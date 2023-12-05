Как развивалась электронная подпись в России

Электронные подписи в РФ используют уже больше 20 лет. Для чего они появились, почему стали такими популярными и что с ними будет дальше.

Развитие электронной подписи отследили с руководителем Удостоверяющего центра Контура Сергеем Казаковым.

Сергей, расскажите, с чего все начиналось, когда появились первые электронные подписи в России?

— Впервые активно применять электронные подписи в России стали в начале 2000-х для налоговой отчетности: она стала гарантом безопасности во время передачи документов через интернет.

В это время она была лишь вспомогательным инструментом, для других целей ее никто не использовал, и получить сертификат можно было только у оператора электронного документооборота.

Все изменилось, когда опыт ФНС начали подхватывать другие системы. Но автономной электронная подпись стала благодаря трансформации государственных и муниципальных закупок: бумажную волокиту в торгах начали переводить в онлайн, появились электронные торговые площадки, а вместе с ними понадобились и электронные подписи для регистрации и подписи контрактов онлайн.

Еще одной точкой развития можно считать 2013 г., тогда на смену старому закону пришел новый — «Об электронной подписи». Благодаря ему появилось понятие квалифицированная электронная подпись (КЭП).

КЭП стала самым универсальным, безопасным и надежным инструментом, которые принимали все порталы: и государственные, и коммерческие. И сценариев использования электронной подписи стало еще больше.

Что с электронной подписью происходит сейчас и какое будущее ее ждет?

— Если оглянуться назад, то электронная подпись проделала огромный путь.

Раньше она была в диковинку — ею могли пользоваться только определенные люди и только для определенных дел. А сегодня зачастую человек использует простую электронную подпись, даже не задумываясь об этом. И это в какой-то степени хорошо. Это значит, что мы как операторы информационных систем и как удостоверяющие центры сделали технологию достаточно простой. С другой стороны, для нас дополнительный вызов, потому что подпись должна оставаться безопасной.

Сейчас электронная подпись переживает еще одну эпоху перемен: из обихода уходят сертификаты сотрудников, а на смену им приходят сертификат физлица и машиночитаемая доверенность (МЧД). Сейчас этот вопрос самый популярный и острый.

Из-за этих изменений электронная подпись становится более личным инструментом. И мы ожидаем, что это тоже повлияет на сценарий ее использования. Причем это касается не только квалифицированной электронной подписи, но и неквалифицированной. Сейчас она набирает большую популярность в кадровом ЭДО. И этот тренд мы тоже готовы поддерживать.

Как и все 20 лет, что существует наш УЦ, мы будем придумывать решения, консультировать пользователей и помогать разобраться в технических и законодательных вопросах. Делать все, чтобы у пользователей был не просто инструмент, но чтобы они могли безопасно и удобно им пользоваться.

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