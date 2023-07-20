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Для чего оптимизировать бизнес-процессы в компании?

Михаил Рыбаков
Михаил Рыбаков. Иллюстрация: соцсети Михаила Рыбакова

3 августа в Ельцин центре (ул. Бориса Ельцина, 3) пройдет практикум «Оптимизация бизнес-процессов». Участие платное.

#НОВОСТИ

Совершенствование бизнес-процессов — это возможность освободить людей от бесконечной рутины и «тушения пожаров». Освободить для жизни, для творческих задач: выстраивания стратегии, развития, новых проектов. А отлаженные процессы будут выполняться с гораздо меньшими затратами времени и сил.

Практикум проведет специалист своего дела — Рыбаков Михаил (г. Москва). Михаил в бизнесе с 1997 года. Эксперт по наведению порядка в бизнесе, построению живых саморазвивающихся компаний, гармонии в жизни. Бизнес-консультант, организационный терапевт, ведущий стратегических сессий, психолог и коуч, автор четырех деловых бестселлеров.

За один день вы поймете суть процессного подхода: как его внедрять и получать результаты. Мы рассмотрим вопрос с нескольких сторон:

  • системной — как построить бизнес, чтобы он приносил прибыль;
  • процессной — как выстроить прозрачные, не тормозящие бизнес-процессы и быстро адаптироваться под изменения;
  • кадровой — как вовлечь команду в развитие компании.

Программа предполагает однодневное командное занятие с экспертом, который научит грамотно запускать деятельность по бизнес-процессам и успешно двигаться к результатам, поможет избежать многочисленных граблей на этом пути, покажет проверенный путь.

Михаил Рыбаков советует приходить командой, так как главная цель практикума — глубоко проработать задачи не только каждого отдельного человека, но и команды.

Обязательно до практикума опишите ситуацию в компании, чтобы возможно было скорректировать программу тренинга с акцентом на решение ваших задач.

Участие платное. Купить билет: http://primeregion.tilda.ws/rybakov_prakticum

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Автор: Александра Клименко
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