«1С» представит в Екатеринбурге решения для цифровизации бизнеса
На конференции, которая пройдет 13 июля, эксперты компании расскажут о возможностях современных решений для цифровизации бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8».
13 июля состоится конференция «Решения 1С для цифровизации бизнеса». Организаторы мероприятия — фирма «1С» и региональные дистрибьюторы «Прайм Регион» и «АСП-Центр дистрибьюции» расскажут о возможностях современных решений для эффективного управления и учета на платформе «1С:Предприятие 8».
Участники конференции смогут посетить пленарное заседание, отраслевые секции, выставку программных продуктов, а также задать свои вопросы напрямую специалистам фирмы «1С».
На площадке мероприятия состоится обмен опытом по проектам внедрения «1С:ERP» и других решений и сервисов «1С» для корпоративного сектора, отраслевых и специализированных решений для промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, оптовой и розничной торговли, сферы услуг и HoReCa.
На тематических секциях конференции будут представлены детальные обзоры наиболее значимых функциональных возможностей и проектов внедрения. А также будут рассмотрены актуальные вопросы импортозамещения зарубежных систем и перехода на «1С:ERP».
Ознакомиться с программой конференции можно на сайте.
Кому будет интересна конференция?
- Собственникам и акционерам;
- Генеральным и исполнительным директорам;
- Финансовым директорам и главным бухгалтерам;
- ИТ-директорам и директорам по цифровизации;
- Техническим директорам и руководителям производств;
- HR-директорам.
Условия участия:
- бесплатно, при условии обязательной предварительной регистрации на сайте ekb.regconf.1c.ru и подтверждения от организаторов конференции.
Конференц-пакет для одного слушателя включает:
- Участие во всех мероприятиях деловой программы конференции;
- Раздаточные материалы;
- Кофе-брейки, обед, фуршет.
Конференция пройдет 13 июля с 09.00 до 18.00,
в отеле «Хаятт Ридженси Екатеринбург»,
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8.
Организационные вопросы по регистрации на конференцию:
- Шуляк Анна, +7 (343) 222-16-01, distrib@asp-partners.ru
- Федоренко Александра, +7 (343) 344-32-64, fran@prime-1c.ru
- Талдыкин Виталий, +7 (495) 258-44-8, regconf@1c.ru
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