«1С» представит в Екатеринбурге решения для цифровизации бизнеса

На конференции, которая пройдет 13 июля, эксперты компании расскажут о возможностях современных решений для цифровизации бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8».

13 июля состоится конференция «Решения 1С для цифровизации бизнеса». Организаторы мероприятия — фирма «1С» и региональные дистрибьюторы «Прайм Регион» и «АСП-Центр дистрибьюции» расскажут о возможностях современных решений для эффективного управления и учета на платформе «1С:Предприятие 8».

Участники конференции смогут посетить пленарное заседание, отраслевые секции, выставку программных продуктов, а также задать свои вопросы напрямую специалистам фирмы «1С».

На площадке мероприятия состоится обмен опытом по проектам внедрения «1С:ERP» и других решений и сервисов «1С» для корпоративного сектора, отраслевых и специализированных решений для промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, оптовой и розничной торговли, сферы услуг и HoReCa.

На тематических секциях конференции будут представлены детальные обзоры наиболее значимых функциональных возможностей и проектов внедрения. А также будут рассмотрены актуальные вопросы импортозамещения зарубежных систем и перехода на «1С:ERP».

Ознакомиться с программой конференции можно на сайте.

Кому будет интересна конференция?

Собственникам и акционерам;

Генеральным и исполнительным директорам;

Финансовым директорам и главным бухгалтерам;

ИТ-директорам и директорам по цифровизации;

Техническим директорам и руководителям производств;

HR-директорам.

Условия участия:

бесплатно, при условии обязательной предварительной регистрации на сайте ekb.regconf.1c.ru и подтверждения от организаторов конференции.

Конференц-пакет для одного слушателя включает:

Участие во всех мероприятиях деловой программы конференции;

Раздаточные материалы;

Кофе-брейки, обед, фуршет.

Конференция пройдет 13 июля с 09.00 до 18.00,

в отеле «Хаятт Ридженси Екатеринбург»,

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8.

Организационные вопросы по регистрации на конференцию:

Шуляк Анна, +7 (343) 222-16-01, distrib@asp-partners.ru

Федоренко Александра, +7 (343) 344-32-64, fran@prime-1c.ru

Талдыкин Виталий, +7 (495) 258-44-8, regconf@1c.ru

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