Как внедрять 1С:ERP в разных отраслях, расскажут на конференции в Екатеринбурге

13 июля в отеле Hayatt​ Regency​ Ekaterinburg (ул. Бориса Ельцина, 8) состоится конференция «Решения 1С для цифровизации бизнеса». Принять участие в ней можно бесплатно.

«1С:ERP» — одна из популярных систем для комплексной автоматизации в нашей стране. Ее внедрение, как правило, охватывает все бизнес-процессы на предприятии. В «1С:ERP» все ресурсы взаимосвязаны и взаимозависимы на уровне бизнес-процессов. Это совершенно прозрачная система, которую можно проанализировать практически одним нажатием клавиши.

Однако каждый проект комплексной автоматизации имеет индивидуальные характеристики, так как особенности внедрения систем управления на любом крупном предприятии обусловлены спецификой внутренних процессов самих предприятий. Реальные кейсы по внедрению «1C:ERP» на различных предприятиях будут разобраны на конференции.

Спикеры и темы:

Виктор Гвержис, директор по ИТ, ООО «Атомстройкомплекс-промышленность», расскажет о комплексной автоматизации двенадцати производственных предприятий группы компаний «Атомстройкомплекс-промышленность»;

Елена Гудина, директор по экономике и финансам, ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат», поделится кейсом, как внедрялась комплексная автоматизация учета и планирования на базе решений 1С:ERP и отраслевого решения «1С:Горнодобывающая промышленность» в ПАО «Ураласбест»;

Владимир Гнитько, руководитель проектов, ПАО «Уралмашзавод», расскажет о планировании и управлении производством на базе «1С:ERP».

На конференции пройдут секции для промышленных предприятий, предприятий агропромышленного комплекса, торговли, транспорта и логистики, строительства, ЖКХ и энергетики, сферы услуг.

Кроме отраслевых секций программа конференции включает пленарное заседание и вернисаж программных продуктов.

Участие в мероприятии бесплатное при предварительной регистрации и ее подтверждения организаторами конференции.

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