамство». Итоги аудита «Почты России»«Такие затраты — хамство». Итоги аудита «Почты России»
  • Центр города практически запретят застраиватьЦентр города практически запретят застраивать
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.